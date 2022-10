–

El jueves 27 a las 17 horas en el Centro Cultural Kirchner y el viernes 28 a las 19 horas en el Centro Cultural Recoleta 鈥 en el marco del Festival Asterisco 鈥 podr谩 verse Mala Reputaci贸n, el documental de Estefan铆a Santoro y Florencia Garibaldi sobre la representaci贸n de las lesbianas en las pantallas de televisi贸n entre los a帽os 1992 y 2014. Atravesado por el intento de desenmascarar el estigma, el film retrata en 43 minutos c贸mo la industria audiovisual se dedic贸 a hacer de las lesbianas personajes mal茅volos, solitarios y enojados, asegur谩ndose que la experiencia sea considerada negativa y adoctrinadora, llen谩ndola de una carga peyorativa. Por El Grito del Sur.

鈥淒ecir lesbiana es iluminar una porci贸n de realidad, velada por las gruesas sombras de la dominaci贸n hetero, correr el cerrado horizonte de su normativa genocida. Nombrarse es la tumba de la opacidad, su combusti贸n鈥.

Macky Corbal谩n, El silencio can铆bal

鈥淎 partir de entrevistas a profesionales de diversas disciplinas y de im谩genes de archivo, el documental revela una caracterizaci贸n negativa que predomina en las representaciones. Los personajes carecen de profundidad social y son distantes de la realidad鈥, aseguran las j贸venes.

Con invitades como Albertina Carri, Vir Cano y Anal铆a Cruceiro, las realizadoras reconstruyen experiencias televisivas que impactaron en sus propias narrativas vitales y cientos de subjetividades ajenas. Entre m煤sica punk e ilustraciones originales, el documental reflexiona en torno a una serie de preguntas: 驴C贸mo se forma el personaje de las lesbianas en la cultura popular? 驴Por qu茅 siempre est谩n enamoradas? 驴Por qu茅 sus conflictos se centran en la salida del closet? 驴Se retrata la experiencia colectiva? 驴Debe contraponerse con la de los hombres gays? 驴Por qu茅 la sexualidad de las lesbianas sigue siendo retratada en funci贸n de la mirada masculina?

El Grito del Sur habl贸 con las directoras para indagar un poco m谩s al respecto.

驴C贸mo surgi贸 la idea de hacer el documental?

Estefan铆a: La idea surgi贸 porque ve铆amos que era una cuesti贸n poco estudiada dentro de la academia y en los 谩mbitos militantes donde nos mov铆amos nosotras. Elegimos la televisi贸n porque es el medio que m谩s tiene efecto en la realidad social. Quer铆amos ver qu茅 pasaba con las representaciones de las lesbianas en la ficci贸n argentina, que en alg煤n momento de la circulaci贸n social generaron sentido en las formas de representarse, de verse o no identificadas de las lesbianas. As铆 nos encontramos con una representaci贸n sumamente prejuiciosa cargada de estereotipos de caracterizaci贸n negativa y por eso recurrimos a la opini贸n de profesionales que ten铆an un camino recorrido sobre el tema. Intentamos tener las opiniones de profesionales que no se dediquen solamente a los medios de comunicaci贸n y para eso incluimos fil贸sofes, cineastas, actrices y con elles tratamos de indagar en el tema desde su propia experiencia de vida.

驴Partieron de alguna premisa a confirmar?

Florencia: Nuestra hip贸tesis era que las lesbianas estaban mal representadas e invisibilizadas en la tele, que dentro de la estructura narrativa de las novelas no solo aparecen en pocas sino muy poco. Cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que nuestra hip贸tesis era cierta y adem谩s que hab铆a muchos estereotipos muy marcados. Las lesbianas siempre son mujeres blancas, con una belleza hegem贸nica, caracter铆sticas de locas, nerviosas, asesinas. Son mujeres que se pelean entre s铆 y su sexualidad est谩 representada bajo la lente del patriarcado en funci贸n de la mirada de un hombre. Todo esto produce un rechazo, hace sentir que te est谩n educando para que no seas lesbiana porque b谩sicamente es una porquer铆a y todos te van a dar la espalda.

驴Por qu茅 hicieron ese recorte temporal?

Florencia: Arrancamos desde que encontramos archivos de lesbianas y cortamos en 2014 porque creemos que hubo ciertos cambios sociales, como la ley de Medios y la de Matrimonio Igualitario, que hicieron que cambie un poco la representaci贸n. Empezaron a haber ciertos cambios sociales que permitieron nuevos discursos. Ya si hoy se analiza, hay que pensar otras variantes.

Estefan铆a: Tambi茅n tiene que ver con la presencia los lesbofeminismos y las organizaciones LGBTIQ+, que permitieron un cambio a nivel social y a nivel legislativo.

驴C贸mo afecta la cultura de fines de los 90 y principios de los 2000 a la representaci贸n de las lesbianas?

Florencia: En el documental integramos archivos de no ficci贸n como entrevistas a Susana Gim茅nez y Mirtha Legrand para que se vea qu茅 pasaba a nivel social al mismo tiempo que se daban las ficciones que analizamos. Estas novelas se convierten en materiales pedag贸gicos. Hay una bajada muy fuerte en todo lo que se muestra, no solamente respecto a las lesbianas. Lo que pasa en las novelas lo podes comparar en el documental con los discursos sociales y son paralelos.

驴Por qu茅 creen que incluso cuando se trata de relaciones l茅sbicas est谩n pensadas para un hombre?

Estefan铆a: Esto tiene que ver con un lente patriarcal, con la idea de que dos lesbianas calientan a un tipo y dos putos no. Hay una construcci贸n en la que se permite que el deseo sea siempre masculino, entonces nunca se pensar铆a una escena entre gays para la mirada de un var贸n cis heterosexual.

Florencia: Tambi茅n se juega la idea de que si van a existir las lesbianas es como el patriarcado lo permite: hegem贸nicas, blancas y que entre s铆 van a tener cierto tipo de sexualidad, aunque 茅sta no sea la real. Todas las im谩genes est谩n construidas para calentar a un tipo, no para mostrar lo que realmente sucede.

驴Creen que hay algo de esas representaciones que pervive al d铆a de hoy?

Estefan铆a: Si, claro. Si bien hay un cambio que tiene que ver con lo que se logr贸 a nivel legislativo y social, la persecuci贸n contin煤a y tenemos claros ejemplos como la judicializaci贸n, como el de Marian G贸mez o el caso de Higui. Hay un mont贸n de cuestiones que tienen que ver con que las lesbianas se siguen viendo como algo negativo.

Florencia: Lamentablemente hay que entender que adem谩s, en la mayor铆a de los casos, los guionistas y los productores -es decir los que escriben- siguen siendo hombres.

Despu茅s de hacer este documental, 驴cu谩l dir铆an que es el peso de nombrarse lesbiana?

Estefan铆a: Yo creo que nombrarse lesbiana para algunas personas es una orientaci贸n sexual, pero para otras es una identidad que tiene que ver con romper. Nombrarse lesbiana hoy es romper con un mont贸n de normas que tienen que ver con un r茅gimen patriarcal y heteronormativo. El esp铆ritu del documental es demostrar que las lesbianas se relacionan de determinada manera, tienen acciones conjuntas que generan un sentido el cual se escapa de la l贸gica capitalista que tambi茅n est谩 dentro de los v铆nculos. El documental deja abierto el debate a pensar cosas que no se suelen pensar y qu茅 implica decir 鈥渟oy lesbiana鈥 en esta sociedad. Gracias a las pioneras que allanaron este camino, esto puede suceder hoy en d铆a aunque siga siendo complicado y aunque siga teniendo una conflictividad proclamarse abiertamente lesbiana.

驴C贸mo se hace para que las lesbianas dejen de ser 鈥渋nvitadas a un escenario que no es propio鈥?

Florencia: Una forma de romper eso es representarlas en su diversidad. 驴Por qu茅 no aparece una lesbiana que no sea femenina? 驴Una que tenga cinco novias y que no est茅 todo el tiempo con su vida girando alrededor de lo sufrido que puede ser la salida del closet? Creo que una mejor representaci贸n para que dejen de ser invitadas a otros universos es representarlas dentro de los suyos propios.

Estefan铆a: Mostrarlas en comunidad. Las lesbianas no van solas en la vida, no solo son dos mujeres que se vinculan sexoafectivamente y ya; forman lazos, tienen chongas, parejas, amigues, v铆nculos. Eso no aparece en las novelas.

Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2022/10/mala-reputacion-un-documental-sobre-representaciones-lesbianas.html