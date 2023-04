–

De parte de Briega April 24, 2023 200 puntos de vista

Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. 脡sta es la frase que dijo Julio Anguita cuando un proyectil iraqu铆 acab贸 con la vida de su hijo, Julio Anguita Parrado, corresponsal de guerra. Y, veinte a帽os despu茅s, siguen siendo muchas 鈥 algunas nuevas, otras viejas 鈥 guerras las que se hacen. Comenzamos este reportaje con una lista de los pa铆ses que est谩n en guerra en la actualidad, partiendo de que cada conflicto b茅lico tiene unas caracter铆sticas muy diferentes entre s铆. Utilizo como fuente 煤nica la p谩gina de Wikipedia inglesa, que a su vez utiliza otras fuentes que aqu铆 no voy a entrar a detallar. El modo de organizar estos conflictos es mediante el n煤mero de muertes en combate durante este a帽o y el anterior. 脡ste m茅todo tiene su utilidad, pero tambi茅n presenta algunas limitaciones, pues sobre-dimensiona los conflictos m谩s medi谩ticos, como la guerra de Ucrania, pero resta visibilidad a otros, como el genocidio que sufre el pueblo palestino o la guerra en Colombia. Al mismo tiempo, fusiona o divide algunos conflictos de forma arbitraria (por ejemplo, el conjunto de luchas por el poder en Siria aparece como 鈥済uerra civil Siria鈥 pero en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo se registran hasta 5 conflictos diferentes que bien podr铆an unirse como una 煤nica 鈥済uerra civil congole帽a鈥. Bueno, vamos con ello.

El primer grupo, conflictos que han tenido m谩s de diez mil muertos, est谩 compuesto por tres: la citada guerra ruso-ucraniana, que comenz贸 con el ataque del propio Estado ucraniano contra la poblaci贸n del Este de su pa铆s hecho que, de forma oportunista y c铆nica, ha aprovechado el Estado ruso para lanzar su invasi贸n sobre Ucrania; la guerra civil de Myanmar, Birmania, que si bien conoci贸 cierto periodo de paz se reanud贸 con el golpe de Estado del 1 de febrero contra la presidenta Aung San Suu; la guerra civil et铆ope, que enfrenta al gobierno con los rebeldes Afar al norte del pa铆s.

En un segundo grupo, conflictos que han llevado la muerte a m谩s de mil pero menos de diez mil muertos tenemos el caso de la guerra en Colombia (595 en lo que va de 2023), la guerra de Afganist谩n, la guerra civil somal铆, los conflictos agr铆cola-pastoriles de Nigeria, la insurgencia yihadista en el Magreb isl谩mico, la insurgencia yihadista de Boko Haram en el golfo del N铆ger, la guerra de Iraq, la guerra de Darfur, en Sud谩n, los conflictos 茅tnicos en Sud谩n del Sur, la guerra civil siria, la guerra de Azawand en Mali, la guerra civil de Yemen, varios conflictos, 茅tnicos, pol铆ticos y religiosos en Nigeria y la guerra contra las drogas en M茅xico (que lleva 1970 muertos en lo que va de a帽o).

El tercer grupo es denominado 鈥渃onflictos menores鈥 y se refiere a aquellos en los que han muerto entre 100 y 999 personas entre este a帽o y el anterior. Aqu铆, l贸gicamente, se incluyen conflictos que han sido muy largos en el tiempo pero con menor intensidad en la actualidad, conflictos muy constantes en el tiempo y episodios de violencia espec铆ficos. Aqu铆 la primera guerra que deber铆amos destacar es la guerra contra el pueblo palestino: sin embargo, es probable que la cifra de muertes sea much铆simo mayor que la que en realidad se presenta en este apartado; otras guerras que aparecen en este apartado: la insurgencia kurda en Ir谩n, la insurgencia kurda en Turqu铆a, la insurgencia en el noroeste de Pakist谩n, la insurgencia balochistan铆 en Pakist谩n e Ir谩n, la insurgencia en el nordeste de India y la insurgencia naxalita-mao铆sta, tambi茅n en India, la insurgencia Moro en Filipinas, la insurgencia comunista en Filipinas, la insurgencia yihadista en el Sina铆, en Egipto, en el norte de Chad, en Cabo Delgado 鈥 en Mozambique- y del grupo FRG9 en Hait铆; pero tambi茅n aqu铆 debemos incluir la guerra civil en la Rep煤blica Centroafricana, la guerra ambazoniana en Camer煤n, la guerra civil libia, el conflicto por Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyan y la guerra contra las drogas en El Salvador y Filipinas.

Finalmente, y con el nombre de escaramuzas y choques, aparecen el resto de episodios de guerra registrados. Como anteriormente en el caso palestino, aqu铆 debemos destacar en primer lugar la guerra contra el pueblo saharahui, precisamente porque esta forma de organizar los conflictos invisibiliza un etnocidio completo, como aquel que ha emprendido Marruecos contra ellos, con el siempre apoyo t谩cito de Espa帽a. Otros conflictos que aparecen son la crisis pol铆ticas en Per煤 (que lleva 42 muertos en lo que va de a帽o), o Jamaica, la disputa fronteriza entre las dos coreas, el conflicto Pap煤a en Indonesia, la insurgencia Catanga en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, la guerra Cabinda en Angola, el conflicto Casamance en Senegal, la insurgencia del Ej茅ricto de la Resistencia del Se帽or, tambi茅n en RD Congo y Rep煤blica Centroafricana, el conflicto interno de Bangladesh, la insurgencia del Delta del N铆ger, del sur de Tailandia, de Paraguay, la insurgencia isl谩mica en el norte del Ca煤caso (en Rusia, precisamente) o incluso la lucha armada por el conflicto de las favelas en el Gran R铆o de Janeiro.

Quienes nos lean, con m谩s tiempo y m谩s paciencia, podr谩n separar el grano de la paja y diferenciar entre guerras y otros t茅rminos. Esto de aqu铆 solo ha sido un brochazo a un tipo de violencia organizada que lleva demasiado tiempo persiguiendo a la historia humana. Personalmente, yo no hab铆a escuchado hablar de muchos de estos conflictos; otros, los hemos tratado ya sea en El P谩jaro Sin Fronteras, los especiales internacionalistas de El P谩jaro Observador, o, algunos de los que hemos pasado por el P谩jaro, en Al贸 Argayu. Hoy os vamos a seguir dando un poco la chapa sobre la guerra de Ucrania y, concretamente, su m谩s rabiosa- ejem- actualidad.

En las primeras semanas de la invasi贸n rusa, muchos contaban con que se tratar铆a de un ataque r谩pido que doblegar铆a el r茅gimen de Zelensky bien por una derrota total, una rendici贸n o incluso un golpe, m谩s duro o m谩s blando, de los propios generales contra el humorista venido a presidente. Sin embargo, la resistencia del Estado ucraniano fue mucho mayor de lo que se esperaban. Las tropas ucranianas consiguieron repeler a las tropas rusas en Kiev.

Podr铆a considerarse, por esto, que la victoria del Estado ucraniano es total. Y es cierto que si tomamos como referencia la m谩xima expansi贸n rusa en marzo de 2022, desde entonces los militares rusos est谩n en retirada. Pero tambi茅n es cierto que, respecto al comienzo de la invasi贸n, Rusia controla ahora de forma unificada el Este de Ucrania, habiendo alcanzado y mantenido la orilla Este del r铆o Dnieper desde Crimea, uniendo esta franja con Donetsk y Lugansk.

Del mismo modo que es ingenuo pensar, como han hecho algunos, que esta serie de golpes estaban planeados por el Kremlin desde el principio, parece demasiado arriesgado pensar que la guerra va a acabar con una decisiva expulsi贸n de las tropas rusas de las fronteras del Estado ucraniano. La anexi贸n por parte de Rusia, en septiembre de 2022, de gran parte del territorio conquistado, concretamente de Jers贸n, Zaporiya, Donetsk y Lugansk, independientemente de que parte de estos territorios fueran r谩pidamente recuperados por Ucrania, parecen mostrar la nueva estrategia del Estado ruso: al no poder hundir al gobierno Zelensky, crear, lo que podr铆amos llamar, una zona de seguridad a煤n mayor.

A d铆a 14 de abril de 2023, cuando se redact贸 este reportaje, los puntos m谩s calientes estaban situados en Bajmut, al Nordeste del pa铆s, y en Jers贸n, al Sureste, donde, de acuerdo con informaci贸n de la inteligencia rusa, se estar铆a preparando un ataque ucraniano para los pr贸ximos d铆as. Si el Estado ucraniano tuviera tantas municiones, tanques, aviones y, sobre todo, personas dispuestas a morir por esa causa, se podr铆a pensar que quieren una pinza para encerrar en una bolsa a las tropas rusas. Sin embargo, todo apunta a una guerra que tardar谩 en resolverse.

Algunos hechos han de tenerse en cuenta para entender el momento en el que est谩 el conflicto. El ataque ruso a la ciudad de Bajmut est谩 siendo llevado a cabo por los mercenarios del Grupo Wagner. Aunque los grupos modernos de mercenarios ya tuvieron una presencia importante en las invasiones estadounidenses de Afganist谩n e Iraq, principalmente el grupo llamado Blackwater, ahora Academi, parece ser el Estado ruso quienes ha sabido utilizarlo con mayor provecho. En general, el uso de mercenarios frente a militares profesionales permite a los Estados una serie de ventajas, principalmente, la de no responsabilizarse de cuantas fechor铆as lleven a cabo con tal de conseguir sus objetivos, y esto es tan v谩lido para Estados Unidos como para Rusia. Pero, como dec铆a, parece que Rusia ha conseguido utilizarlos con m谩s 茅xito.

El Grupo Wagner ha desarrollado gran parte de sus acciones en 脕frica. Ante la ineficacia de las tropas neocoloniales francesas contra los continuos ataques yihadistas, muchos gobernantes africanos, bien forzados por marchas populares, bien reconduci茅ndolas, han corrido a los brazos de la empresa rusa. Sud谩n, la Rep煤blica Centroafricana, Libia, Mozambique, Mali o Burkina Fasso son algunos de los pa铆ses donde el grupo Wagner ha tenido una influencia decisoria en la pol铆tica local. Esto nos ayuda a entender, al menos, dos cuestiones del conflicto ucraniano: por una parte, el intermitente inter茅s de Francia para mediar con Rusia; por otra, los ajustados c谩lculos de Putin en el conflicto, queriendo obtener el m谩ximo beneficio sin exponerse a una sangr铆a de j贸venes soldados muertos. A este respecto, por cierto, viene bien recordar que en septiembre de 2022 apareci贸 un v铆deo donde la compa帽铆a Wagner reclutaba presos en una c谩rcel rusa.

Bajmut, bajo el asedio de Wagner, se ha convertido en un mito para el nacionalismo ucraniano, de ah铆 que sea tan importante su defensa, aunque muchos estrategas afirmen que no valga tanto como est谩 costando. Cuantos m谩s m谩rtires ponga Zelensky sobre la mesa, cuanto mayor sea el tributo de sangre de los ucranianos, m谩s posibilidades cree que tiene de conmover los corazones europeos para que vayan a morir tambi茅n los suyos. La llegada de la primavera parec铆a que iba a llevar un cambio de estrategia en el marco general, una estrategia de car谩cter ofensivo. Pero el pasado 7 de abril se anunciaba la filtraci贸n de documentaci贸n militar de Estados Unidos que no s贸lo probaba su participaci贸n en todas las fases del conflicto, sino los planes a futuro. Esta filtraci贸n ha hecho que la esperada ofensiva de Ucrania pueda esperar hasta mayo o incluso junio. En este sentido, no queda demasiado claro qu茅 validez tiene el pretendido ataque ucraniano desde Jers贸n que, como ya he comentado, ser铆a inminente seg煤n fuentes rusas.

Y aunque podr铆an tratarse m谩s cuestiones sobre los frentes, sobre las armas y las batallitas, hablar de la actualidad del conflicto, entendemos desde El P谩jaro, conlleva hablar de otros temas. Quiz谩s la m谩s importante de estas cuestiones sean los da帽os humanos, las bajas, durante el conflicto. Precisamente hoy, 14 de abril, Ucrania asegura que Rusia ha cometido m谩s de 77.500 cr铆menes de guerra, de los cu谩les responsabiliza a m谩s de 300 personas.

Sin embargo, nunca debemos olvidar que en la guerra contempor谩nea, donde la informaci贸n, la contrainformaci贸n, las noticias y las fake news vuelan continuamente a golpe de Tweet, las cifras de muertos y heridos son muy vol谩tiles y una muy eficaz arma de guerra. Veamos algunos ejemplos.

El 12 de octubre de 2022, el medio iStories, en lengua rusa pero con sede en Letonia, informaba de m谩s de 90.000 bajas rusas, contando muertos, heridos de mucha gravedad y desaparecidos; las fuentes oficiales rusas, sin embargo, confirmaban 19.688 muertos para el 7 de abril de 2023; por otra parte, el 10 de abril de 2023, las fuentes ucranianas se帽alaban haber matado a 178.820 soldados rusos. Con las tropas ucranianas hay un baile de cifras algo menor: para el 2 de diciembre de 2022, el Estado ucraniano afirmaba que hab铆an muerto m谩s de 13.000 soldados; el 21 de septiembre de 2022, el gobierno ruso dec铆a haber acabado con la vida de 61.207 soldados ucranianos; el Estado Mayor noruego, aseguraba que para el 22 de enero de 2023 hab铆a m谩s de 100.000 bajas entre heridos y muertos.

Las cifras de civiles, sin embargo, var铆an menos: podr铆amos pensar que es porque es un conflicto menos virulento que otros conflictos contempor谩neos, pero parece m谩s probable que una cifra alta de civiles muertos no beneficia a nadie: ni al Ej茅rcito ruso, que desmontar铆a su narrativa de desnazificar el Estado ucraniano; ni al Estado ucraniano, que desmoralizar铆a a las tropas; ni a los actores internacionales, especialmente Naciones Unidas, pues ser铆a una muestra m谩s de su estrepitoso fracaso en la que se supone es su m谩s importante misi贸n: prevenir al mundo de los horrores de la guerra. Para el 2 de abril de 2023, Naciones Unidas confirmaba la muerte de 8.451 civiles y 14.156 heridos. Quiz谩s no sorprende, por distintas razones que los oyentes imaginar谩n, que Estados Unidos no tenga remilgos en elevar hasta 40.000 bajas entre muertos y heridos graves entre los civiles.

En relaci贸n a la amenaza nuclear, caben se帽alarse argumentos parecidos. Mientras haya guerra, uno y otro bando utilizar谩n la carta nuclear tanto para mostrar lo b谩rbaro que puede llegar a ser el adversario como para amenazarlo. Recordemos, por ejemplo, a Estados Unidos acusando a Bashar-al-Assad de utilizar armas de uranio empobrecido mientras que, al otro lado de la frontera, Israel utilizaba f贸sforo blanco con total impunidad internacional.

Mientras tanto, la poblaci贸n civil ya no sabemos qu茅 es de verdad y qu茅 es de mentira. Se han tenido que esperar m谩s de cincuenta a帽os para que, desclasificados archivos de la CIA, se haya podido valorar correctamente la amenaza de los misiles de Cuba (que, a juzgar por expertos actuales, fue mucho menor de lo que se transmiti贸 en la 茅poca). 驴Cu谩nto tendremos que esperar para valorar la amenaza de un ataque nuclear? El 25 de enero de 2023, John Kirby, alto cargo de la seguridad nacional estadounidense, afirm贸 en rueda de prensa que los Estados Unidos no ten铆an 鈥渆videncias de que Putin tuviera intenci贸n de utilizar armas de destrucci贸n masiva, ya fueran nuclear, t谩cticas o de otro tipo鈥. Con todo, basta que alguien empiece algo por error para que el conflicto escale mucho m谩s r谩pido de lo que nadie quisiera.

En esta niebla de la guerra que lejos de aportarnos informaci贸n nos trae miedo, tambi茅n podr铆amos incluir el asunto del Nord-Stream. Recordemos que el pasado 26 de septiembre sufrieron varias explosiones los gasoductos NortdStream 1 y 2, que atraviesan el b谩ltico, en aguas internacionales donde Suecia y Dinamarca suelen realizar tareas de pesca; r谩pidamente el Estado dan茅s dijo que hab铆an sido explosiones deliberadas y no accidentales; muy poco despu茅s comenzaron las acusaciones contra el Estado ruso, quien las rechaz贸 muy r谩pidamente. Desde entonces, se han cruzado las acusaciones. El asunto, que hab铆a quedado en una neblina, se reabri贸 cuando, en febrero de 2023, el periodista Seymour Hersh afirm贸 que Estados Unidos, con el apoyo de Noruega, hab铆an realizado el ataque; r谩pidamente, la prensa sali贸 en trompa contra 茅l, exigi茅ndole pruebas que nunca le hab铆an exigido a Estados Unidos o a la OTAN cuando hizo las mismas acusaciones contra Rusia. Desde luego, llama la atenci贸n que se haya ignorado deliberadamente que Joe Biden dijo, en febrero de 2022, poco antes de la invasi贸n, que si Rusia invad铆a Ucrania no permitir铆a la existencia de Nord-Stream. Analistas alemanes y estadounidenses afirmaron, en marzo de 2023, que sin duda un grupo proucraniano estaba detr谩s de los ataques; pero poca m谩s informaci贸n se filtr贸, y qui茅n sabe por qu茅 motivos.

Por su importancia estructural, cabe mencionar la propuesta de china para la paz en Ucrania, m谩s all谩 de que prospere o no. Hasta ahora, la Rep煤blica Popular China se hab铆a posicionado de perfil en un conflicto que siempre le perjudic贸 鈥 tanto Rusia como Ucrania son clientes comerciales chinos-, un perfil que parec铆a beneficiar a sus intereses geopol铆ticos mientras perjudicaba al de todas aquellas personas que sufr铆an la guerra. Quiz谩s por verse en mejor posici贸n, quiz谩s por ver que a largo plazo la situaci贸n es insostenible, en febrero de 2023 el presidente chino Xi Jinping visit贸 Mosc煤 y poco despu茅s hizo p煤blico un plan de doce puntos para la paz, doce puntos que merece la pena mencionar: respetar la soberan铆a (e integridad territorial) de todos los pa铆ses; la seguridad de los pa铆ses no puede realizarse mediante el fortalecimiento de bloques que debiliten la soberan铆a de otros pa铆ses; el cese de las hostilidades; reanudar las conversaciones de paz; resolver la crisis humanitaria; proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra; mantener la seguridad de las centrales nucleares; reducir los riesgos estrat茅gicos (es decir, apartar a todos a quienes consideren una opci贸n el uso de armas de destrucci贸n masiva); facilitar la exportaci贸n de grano; poner fin a las sanciones unilaterales; mantener estables las cadenas de suministro, para que no se resienta la econom铆a mundial; promover la reconstrucci贸n tras el conflicto. Desde que se publicaron estos doce puntos, no han dejado de aumentar los reproches contra China; pero, al mismo tiempo, no ha parado el flujo de dirigentes europeos hacia Oriente, buscando estar en la foto con el presidente chino. Quiz谩s, aunque por razones que poco tienen que ver con lo humanitario, se dibuje ahora una oportunidad para la paz.

Al mismo tiempo, cabe mencionar algunas otras cuestiones de la guerra de Ucrania que afectan m谩s all谩 del territorio del Estado ucraniano. Recordemos, por ejemplo, los m谩s de 8 millones de refugiados ucranianos, lo que supone un 18% de la poblaci贸n del pa铆s. Compar茅moslo, por ejemplo, con los m谩s de cinco millones de refugiados sirios en 2016, que supon铆a un 25% de la poblaci贸n del pa铆s.

De especial importancia internacional, como hace ver China en su documento de paz, es el tr谩fico del cereal ucraniano a trav茅s del Mar Negro, tr谩fico que es detenido arbitrariamente a voluntad de Rusia, como otro arma m谩s con enorme impacto psicol贸gico. Recordamos, tambi茅n, la detenci贸n del periodista ruso-espa帽ol Pablo Gonz谩lez durante m谩s de un a帽o en una c谩rcel polaca, o incluso la reciente detenci贸n, por parte del servicio secreto ruso del periodista estadounidense de origen ruso Evan Gershkovich. Y 鈥 que conste que lo que digo a continuaci贸n lo digo s贸lo en mi nombre-, ya que estamos hablando de periodistas, de periodistas presos, qu茅 buen momento para se帽alar la cobard铆a de otros periodistas, pesebreros, mascotas del poder; periodistas que les gusta hablar de guerra siempre que sean otros los que empu帽en el fusil y mueran en las batallas, siempre que sean otras familias las que lloren sus muertos. Y voy a mencionar dos nombres concretos, que en nombre de la justicia no dejan de hacer campa帽a por la causa atlanista: la primera de ellas, Estefan铆a Molina, que tiene el coraje de titular su tribuna en El Pa铆s del 10 de febrero de 2023 como 鈥淪er pacifista hoy es apoyar la victoria de Ucrania鈥, ridiculiza el rechazo a la OTAN como f贸sil de la Guerra Fr铆a y se帽ala que ser谩 Estados Unidos quien nos salve si, literalmente, vienen mal dadas; como si no estuvi茅ramos sufriendo todos los europeos los palos de ciego de la geopol铆tica americana; el segundo de ellos, no pod铆a ser otro, Antonio Maestre quien, en un art铆culo para ElDiario del 4 de junio de 2022, compara de forma ciega y est煤pida el conflicto interimperialista entre la OTAN y Rusia que se juega en terreno ucraniano con la guerra popular contra el fascismo espa帽ol de 1936. Ambos, mamporreros de la OTAN, serviles de los Estados Unidos, perros al servicio de intereses imperiales. Ambos dicen que hay momentos donde no se puede permitir ser pacifista. Si no es en la guerra, 驴cu谩ndo se puede permitir la paz? Da un poco de rabia pensar que estas personas comparten oficio con Jose Couso o con Julio Anguita Parrado, muertos hace veinte a帽os en una de esas guerras que tanto parecen gustar a algunos.

No oler铆an tanto a viejo las palabras de Molina y de Maestre sino fuera porque riman con lo que todos los Estados est谩n llevando a cabo en estos momentos. 隆M谩s madera, que es la guerra! Precisamente, para el programa que hoy nos ocupa, creo que merece la pena detenerse en el asunto de la movilizaci贸n para los ej茅rcitos: o, lo que es lo mismo, el disponer a unos seres humanos para asesinar a otros seres humanos. Y en esto coinciden todos los Estados del mundo: Finlandia ha entrado en tiempo r茅cord en la OTAN, lo cu谩l no es m谩s que un gesto para demostar su voluntad de realizar sacrificios humanos, para demostrar la fidelidad del antiguo Estado neutral a la causa atlantista y europe铆sta; la Uni贸n Europea ha comenzado una campa帽a de propaganda, visible en las marquesinas de las calles de Santander, con un llamamiento sutil a la unidad que en estos tiempos no es m谩s que un sin贸nimo de guerra; en Estados Unidos se encuentran llamamientos para captar a personas sin hogar a que vayan a luchar en la Legi贸n Internacional de Defensa de Ucrania. Es bien conocida, igualmente, la participaci贸n de diversos neonazis internacionales principalmente (pero no solo) en el lado de Ucrania. Es mucho menos comprensible, por otra parte, la participaci贸n de autoproclamados libertarios en ese mismo lado del conflicto. Qu茅 buen momento para recordar que incluso Piotr Kropotkin, en su vejez, apoy贸 en la Primera Guerra Mundial a lo que 茅l entend铆a como democracias frente a los imperios centrales. La propaganda b茅lica puede nublar el juicio de cualquiera.

Pero eso no significa que se la nuble a todos. El portal de noviolencia Waging NoViolence estima, a partir de distintos registros, que 100.000 hombres han huido de Ucrania, otros 100.000 de Rusia y 22.000 de Bielorrusia para evitar ser llamados a los combates 隆Y eso que Bielorrusia oficialmente a煤n no est谩 en el conflicto! En Ucrania, la objeci贸n de conciencia, protegida por la Constituci贸n, ha sido anulada por la ley marcial desde el inicio de la invasi贸n rusa; en El P谩jaro hemos tenido noticias de tres objetores detenidos y encarcelados, el 煤ltimo de ellos, Vitaly Alkeeseenko, aunque probablemente sean muchos m谩s. En Bielorrusia, desde el 5 de marzo existe la pena de muerte para los desertores y condenas de hasta 5 a帽os para quienes les apoyen. En el territorio ucraniano controlado por Rusia se han documentado hasta 13 prisiones que albergan m谩s de 600 prisioneros insumisos a la guerra.

Y, mientras tanto, algunxs queremos seguir recordando la que fue consigna internacional de los pueblos durante d茅cadas; la que consigui贸 detener el cargamento de armas en sitios tan lejanos como Euskadi y Tesal贸nica: ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases.