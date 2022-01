La victoria electoral del centro-reformista chileno nucleado alrededor de Gabriel Boric sobre la extrema derecha y el fascismo dirigida por Jos茅 Antonio Kast no ha hecho sino agudizar un debate con varias problem谩ticas interrelacionadas que ven铆a ya en su forma te贸rica esencial desde al menos 1846. Una de ellas es el recurso al principio 茅tico-pol铆tico del mal menor para justificar el voto a fuerzas reformistas. Otra de ellas es decidir si el Estado como forma pol铆tica del capital, y por tanto las instituciones burguesas desde el Gobierno al parlamento, pueden ser instrumento decisivo de avance revolucionario, etc. Nos encontramos, por tanto, ante uno de los debates centrales para la libertad humana porque ata帽e directamente a la cuesti贸n de la verdad hist贸rica, s铆, a la cuesti贸n de si la humanidad explotada puede aprender de las contradicciones sociales para no repetir errores que sigan conden谩ndole a la explotaci贸n y al sufrimiento. Lo que est谩 en juego es la posibilidad o imposibilidad de acceder a la verdad de la opresi贸n, es decir a la dial茅ctica de lo concreto, lo relativo, lo absoluto y lo objetivo en la lucha de clases como motor de la historia.

