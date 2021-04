–

De parte de Sare Antifaxista April 30, 2021 85 puntos de vista

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Malatesta Kultur Lubakia, iniciativa de CNT, abre este Primero de Mayo en Somera,10 en el Casco Viejo de Bilbao. Es, como lo han denominado sus promotores, “una trinchera anarquista”. Galder Antón, miembro de la iniciativa, afirma que empieza una nueva andadura “a pie de calle” en un local que combinará hostelería, actividades culturales y sociales. Es, en definitiva, un espacio para “disfrutar, compartir, conspirar y soñar”.

Ocupará el espacio que deja el Jaunak y el nombre de este local anarquista, Malatesta, lo toma en honor al Batallón que participó en lo que fue el Frente Norte en la Guerra del 36 contra el fascismo. Según los datos de CNT, en 1937 el Gobierno de la República ordenó destruir todas las instalaciones de Altos Hornos de Bizkaia (AHV) para evitar que cayeran en manos del ejército de Franco. “El batallón Malatesta de la CNT, después de volar los depósitos de armas de la margen derecha y todos los puentes sobre la ría, se dirigió con explosivos a la empresa para cumplir la orden, pero el bando nacionalista defendió esa instalación con el argumento de que cumplir la orden de la República perjudicaría la recuperación de la economía vasca”. La economía por delante de las personas, algo que estamos ya demasiado habituados a escuchar y ver. Al final, como todo el mundo sabe, esa empresa comenzó a ser parte activa para la industria militar, como Babcock Wilcox y otras que estaban activas en Ezkerraldea.

Galder Antón explica que Malatesta Kultur Lubakia “va a ser un espacio cultural y de hostelería, que va a compaginar las dos actividades. Se va a tratar de un punto de encuentro libertario. Ese es el objetivo y el desarrollo cultural”.

Explica que “la idea es mantener lo que era el antiguo Jaunak y, a la vez, disponer de material cultural, desde fanzines, libros, etc y después la tener una oferta gastronómica siguiendo los pasos del Jaunak: bocatas, pintxos, raciones y menús por encargos”.

A nivel cultural, se irá poniendo en marcha un variado número de actividades, “desde charlas, coloquios, presentaciones de libros, documentales. Es un proyecto que lleva mucho tiempo con la intención de plasmarse en el Casco Viejo de Bilbao y hemos tenido la oportunidad y aquí estamos ante este nuevo reto”.

“La necesidad de estar a pie de calle y no en un piso, como en la actualidad de CNT, que provoca que la gente no participe tanto”, es el motivo que ha servido para abrir este nuevo espacio en el corazón de Bilbao, según expresa Galder Antón “para difundir y hacer propaganda a toda la lucha y actividad anarcosindicalista”. Quieren que sea un sitio de referencia para difundir lo que son las ideas, la filosofía y demás. Este ‘elkarte’ nace un poco con la esencia de un ateneo y la esencia de un espacio cultural”. Y como admite, “hemos tenido una oportunidad, y se ha decidido echar para adelante con el proyecto”. Con la pandemia con la Covid-19 no es el mejor momento para dar ese paso, reconoce, pero ha pesado más “la oportunidad que hemos tenido de disponer de ese local y hemos tirado para adelante”.

“Empezamos el Primero de Mayo, fecha referencial para la clase trabajadora, y la idea es mantenerlo abierto en terraza de 11:00h a 20:00h y en el interior y cocina en horario planteado por el LABI y las restricciones planteadas. Más adelante mejoraremos, sin duda”.

Ahí se podrá comprar libros, cómics, revistas… tomarte una cerveza y comerte unos pintxos o un bocadillo. “Esa es la idea. Habilitaremos un espacio para, donde todos los colectivos interesados, puedan dejar material, revistas, donde se pueda estar hojeando o, incluso, uno de los proyectos es montar una pequeña biblioteca en la que gente de CNT nos ha donado libros y, a la vez, dispondremos de una zona infantil para que los críos tengan material y puedan disfrutar”, explica Antón.

En principio, no se marcan objetivos ambiciosos. “Primero queremos arrancar y a nivel de programación cultural sí nos planteamos alcanzar una actividad semanal, que irá incrementándose según la demanda”. Para finales de mayo esperan realizar un par de charlas coincidiendo con las manifestaciones que los pensionistas han unificado para el 29 de mayo en contra de los planes del Gobierno español.