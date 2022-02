–

«Tenemos que defender la sanidad y a sus profesionales, que están mal pagados y saturados. Hace tres meses pedimos una cita de Dermatología para un familiar y aún no nos han dado fecha». Son palabras de Luis, de Vélez-Málaga. «Faltan medios, estamos mal pagados, los profesionales están cansados, las listas de espera van en aumento; así no se puede seguir». Así se expresa Gema, enfermera en la capital. «Parece que hay una operación por parte del Gobierno andaluz para fortalecer la sanidad privada y no podemos consentirlo», subraya Maricarmen, llegada desde Antequera. Son las opiniones de algunos de los participantes en la manifestación que esta mañana se ha celebrado en Málaga, al igual que en el resto de capitales andaluzas, en defensa de la sanidad pública en la región y contra la gestión sanitaria del bipartito de PP y Ciudadanos en la Junta.

Convocados por CCOO y UGT, en la marcha han participado varios centenares de personas (la Subdelegación del Gobierno cifra los asistentes en 2.500 en base a los datos de la Policía Nacional, mientras que los sindicatos la elevan a 20.000), así como colectivos sociales -los Yayoflautas o la Federación de Vecinos Solidaridad-, profesionales -entre ellos la plataforma Marea Blanca y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Malagueña- y una amplia representación de partidos políticos como el PSOE, que ha movilizado a una nutrida comitiva de cargos públicos y orgánicos, IU, con su líder andaluz, Toni Valero, a la cabeza, Podemos, el PCE y Andaluces Levantaos.

La manifestación, que se desarrolló sin incidentes, partió de la Alameda de Colón con una pancarta bajo el lema ‘Es tu derecho. Por una sanidad pública de calidad en Andalucía’, portada, entre otros, por los secretarios generales de CCOO y UGT en la provincia, Fernando Muñoz y Soledad Ruiz, respectivamente, y la responsable de Marea Blanca, Mercedes Sánchez. Entre banderas de ambos sindicatos y alguna suelta de la II República e incluso una enseña de Cuba, se vieron otras pancartas donde podían leerse ‘Bonilla, Aguirre, Bendodo, ¡menos mentiras!, ‘Salvemos la sanidad pública andaluza’ o ‘Recuperar la sanidad, para mantener la salud’.

Los participantes, donde se vieron ciudadanos de todas las edades, corearon consignas, entre las que sobresalieron las de: ‘Sanidad pública y de calidad’ y ‘Bonilla, escucha, el pueblo está en la lucha’. Tras dos horas, sobre las 13.30 horas, la marcha concluyó en la plaza de la Constitución con la lectura de un manifiesto a favor de la sanidad pública leído, en nombre de los profesionales sanitarios, por Conchi Aragón, de la sección de Sanidad de UGT en el Hospital Clínico, donde se recogía que el sistema sanitario «ya arrastraba problemas estructurales derivados de las políticas de recortes que se aplicaron a raíz de la crisis del 2010 y que el deterioro se ha acelerado profundamente en el binomio 2020-2021, y todo ello a pesar de la comprensión y comportamiento ejemplar de la ciudadanía andaluza, y, por supuesto, por la profesionalidad, compromiso e implicación de los trabajadores sanitarios».

También tomó la palabra la actriz malagueña Laura Baena Torres quien denunció que la sanidad pública está «en un momento crítico» y añadió que «se están dando pasos atrás que disminuyen nuestros derechos».

Fernando Cubillo, de CCOO, sostuvo que «al frente de la sanidad andaluza han puesto a los peores gestores sanitarios conocidos en nuestra comunidad autónoma» y añadió que «los profesionales de la sanidad y el conjunto de la ciudadanía han perdido la confianza en el sistema sanitario público andaluz». Soledad Ruiz, de UGT, incidió en que «no vamos a cejar en defender una sanidad pública y de calidad; lo hicimos con los anteriores gobiernos, lo hacemos con el actual y lo haremos con el que venga» porque, según denunció la situación actual es «insostenible por el deterioro al que ha llevado el actual Gobierno de la Junta a la sanidad pública».

Desde los partidos políticos, Daniel Pérez, remarcó que con esta manifestación «la sociedad malagueña censura los recortes del Gobierno andaluz» y añadió que el PP «no sólo ha usado su red para sacar beneficio económica de la desgracia de la pandemia, sino que en Andalucía se ha dedicado a despedir a sanitarios».

Toni Valero pidió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que escuche «el clamor popular» sobre la situación de la sanidad y que se tiene que traducir «en un cambio político y en el refuerzo del sistema sanitario». Mientras que Nico Sguiglia, secretario de Sociedad Civil de Podemos Andalucía, sostuvo que el PP está «maltratando» la sanidad pública: «Parece que Moreno está más interesado en defender los negocios e intereses del sector privado que defender el interés general. Por ello exigimos que ponga los recursos suficientes para garantizar una sanidad pública de calidad».

Por su parte, desde Mijas, el presidente del PP de Málaga y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, reivindicó que «la sanidad andaluza está hoy mejor que hace tres años con 3.000 millones de euros más de inversión y 30.000 trabajadores más« y añadió: »El PSOE miente, intoxica y se lanza a una guerra política porque no es capaz de rebatir con datos la gestión sanitaria del Gobierno andaluz del cambio. Como los socialistas no pueden luchar contra las cifras, tiran del libro de estilo del viejo PSOE y se dedican a fletar autobuses con el dinero de los ayuntamientos, el dinero de los ciudadanos»

