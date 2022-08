En memoria de Josep Cabayol, activista sobre el cambio clim谩tico, periodista, amigo y presidente de SICOM que falleci贸 a principios de agosto.

Gracias, Pep, por tu ejemplo, apoyo e inspiraci贸n hasta el final.

驴Por qu茅 este a帽o el clima est谩 cambiando tanto? 驴No pens谩bamos que el colapso clim谩tico llegar铆a m谩s tarde hacia finales de este siglo? Mucho de lo que pens谩bamos que ocurrir铆a en el futuro est谩 pasando ya. Ma帽ana es ayer.

Los grandes cambios que causan las situaciones de clima extremas que estamos viviendo este a帽o ya han ocurrido, se llaman 鈥減untos de inflexi贸n鈥 y ponen en evidencia que estamos en una crisis clim谩tica. Lo que no sabemos con seguridad es cu谩ntos puntos ya hemos pasado y cu谩nto de cada uno (1).

Sabemos que hay una conectividad entre los puntos de inflexi贸n y que pueden formar cascadas de uno al otro como fichas de domin贸. Esto ya est谩 pasando y es un problema para la vida en la tierra.

Hasta ahora se han definido nueve puntos de inflexi贸n: los hielos del 脕rtico y el hielo del este y del oeste de la Ant谩rtida, las sequ铆as en el Amazonas, los incendios y el cambio de los organismos en los bosques, el hielo en Groenlandia, el permafrost (la capa de la tierra que est谩 o estaba permanentemente helada), y los arrecifes de coral.

El informe del IPCC (International Panel on Climate Change) sobre el hielo explica que el hielo en el mar Amundsen en la parte oeste de la Ant谩rtida se est谩 derritiendo de forma irreversible (2). Un estudio demuestra que est谩 谩rea se desestabilizar谩 y todo el hielo de la Ant谩rtida occidental se vendr谩 abajo (3). El hielo del este de la Ant谩rtida tambi茅n se est谩 derritiendo lo que subir谩 el nivel del mar de 3 a 4 metros.

Tambi茅n la capa de hielo en Groenlandia se est谩 derritiendo de forma acelerada. Esto podr铆a llegar a a帽adir 7 metros al nivel del mar. Estudios sugieren que est谩 placa de hielo podr铆a desintegrarse si la temperatura sube 1,5 grados cent铆grados, lo cual se pensaba que iba a ocurrir hacia el 2030, pero ha ocurrido en los veranos del 2021 (4) y 2022.

La velocidad a la cual se derriten los hielos depende de lo que hagamos para frenar la temperatura de la atm贸sfera.pero ya hemos pasado el punto de inflexi贸n del hielo. El problema es que otros puntos de inflexi贸n se est谩n a帽adiendo y est谩n creando una cascada en la que todo se acelera, como en este verano del 2022.

Las olas de calor han llevado a la muerte a muchos arrecifes de coral, que son ecosistemas que mantienen una gran cantidad de vida animal. La perdida de los arrecifes de coral afectan no solo a la vida animal, tambi茅n a los ingresos de los pescadores en muchas partes del mundo. Los arrecifes de coral son tambi茅n la primera l铆nea de defensa contra los temporales.

La selva amaz贸nica es otro punto de inflexi贸n muy desestabilizante debido a la deforestaci贸n y al cambio clim谩tico (5).

Y otros puntos peligrosos son los causados por el calentamiento del 脕rtico, los incendios de los bosques (que cambian de absorber el CO2 a crear m谩s CO2) (6) y el que se est茅 derritiendo el permafrost, liberando CO2 y metano (un gas invernadero 30 veces m谩s potente que el CO2).

Pero el punto de inflexi贸n m谩s peligroso es el cambio en la circulaci贸n del oc茅ano Atl谩ntico que lleva desde 1950 yendo m谩s despacio. El r谩pido derretimiento de Groenlandia y la ralentizaci贸n de las corrientes en el oc茅ano Atl谩ntico causan una desestabilizaci贸n del monz贸n de 脕frica occidental creando una gran sequ铆a en el Sahel (7). Tambi茅n la ralentizaci贸n del Atl谩ntico causar谩 sequ铆as en el Amazonas y la interrupci贸n del monz贸n de Asia del Este, lo que contribuir谩 a que el calor se acumule en el mar y acelere la perdida del hielo de Ant谩rtida.

Los puntos de inflexi贸n ocurren, sobre todo, cuando las placas de hielo y corrientes oce谩nicas se desestabilizan mutuamente mientras el mundo se calienta. Esto desembocar谩 en una influencia entre los puntos de inflexi贸n que est谩 llevando al mundo a un punto de inflexi贸n global, lo que es una gran amenaza a la civilizaci贸n, una situaci贸n de urgencia y unos cambios irreversibles.

Y esto no es ma帽ana. Esto es ayer.

