De parte de Indymedia Argentina June 19, 2022 294 puntos de vista

La Sala I de Casaci贸n Penal anul贸 en mayo el procesamiento de tres ex militares imputados en la causa que investiga las torturas a soldados conscriptos por parte de sus superiores en las Islas Malvinas. El excombatiente Silvio Katz, en su paso por el programa radial Tengo una idea expres贸 su indignaci贸n y profundiz贸 sobre c贸mo este tema no ocupa lugar en la agenda medi谩tica ni en la p煤blica. 鈥淢alvinas no es m谩s que la prolongaci贸n de los 30 mil desaparecidos鈥, expres贸.

Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicol谩s Rosales Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Fernando Tebele.

En el transcurso del 煤ltimo a帽o, dos fallos de la Sala I de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal hicieron retroceder todo lo actuado en la causa iniciada en 2007 en la Justicia Federal de Tierra del Fuego, y por la que m谩s de 160 soldados conscriptos declararon como v铆ctimas o testigos de estas torturas, considerando la causa como de lesa humanidad. Sin embargo, y ante los recursos presentados por las defensas de los militares, los jueces de la Casaci贸n Diego Barroetave帽a y Daniel Petrone anularon los procesamientos de Eduardo Gassino, Miguel 脕ngel Garde y Gustavo Calderini.

Ante este claro rev茅s y retroceso en materia de derechos humanos, Silvio Katz, ex combatiente de Malvinas, expres贸 sus primeros sentimientos: 鈥淎 m铆 me produce una gran indignaci贸n y sentimiento de injusticia, de desconocimiento. Es una verdadera pena que la gente que tendr铆a que dictar justicia en este pa铆s ignore el reclamo de los soldados que fueron a dar todo y poner el pecho en una guerra tan injusta鈥.

Por otro lado, Katz analiz贸: 鈥淐reo que es algo que pasa todo los a帽os con el tema Malvinas. Despu茅s del 2 de Abril ya a la gente no le gusta escuchar esto de las torturas y los cr铆menes de delitos de lesa humanidad, y se deja de acompa帽ar. Y al dejar de ser popular, se nos mete la derecha tan sucia y malvada que empieza a operar a favor de los militares que tanto da帽o nos han hecho. Con su dialecto, con su manejo de la Justicia, de la prensa, hacen que quede atr谩s algo tan infame como esto鈥.

Poca prensa

鈥淓l tema de dar marcha atr谩s es para marcar el terreno -sostuvo Katz-. Porque ven铆amos empujando muy fuerte y hab铆a una gran posibilidad de que esto se considere como delito de lesa humanidad. Este fallo y la C谩mara de Casaci贸n aprovechan la inactividad e inoperancia de la Corte Suprema, meti茅ndose en ese hueco, y da un fallo desfavorable en vez de mover la causa, que es lo que quer铆amos nosotros. Nosotros, no nos hemos quedado quietos. Porque en su momento fuimos a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y logramos un fallo favorable que inst贸 al gobierno a discutir amigablemente con los veteranos de guerra. Pero lamentablemente no ha tenido mucha prensa, como todo lo que hacemos. Hemos ido a la ONU y presentado una carta pidiendo que apure a la Corte Suprema a tomar una decisi贸n. Nosotros no vamos a descansar mientras no haya un veterano que no recibi贸 justicia鈥, asever贸 Katz.

鈥淨ueremos que sean indagados y juzgados鈥

Por 煤ltimo, se refiri贸 a los tres militares a los que la justicia les dict贸 la prescripci贸n de los delitos. 鈥淓stos 3 militares forman parte, junto a otros m铆nimamente 100, que lo que hicieron en Malvinas fue llevar a cabo estas pr谩cticas de torturas que el 脡j茅rcito argentino tuvo en su conjunto durante la dictadura militar. No son ni m谩s ni menos que 3 dictadores m谩s, tres abusadores, apropiadores de chicos, y que lamentablemente est谩n privados tambi茅n de tener justicia, porque ellos tienen que ser juzgados para saber si nosotros tenemos raz贸n o no. Nosotros no estamos pidiendo que vayan presos, queremos que sean indagados y juzgados鈥, e insisti贸 en que eran parte de la dictadura: 鈥淓stos militares que acuden a chicanas, repito, son parte de la misma dictadura que tortur贸, asesin贸 y desapareci贸. Malvinas no es m谩s que la prolongaci贸n de los 30 mil desaparecidos, que no nos convenzan de lo contrario porque incurrir铆amos otra vez en un error. Pasaron 40 a帽os de la guerra, y los militares forman parte de una impunidad a la cual tenemos que dejar de lado. El pasado 8 de mayo falleci贸 la persona que me tortur贸 en Malvinas, y yo jam谩s voy a tener justicia, porque no pude verlo sentado en un banquillo dando explicaciones. Esto no puede pasar m谩s, estos 3 delincuentes torturadores tienen que dar la cara. Dejemos de darle la espalda a la causa, porque tambi茅n se est谩n muriendo muchos veteranos sin recibir justicia鈥.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/06/malvinas-soldados-sin-justicia.html