De parte de Indymedia Argentina March 15, 2023 262 puntos de vista

Gremios docentes y otras organizaciones acompañan el desarrollo del juicio que tiene a ocho policías neuquinos en el banquillo de los acusados.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/03/REPORTE-PASCU-150323-Mañana-veredicto-Fuentealba-II.mp3

Escuchar el reporte de Marcelo Pascuccio desde la ciudad de Neuquén.

Este jueves se conocerá la sentencia en la causa Fuentealba II, que busca determinar las responsabilidades en la represión de abril de 2007 en la que fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba y que tiene en el banquillo de los acusados a efectivos y jefes de la Policía de Neuquén.

Finalizadas las ocho jornadas testimoniales se leyeron los seis alegatos de la causa, cuatro por parte de la defensa, uno de la fiscalía y el de la querella.

La querella pidió al Tribunal que declare las conductas perpetradas en el operativo represivo como de grave violación a los derechos humanos. Sostuvieron que a los policías Carlos Salazar, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Adolfo y Moisés Soto deben ser considerados culpables del delito de abuso de autoridad, y que Julio Lincoleo y Aquiles González sean considerados protagonistas de encubrimiento agravado.

Además, la Fiscalía pidió que el ex gobernador Jorge Sobich sea investigado por falso testimonio.

Al momento de decir sus palabras Sandra Rodríguez, pareja del maestro asesinado, preguntó porque no se detuvo a tiempo la represión y volvió a pedir justicia por Carlos: “¿Por qué los persiguieron, encerraron, alentaron a la violencia de esa acción irracional? ¿Por qué no lo frenaron a ese operativo?. Carlos y el resto de los maestros se estaban retirando, vuelvo a preguntarles, ¿por qué no cesaron?, ¿No es abuso de autoridad ese accionar desmedido? ¿No es abuso de autoridad un exceso y el propio asesinato de Carlos?”.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/manana-se-conoce-el-veredicto-en-la-causa-fuentealba-ii/