De parte de CGT Fesi Bac June 27, 2021

Cumplidos ya dos meses y medio desde la venta de nuestra empresa al Grupo AT Valor, no vemos que las cosas hayan ido por buen camino. En primer lugar, el tibio volumen de negocio observado justo despu茅s de la venta, result贸 preocupante. Desconocemos con exactitud qu茅 pudo pasar, aunque quiz谩 estuvo provocado por falta de tacto en la comunicaci贸n a determinados clientes, que por alg煤n motivo les gener贸 una merma de confianza como consecuencia de la operaci贸n mercantil. No podemos olvidar, la opacidad con la que se realiz贸 todo el proceso previo a la compraventa, en la que JLL puso mucho empe帽o y AT Valor ha continuado en esa l铆nea 驴Qu茅 quieren ocultar? Ya nos enteraremos鈥

Afortunadamente, parece que el tema se va reconduciendo y el n煤mero de informes vuelve a estabilizarse, ya que, de lo contrario, las perspectivas no hubieran sido muy halag眉e帽as, teniendo en cuenta que en otras compa帽铆as de la competencia los datos son de crecimiento, y algunas tasadoras est谩n aumentando exponencialmente su producci贸n.

En el cap铆tulo de las Relaciones Laborales, tampoco es para tirar cohetes. Es m谩s, podemos calificarlas hasta el momento de lamentables. La Direcci贸n ha ignorando por completo a esta RLT, puesto que durante todo este tiempo, no ha tenido a bien convocarnos para tratar cuestiones importantes para los trabajadores despu茅s de m谩s de dos meses, y tampoco respondi贸 ni a uno solo de nuestros correos. Por ello, decidimos entregar un escrito en mano, que finalmente tuvimos que remitir por burofax, puesto que la directora se neg贸 a firmarnos el acuse de recibo al intentar la entrega. Este incidente, es significativo, y nos ofrece una imagen muy clara del estilo de esta Direcci贸n, por si alguien todav铆a ten铆a alguna duda.

Debemos suponer, que esta actitud pasiva por parte de los representantes de la empresa, se debe a que no les interesan nuestras justas reivindicaciones, encaminadas a conseguir un clima agradable y de certidumbre, adem谩s de preservar nuestros derechos, y en particular la seguridad y salud de la plantilla, que para nosotros es prioritario en la actual situaci贸n de emergencia sanitaria todav铆a vigente. Resulta llamativo que no se hayan dignado a consultarnos en algo tan importante como es la supresi贸n del teletrabajo y como lo piensan hacer, pero es que ni siquiera nos han informado, a pesar de tener derecho a ello. El m茅todo empleado ha sido de tapadillo a trav茅s de los responsables de departamento, que no tienen m谩s remedio que hacer seguir a sus subordinados las instrucciones recibidas.

Ante esta situaci贸n, que adem谩s de poner en riesgo innecesario la salud de las personas que trabajamos en la oficina, vulnera a nuestro entender el derecho a la negociaci贸n colectiva, lo que nos oblig贸 a tomar las medidas oportunas ante la autoridad laboral.

Por supuesto, existen otros temas que tambi茅n hemos puesto encima de la mesa, como los compromisos adquiridos en la operaci贸n mercantil, especialmente los relativos al mantenimiento del empleo y cuantos puedan afectar a la plantilla, as铆 como a otros referentes a condiciones y derechos que entendemos se deben respetar, como el seguro m茅dico y dem谩s beneficios sociales, sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta o informaci贸n alguna, aunque no estamos dispuestos a renunciar a ninguno de ellos.

As铆 las cosas, acabamos de conocer que se ha puesto en contacto con nuestro Sindicato un despacho profesional externo, indicando que ser谩n quienes se ocupen de llevar las Relaciones Laborales con esta RLT en nombre de la empresa. Bienvenida sea la apertura de di谩logo para poder avanzar algo si es posible, a pesar de que la inusual utilizaci贸n de intermediarios no parece la v铆a m谩s 谩gil y pr谩ctica. En cualquier caso, nosotros no tenemos escr煤pulos ni reparo alguno para reunirnos con quien haga falta y continuaremos dando la cara, como hemos hecho siempre.

Os seguiremos informando.