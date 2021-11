(19 Noviembre 2021) Rotterdam (HOLANDA)

Escenas de caos esta noche en #Rotterdam en los Pa铆ses Bajos. Una manifestaci贸n contra el proyecto de pase de vacunas del gobierno genera enfrentamientos en el centro de la ciudad:

https://twitter.com/elazotedelnom/status/1461858936898871297

https://twitter.com/Kees71234/status/1461800625683980290

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1461794748973395974

https://twitter.com/Pitaco_Mitilene/status/1462072753322872833

https://twitter.com/smolny7/status/1461948692877950985

https://twitter.com/elazotedelnom/status/1461858999691788290

https://twitter.com/KontraInfo/status/1461933257751101441

https://twitter.com/CharliB97783485/status/1461798678071496706La protesta contra las restricciones del gobierno y el proyecto de pase de vacunas se convierte en un caos en #Rotterdam, Holanda:

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1461802571245531137 Los agentes de polic铆a hicieron disparos de advertencia en #Rotterdam ante la presi贸n de los manifestantes:

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1461812004138758146

https://twitter.com/MelGibbon123/status/1461788742520299522

https://twitter.com/MelGibbon123/status/1461788660823728134/photo/1 Directo de la noche en Roterdam: https://www.youtube.com/watch?v=3TJtwjavR84 20 de noviembre las protestas se extienden a otras ciudades: Rotterdam, La Haya, Leeuwarden, Groningen y Enschede:

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1462525479810998275

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1462197811609579522 La 煤ltima jornada de disturbios en Pa铆ses Bajos deja m谩s de 50 detenidos. Y dos personas heridas con munici贸n de fuego real por parte de la polic铆a, que dispar贸 a los manifestantes:

https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-50-detenidos-tras-violentas/

Eso s铆, 隆es por tu bien y tu seguridad! (20 Noviembre 2021) FRANCIA

Chalecos amarillos contra el pase sanitario:

https://twitter.com/EliseiNicole/status/1462062346004836353

https://twitter.com/ClementLanot/status/1462074378062118915

https://twitter.com/ClementLanot/status/1462066062095224832 Manifestaci贸n salvaje espont谩nea tras la manifestaci贸n de los chalecos amarillos:

https://www.youtube.com/watch?v=cpbyC4S7TRw (19 Noviembre 2021) Isla de Guadalupe (colonia FRANCESA)

Manifestaciones en la isla de Guadalupe (colonia FRANCESA) contra el pasaporte sanitario y la vacunaci贸n. Acaban quemando bancos y coches de polic铆a:

https://twitter.com/Diogene_2020/status/1462024916463722501

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1461991396617900038 El Estado Franc茅s ha desplegado el ej茅rcito y ha marcado Estado de sitio (21 Noviembre 2021) B脡LGICA

Manifestaci贸n en Bruselas contra el pase sanitario, + de 35.000 personas:

https://twitter.com/Pabloneruda54S/status/1462448991979941891

https://twitter.com/Pabloneruda54S/status/1462439748954464259

https://twitter.com/Pabloneruda54S/status/1462438917257502729

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1462431312703332353

https://twitter.com/CPIXA1/status/1462458079170150406 (20 Noviembre 2021) DINAMARCA

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1462414371825594370 Manifestaciones y disturbios en toda Europa contra los confinamientos y el pasaporte covid.

https://www.youtube.com/watch?v=whjqhocaaBY&t=4s 驴Te sorprende que los chalecos amarillos est茅n en la misma trinchera que los que no quieren vacunarse? 驴Te sorprende que est茅n en contra del pase sanitario?

Si te cuesta comprender estos disturbios y manifestaciones, es porque has pasado estos 2 a帽os con la cabeza metida bajo tierra y tap谩ndote los o铆dos y los ojos con las manos, repitiendo como un loro el discurso que los medios de comunicaci贸n, influencers, etc, pagados por las 茅lites han ido difundiendo estos dos a帽os sobre los 鈥渘egacionistas鈥, 鈥渁ntivacunas鈥, etc. Tambi茅n porque ha habido una censura brutal EN TODOS LOS ESPACIOS a cualquier discurso disidente de la oficialidad. Y por tanto todo lo que se ha estado cociendo subterr谩neamente estos dos a帽os es algo que te ha pasado desapercibido, y que ahora no comprendes. Pero ya es hora de abrir los espacios al debate, a compartir, a escuchar a los que tienen algo que decir sobre la dictadura sanitaria que estamos viviendo. No pasa nada, nunca es tarde para dejar de obedecer a la NARRATIVA de las 茅lites gobernantes y de la ciencia dictatorial religiosa.

脕nimo y fuerza a los que siguen luchando contra esta dictadura sanitaria. 隆Estamos en contra de todos los pasaportes, incluidos los pasaportes sanitarios!

隆Mi cuerpo es m铆o! 隆Mi cuerpo, mi decisi贸n!

隆La vacunaci贸n forzada o por presi贸n social es una violaci贸n sin consentimiento!

La presi贸n para vacunarse es chantaje y violencia. Si hay presi贸n, entonces no es una decisi贸n libre, es una coacci贸n, y por tanto una violaci贸n. tic tac, tic tac鈥 este espejismo de dictadura empieza a resquebrajarse 馃檪