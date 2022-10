–

Nicole V谩zquez es una mujer trans uruguaya radicada en Buenos Aires a quien la Justicia de Uruguay le otorg贸 la tenencia de su sobrino de cuatro a帽os. Por Agencia Presente/Fotos: M.A.F.I.A.

Nicole V谩zquez es una mujer trans uruguaya radicada en Buenos Aires. Su nombre estuvo en varios medios rioplatenses porque fue la primera trans a quien la Justicia de Paysand煤, departamento de Uruguay, le concedi贸 la tenencia de un ni帽o: su sobrino de cuatro a帽os. El proceso empez贸 en 2014, cuando 茅l era un beb茅 y la llamaron para decirle que no hab铆a quien se hiciera cargo. Sab铆a que no iba a ser f谩cil, pero no lo dud贸. En el D铆a de la Madre en Argentina, Nicole repasa c贸mo fue este proceso.

Se contactaron cuando 茅l ten铆a 8 meses de edad desde el Instituto de Menores de Uruguay. Yo en ese momento no lo dud茅. Lo consult茅 con mi pareja porque es mi compa帽ero de ruta, pero yo estaba dispuesta. Y empezamos el tr谩mite. No hab铆a qui茅n se hiciera cargo de 茅l. Fue en 2014.

Siempre quise ser madre trans pero lo ve铆a como un sue帽o, una fantas铆a. Porque es muy dif铆cil que accedamos a la Justicia porque estamos muy estigmatizadas. Nos tratan de delincuentes, narcotraficantes, drogadictas. Si nos dedicamos a la prostituci贸n es porque el Estado no nos garantiza el derecho al trabajo. No nos contratan. Nos cansamos de buscar trabajo y de ser juzgadas. Y muchas veces es el 煤nico recurso que nos queda para sobrevivir. Falta mucho. Siempre tenemos que depender de otro, porque no tenemos independencia econ贸mica. En mi caso, mi vida cambi贸 gracias al Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Empec茅 a estudiar y a apropiarme del conocimiento: me dio herramientas, muchas, para poder defenderme. Me dio poder, porque la educaci贸n es poder.

Mi v铆nculo fue creciendo a medida que fue pasando el tiempo. Nadie nace siendo madre. Ser madre no se trata s贸lo de parir. Yo no creo en eso de instinto. La maternidad es una construcci贸n. Tiene que ver con el v铆nculo y el nuestro es de total libertad. Somos seres individuales. Yo soy su madre, su t铆a, su compa帽era de lucha. Yo voy a caminar con 茅l y lo que 茅l decida (o ella, porque no lo voy a determinar) lo voy a apoyar. Lo voy a criar con toda la libertad que a mi se me neg贸 de ni帽a.

Le dir铆a a todas las mujeres trans que quieren adoptar o pedir la tenencia de un sobrino, que lo intenten. No va a ser f谩cil, pero ojal谩 esto sirva para que todas podamos hacer valer nuestros derechos. Hay que estudiar, porque eso nos da herramientas para poder decir que somos ciudadanas de primera como cualquiera.

Yo en el proceso me cans茅, pero el amor vence: siempre gana el amor.

En este proceso aprend铆 mucho sobre c贸mo funciona la Justicia. Tener acceso a la Justicia fue fundamental. Desde el primer d铆a que yo cargu茅 a ese beb茅 hermoso todo cambi贸.