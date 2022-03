–

March 14, 2022

Sab铆a que esto pasar铆a. Lo presagiaba y al final la triste realidad lo ha confirmado. Leo con verdadera consternaci贸n noticias que te hielan la sangre. En algunos casos, los gitanos y las gitanas son agredidos f铆sicamente en los pasos fronterizos y en los procesos para el refugio. Una mujer roman铆 que hab铆a llegado a Moldavia dijo que ella y su familia hab铆an pasado cuatro d铆as esperando en la frontera sin comida ni agua, y que despu茅s de encontrar un refugio fueron expulsados por los propios guardias ucranianos.

Al llegar a las fronteras de los estados vecinos se han encontrado con una discriminaci贸n 鈥渂rutal鈥 a ambos lados de las fronteras del pa铆s. Tanto que los m谩s diversos grupos de defensa de los derechos humanos est谩n poniendo el grito en el cielo.

Nuestro m谩s acreditado punto de referencia

Zeljko Jovanovic se ha convertido en el informador de referencia para conocer la situaci贸n por la que atraviesan los gitanos ucranianos. Es un l铆der gitano que dirige la Oficina de Iniciativas Rrom谩, cuyo objetivo es fortalecer las voces y el liderazgo de los gitanos, as铆 como mejorar las pol铆ticas p煤blicas y los servicios que se les brindan. Su experiencia es valiosa porque anteriormente hab铆a trabajado para la Organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa (OSCE). En su d铆a ayud贸 al gobierno serbio para la realizaci贸n de proyectos municipales para roman铆es financiados por la Uni贸n Europea. Su testimonio es dram谩tico: 鈥淕rupos que trabajan sobre el terreno en las fronteras de Eslovaquia, Ruman铆a y Hungr铆a nos han confirmado la dura discriminaci贸n que sufren las familias gitanas, y tambi茅n los informes de los medios de comunicaci贸n lo han respaldado. Los gitanos son maltratados tanto por los guardias fronterizos como por la poblaci贸n local una vez que salen de Ucrania鈥.

Hay organizaciones que residen en los pa铆ses colindantes con Ucrania que est谩n realizando un trabajo extraordinario acogiendo a las familias gitanas que intentan salir del infierno de la guerra. No hay que olvidar que Ucrania es un pa铆s muy grande y que tiene frontera con siete pa铆ses. Al norte y al este tiene la frontera m谩s larga con Rusia. Con Bielorrusia por el norte. Por el oeste linda con Polonia y Eslovaquia y por el suroeste comparte frontera con Ruman铆a, Hungria y Moldavia. La poblaci贸n gitana de estos pa铆ses supera los cinco millones de personas.

Algunas muestras de discriminaci贸n

El Centro Europeo de Derechos de los Gitanos (ERRC Estas son sus siglas en ingl茅s), ha denunciado que en todas las fronteras de los pa铆ses donde se acogen refugiados se les hace esperar en colas muy largas de muchos kil贸metros sufriendo las inclemencias de un tiempo de frio infernal. Colas interminables que no hacen los refugiados 鈥済ach茅s鈥. 鈥淟os gitanos siempre son los 煤ltimos en salir del pa铆s鈥, afirm贸 Jovanovic鈥.

B茅la R谩cz es miembro de la Conferencia Permanente Gitana, una organizaci贸n h煤ngara de debate e ideas que se ocupa de la minor铆a gitana de su pa铆s. B茅la R谩cz que ayuda a los refugiados roman铆es que llegan a Hungr铆a, dijo que durante los tres d铆as que su organizaci贸n pas贸 en la ciudad fronteriza de Zahony, en el este del pa铆s, los gitanos fueron victimas de la desconsideraci贸n de la polic铆a tanto ucraniana como h煤ngara. Los refugiados llegaron a la frontera en autocares distintos 鈥攅n uno los gitanos y en otro los 鈥済adch茅s鈥濃. La polic铆a ucraniana hab铆a dispuesto esa forma de traslado. Pero lo m谩s grave del caso es que, seg煤n atestigua B茅la R谩cz, 鈥渓as madres gitanas fueron controladas por la polic铆a h煤ngara muchas veces, pero las madres no gitanas no鈥.

Jaroslav Miko, al frente de una ONG que ha transportado a m谩s de 100 refugiados roman铆es desde la frontera entre Ucrania y Eslovaquia hasta la Rep煤blica Checa, asegur贸 que hab铆a visto 鈥discriminaci贸n de los roman铆es entre los voluntarios que recog铆an a la gente en la frontera鈥. Afirm贸, como ejemplo, que los voluntarios recog铆an a algunos refugiados en veh铆culos y los trasladaban a otros lugares, pero que a las familias roman铆es se rechazaba brindarles ayuda. As铆 lo confes贸 a Inter Press Service (IPS) que es una agencia mundial de noticias, comprometida con el ejercicio de periodismo independiente y especializada en reportajes anal铆ticos sobre procesos y acontecimientos econ贸micos, pol铆ticos, sociales, art铆sticos y culturales. Los reporteros de IPS han dado fe de la marginaci贸n que sufren los refugiados gitanos.

Hay que tener el coraz贸n de piedra para no emocionarse

Estoy seguro de que la inmensa mayor铆a de la ciudadan铆a nos conmocionamos cuando vemos las im谩genes dram谩ticas que nos ofrecen las televisiones. Ciudades arrasadas por las bombas, hospitales, iglesias y escuelas convertidas en escombros. Madres destrozadas con sus hijos en brazos buscando refugio contra el fuego y la metralla de llueve desde los aviones. Y me digo que el coraz贸n de los ciudadanos rusos no puede ser tan duro como para no conmoverse ante tanto dolor. (Pero esta es otra faceta de las guerras que se ganan o se pierden primero en los medios de comunicaci贸n. Ya me ocupar茅).

A m铆 me ha emocionado hasta las l谩grimas contemplar la imagen de una mujer gitana mayor, cuya petici贸n la expresa con este simple lamento: “Todo lo que necesitamos es algo de beber y pan seco. Lo principal es que toda la familia est茅 junta”.

Pero la esperanza sigue abierta

Los gitanos y las gitanas est谩n reaccionando. Especialmente los de las familias de los pa铆ses vecinos que est谩n proporcionando toda su ayuda. As铆 lo han reconocido los medios de comunicaci贸n. Incluso Zeljko Jovanovic ha manifestado que “hay una buena red de grupos de activistas roman铆es que coordinan el trabajo para ayudar a los refugiados, y tambi茅n hay alcaldes roman铆es en muchas ciudades cercanas a las fronteras de Ruman铆a y Eslovaquia que est谩n dispuestos a acoger a los refugiados roman铆es y a organizar su alojamiento”.

Y en Espa帽a igualmente hay varias organizaciones gitanas que han puesto en marcha sus recursos para llegar hasta la frontera polaca con Ucrania para entregar ropa y alimentos y traerse a nuestro pa铆s a las familias que quieran acompa帽arlos.