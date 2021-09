Drones, im谩genes por sat茅lite, m贸viles, c谩maras de televisi贸n, softwares de simulaci贸n y medios televisivos vigilan desde el pasado 19 de septiembre los movimientos y fen贸menos imprevisibles del volc谩n Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Un abanico de herramientas audiovisuales y pan贸pticos digitales al servicio de la que ha resultado ser la erupci贸n con mayor seguimiento medi谩tico de nuestra historia. Un 鈥渃ine del real鈥 que podr铆amos describir como estimulante, perturbador e hipn贸tico, y cuyas lindes gramaticales coquetean por momentos con narrativas cercanas al transg茅nero cinematogr谩fico 鈥揹rama, acci贸n, terror, cine mudo, experimental, ciencia ficci贸n o comedia鈥 a disposici贸n de la plataforma que retrata el fen贸meno y a merced de los diferentes gustos y sensibilidades de cada espectador.

La imagen del volc谩n Cumbre Vieja asimismo, sin contar con los relatos humanos que la acompa帽an a veces en off, se retransmite por lo general silenciada. Mutilada de su sonoridad y vibraciones ininterrumpidas, se nos presenta en las pantallas como un ente al que podemos observar durante un tiempo definido 鈥搗olc谩n en directo 24 horas, im谩genes r谩pidas y deslumbrantes del volc谩n en diferido, efluvios de lava y fracturas de roca con montaje en bucle, fotograf铆as y v铆deos amateurs en los stories de Instagram鈥 , sin experimentar un miedo innecesario que pudiera provocar en nuestras sensibilidades rechazo o cierto desinter茅s (el sonido real del volc谩n, semejante a detonaciones constantes de bombas de destrucci贸n, podr铆a resultar desagradable y poco seductor para el relato televisivo de mediod铆a) y sentirlo as铆 como una fantasmagor铆a inocua 鈥搇ejana鈥 a la que tenemos disposici贸n y acceso libres en todo momento 鈥揷ercana鈥. Una percepci贸n deformada y espectacularizada del evento que nos recuerda la supremac铆a y mercantilizaci贸n visual de nuestra 茅poca, capaz de relegar al resto de los sentidos y noticias mundiales a un segundo plano, en el mejor de los casos, o a una exclusi贸n total.

Dos fot贸grafos toman fotos de la erupci贸n el 23 de septiembre. M.A.

鈥淟os pueblos est谩n expuestos a desaparecer鈥 en la era de los medios, nos recuerda el fil贸sofo e historiador de arte franc茅s George Didi-Huberman en su libro Pueblos expuestos, pueblos figurantes (2012), ya sea por subexposici贸n o sobrexposici贸n de los mismos en la esfera p煤blica. Por un lado, explica, la subexposici贸n 鈥渘os priva sencillamente de ver aquello que en los medios podr铆a tratarse: basta, por ejemplo, con no enviar a un reportero fot贸grafo o un equipo de televisi贸n al lugar de una injusticia cualquiera para que esta tenga todas las posibilidades de quedar impune鈥, mientras que la sobreexposici贸n, recalca, la cual 鈥渘o es mucho mejor, genera demasiada luz ciega鈥 por 鈥渓a reiteraci贸n estereotipada de las im谩genes鈥. As铆, 鈥渆l pueblo de las 鈥榯elerrealidades鈥 cree sinceramente brillar, apiadado de s铆 mismo, para despu茅s desaparecer en los cubos de basura del espect谩culo鈥.

S铆. La Palma est谩 sobreexpuesta hoy. Y veremos por cu谩nto tiempo. Mientras tanto, nuestras miradas y 贸culos, incluso cuando no disponemos del sentido de la visi贸n (los relatos que escuchamos proceden en su mayor铆a de discursos de nuestro mundo hipervisualizado), se encuentran gravitando en derredor de su cat谩strofe. Hemos visto planos cenitales de drones en el momento exacto en que la lava destruye las casas de los palmeros y palmeras 鈥搒in pensar en cu谩n doloroso puede ser para estas personas ver una y otra vez sus hogares vini茅ndose abajo鈥; hemos observado a una mujer llorar sobre una furgoneta con los pocos enseres que puede rescatar de su hogar 鈥搚 que forman parte de su espacio de intimidad al que no tendr铆amos por qu茅 tener acceso, incluido su dolor鈥; hemos contemplado a Ana Rosa Quintana en su programa sensacionalista despotricar de la ministra Reyes Maroto por construir un discurso tur铆stico a favor del mercado del volc谩n 鈥揷uando la propia Ana Rosa se encuentra a merced del mismo mercado y de ret贸ricas pol铆ticas de 铆ndole procapitalista鈥, etc茅tera; al mismo tiempo que, por montaje y elecci贸n del programa o noticiero de turno, hemos visto en contraplano de estos sucesos la imagen perfectamente filmada y encuadrada del volc谩n en 4k u 8k.

La televisi贸n busca los mejores lugares para unir en el mismo plano a la persona afectada con el volc谩n. M. A.

La nitidez de lo filmado es importante. Mas no basta con verlo, sino con observarlo de tal manera que se confunda la imagen con la propia vida. Sobre todo, para que la resoluci贸n de la imagen no s贸lo se vuelva tan l煤cida y fina como nuestro propio ojo, sino que lo dote a 茅ste de una mayor capacidad visionaria 鈥揷omo si la nitidez nos volviera m谩s coherentes y r谩pidos de pensamiento鈥. Eso. Que all谩 donde la vista no llegue, se encuentre el dron. Tambi茅n. Que all谩 donde la oscuridad se vuelve impracticable, responda la c谩mara de ISO amplificado. Porque todo es luz. Y si no lo es, haremos lo impensable para que as铆 sea.

Sin embargo, los hay y las hay que se rebelan. Como algunos de los vecinos y vecinas de Los Llanos de Aridane, que, colapsados y entristecidos por su situaci贸n, se han alzado contra ese exceso de luz, contra esa invasi贸n medi谩tica que ocupa ahora sus calles y sus tierras y los condena a una mirada extasiada que luego los abandonar谩 por el siguiente simulacro o espect谩culo de desastre venidero. Algunos de ellos y ellas se han enfadado de hecho cuando los coches de turistas de volcanes, alentados por el circo medi谩tico que los engatusa, han bloqueado sus calles mientras desalojaban sus casas. Algunos de ellos y ellas se han armado de valor y han pedido a alg煤n fot贸grafo aficionado o profesional que borrara la foto que acababan de tomar de ellos mismos sin su consentimiento, en pos de una soberan铆a sobre las im谩genes ya perdida. Y al mismo tiempo, y parad贸jicamente, parte de estos vecinos y vecinas se acercar谩n horas despu茅s al volc谩n y lo fotografiar谩n; lo momificar谩n en la galer铆a de im谩genes de sus tel茅fonos m贸viles 鈥搚a sea con la imagen de la erupci贸n en zoom aumentado o haci茅ndose un selfie con el volc谩n de fondo鈥 y lo compartir谩n en las redes sociales y plataformas semip煤blicas junto a la foto del plato de carne de cabra exquisito que probaron el otro d铆a en el restaurante del pueblo de al lado 鈥搃m谩genes asimismo, legitimadas, popularizadas y aprehendidas de la cultura hipervisual a la que pertenecen鈥.

Vecinos de La Palma fotografi谩ndose junto al volc谩n u observando su erupci贸n en la distancia. M.A.

鈥溌緾贸mo puede decir la gente que esta visi贸n del volc谩n es hermosa? Yo la odio. Me parece la cosa m谩s horrible que he visto nunca鈥, comenta la joven Marta a sus amigos palmeros, al pie de una de las colinas con mejores vistas a la erupci贸n 鈥揷uriosamente, un antiguo vestigio de otro volc谩n鈥 mientras no puede dejar de contemplar su flujo incandescente. El volc谩n tiene algo poderoso que nos une a todos y a todas en un mismo gesto. El de mirarlo y volverlo a mirar durante horas, fascinadas, aterrorizados, conmovidas o emocionados por su magnanimidad y fuerza. Entristecidos por los da帽os materiales que ha provocado 鈥搚 que se extender谩n durante a帽os, cuando los focos ya no est茅n puestos sobre La Palma鈥 y al mismo tiempo, sorprendidas por las emociones encontradas que por momentos se hacen dif铆cil de confesar en nuestro interior m谩s profundo.

Porque nos han ense帽ado a polarizar los sentimientos, a no discernir en alg煤n lugar la complejidad del mundo y el misterio que todo lo abarca. A no recordar que tras las cat谩strofes naturales se renueva la vida y que esto es en s铆 un proceso fascinante. O todo lo contrario; a no reconocer que carecemos de empat铆a con las v铆ctimas de este desastre y que las im谩genes del volc谩n no son para nosotros y para nosotras sino un mero pasatiempo m谩s.

Dos vecinos observando la erupci贸n en la distancia. M.A.

Dos vecinos observan la erupci贸n con unos prism谩ticos. M.A.

Y podr铆amos continuar indagando en otras oscuridades si quisi茅ramos porque, 驴cu谩l o cu谩les son las im谩genes que nos faltan de La Palma?, 驴qu茅 tipo de sombras o escenas nos son veladas ante los ojos?, 驴acaso son rostros?, 驴acaso animales?, 驴acaso los primeros balbuceos de una burocracia kafkiana?, 驴acaso los hurtos y pillajes de unos enseres abandonados? O contrariamente a lo que se considera oscuridad pero vive ensombrecido de igual modo por el mercado del melodrama medi谩tico; 驴una Palma que contin煤a hacia adelante y no palidece y se ba帽a en el mar y sonr铆e sobre las monta帽as donde el humo flota junto a sus pensamientos, conformados esta vez no tanto por po茅ticas y lindes del desastre, sino por imaginarios y signos de la aceptaci贸n?

Tres vecinos observando el volc谩n. M.A.

Mar铆a Abenia Gracia, realizadora, programadora en MiradasDoc, guionista y profesora de lenguaje audiovisual y fotogr谩fico, con especializaci贸n en Teor铆a de Cine y Medios Audiovisuales Contempor谩neos (UPF, Barcelona), Direcci贸n de cine (ESCAC, Barcelona) y Fotograf铆a Documental (Blankpaper, Madrid).