–

De parte de Acracia April 19, 2022 246 puntos de vista

Gracias a los dioses, o a quien se tercie, uno no tiene nada que ver con ese campo abonado para la enajenaci贸n, que es el deporte balomp茅dico. Sin embargo, resulta inevitable no empaparse, dentro de esta cultura de la comisi贸n y corrupci贸n moral que nos invade, de lo acaecido recientemente al desvelarse ciertos audios sobre no s茅 qu茅 leches de torneo deportivo espa帽ol celebrado en Arabia Saud铆. De entrada, a uno le puede sorprender que un evento futbol铆stico, de este inefable pa铆s que sufrimos, se celebre en tierras lejanas; si vamos un poco m谩s all谩, y vemos que en dicho lugar impera un rep煤lsivo r茅gimen que vulnera todos y cada uno de los derechos humanos, el asco ya se manifiesta sin pudor. Por supuesto, la cosa tiene su explicaci贸n cremat铆stica si comprendemos que el negocio est谩 por encima de cualquier atisbo moral. As铆, de la conversaci贸n ahora hecha p煤blica se desprende que un miembro de un todopoderoso club deportivo y el presidente de algo as铆 como la Federaci贸n balomp茅dica deciden negociar comisiones millonarias a cambio de celebrar la competici贸n en un pa铆s dictatorial, que de paso queda convenientemente blanqueado de cara a la opini贸n p煤blica.

Insistiremos que el de Arabia Saud铆 es un r茅gimen, tan repulsivo como el que m谩s, una monarqu铆a absoluta regida por la ley isl谩mica; responsable adem谩s de participar en una coalici贸n, que ha causado innumerables muertes al bombardear Yemen durante a帽os. Cr铆menes tan rep煤lsivos como los que est谩 ejerciendo ahora el ejecutivo ruso sobre la poblaci贸n ucraniana. No, este conflicto b茅lico no interesa que aparezca en los medios a diario, ni que nos solidaricemos demasiado con la poblaci贸n yemen铆 exhibiendo su ense帽a, ya que hablamos con el sistema saud铆 de un pa铆s amigo al que Espa帽a ha vendido armas por valor de miles de millones de euros. Esas mismas armas con las que algunos est谩n asesinando de manera directa, pero otros son igualmente culpables. Adem谩s, ahora unos hijos de puta espabilados, con las manos igualmente llenas de sangre, deciden negociar con el r茅gimen para celebrar por aquellos lares el enajenante torneo deportivo; si a帽adimos que, en su momento, se vendi贸 la operaci贸n como un modo de buscar la igualdad de la mujeres saud铆es, el asunto pasa a ser una broma siniestra.

Por cierto, una mueca de repugnancia se dibuja igualmente en mi rostro cuando en los audios desvelados aparece tambi茅n el nombre del rey em茅rito, ese gran h茅roe de la Transici贸n democr谩tica, que lleva d茅cadas cobrando comisiones en negocios internacionales y que al parecer puede cometer cualquier delito sin ser tocado. No deber铆a ser necesario adquirir ahora consciencia de hechos tan indecentes, con tantas ramificaciones, que por alg煤n inter茅s determinado se desvelan unas conversaciones para clarificar estas inicuas operaciones; si tuvi茅ramos unos medios con un m铆nimo de decencia, y al menos un atisbo de independencia, este tipo de cosas, causa y consecuencia del terrible mundo que sufrimos, se denunciar铆an en el momento. Porque no estamos hablando de una excepci贸n puntual haciendo negocio con las mayores miserias del g茅nero humano. Sin ir m谩s lejos, en las 煤ltimas semanas hemos sabido que un buen pu帽ado de malnacidos se lucraban cobrando comisiones disparatadas, con material sanitario que deber铆a ser puesto sin m谩s al servicio de la gente, en plena pandemia y mientras nuestros mayores fallec铆an a diario. Creo que algunos llaman a esto emprendimiento, dentro del magn铆fico liberalismo econ贸mico que reparte oportunidades por doquier a todo el que est茅 exento de escr煤pulo alguno. Uno se pregunta c贸mo es posible que no reaccionemos, que sigamos formando parte de este pat茅tico circo medi谩tico, mientras pol铆ticos y empresarios se llenan los bolsillos y se r铆en en nuestra cara.

Juan C谩spar