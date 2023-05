–

Tornem a reunir-nos en aquesta, la Marxa per la desmilitarització de la Serra d’Aitana, que arriba a la seua edició número deneu.

Any rere any hem peregrinat a aquest lloc, nostra benvolguda Aitana, mare de totes les serres de les nostres comarques del Sud del País Valencià . Hem vingut des de pobles i ciutats diferents; algunes, de la muntanya, unes altres, arran de mar. Dones i homes, joves i ancians, xiquets de pit, animals… i hem llegit cada any el nostre manifest per la Pau i la Naturalesa: perquè siga escoltat pel cor de la muntanya, pels pit-rojos, els fardatxos i els esquirols, les carrasques, les flors silvestres que cada any ens ofereix la primavera esplendorosa fins i tot malgrat la sequera, per les activistes i les persones del carrer, els agents de la guà rdia civil i la policia de l’exèrcit. Fins i tot per algun ciclista o motero despistat.

Entre les persones que hui som ací, algunes ja formaven part d’aquesta marxa quan es celebrava la seua primera edició, fa quasi vint anys. Quan moltes encara no havíem començat a pentinar cabells blancs. Hi ha els qui han participat en totes, o en quasi totes les marxes a Aitana.



La veritat és que mai hem sigut un contingent molt nombrós. La nostra convocatòria mai ha concitat l’assistència de grans masses de població. Malgrat això mai ens hem desanimat; no hem oblidat la raó i el sentit del nostre gest i, un any més ací estem!

Per què?

Perquè apostem per la Utopia.

La Utopia consisteix a creure que allò que hui no té lloc -aquesta és l’etimologia de la paraula-, si hi ha qui creu, si hi ha qui lluita per això, un dia sí que ho tindrà .

Apostem per la Utopia de la Naturalesa. Creiem que el planeta Terra i tots els éssers que conté som una única cosa; una unitat. Per això, tot el que li ocorre a la mare Naturalesa ens ocorre a nosaltres mateixes. I per aquesta raó treballem en molts fronts per a defensar-la de les nombroses agressions que pateix a causa de la cobdícia d’uns pocs. Ens esforcem per suprimir les causes humanes que precipiten el canvi climà tic. Lluitem per defensar la qualitat de l’aire que respirem, l’aigua dels nostres aqüífers, la diversitat de tot tipus de vida, incloent la humana. Militem perquè els nostres territoris no siguen convertits en erms per l’agricultura industrial o per les grans empreses elèctriques… Perquè les xicotetes cultures, pròpies de cada lloc, no desapareguen. Enfront de l’inexorable avanç de les intel·ligències artificials reivindiquem les nostres potencialitats humanes; la nostra capacitat d’estimar, d’admirar, de sentir la bellesa, que mai una mà quina podrà imitar.

Apostem, com no pot ser menys, per la Utopia de la Pau. Vivim temps molt difícils per a la Pau. Els falcons de la guerra, de la indústria militar, dominen les nostres institucions. Des de la talaia que els proporcionen els seus mitjans de comunicació, ens bombardegen dia i nit amb la seua propaganda bèl·lica. Ens parlen de múltiples amenaces que -diuen- només les bombes dels canons poden conjurar. Ens demanen més i més esforços, més sacrificis, més renúncies, perquè el govern cada any augmente els pressupostos militars, i les fà briques d’armes la seua producció i els seus comptes de beneficis. Mitjançant polítiques internacionals agressives, sembren el món de guerres; cada vegada més pròximes a les portes de les nostres cases, cada vegada més mortíferes i despietades, cada vegada més pròximes a una conflagració mundial entre potències i a una apocalipsi nuclear. Emprant aparells de censura com no es veien des dels temps de la dictadura, silencien tota veu crítica, tota opinió favorable a les alternatives al militarisme, a la negociació, al concert, a l’enteniment, al dià leg, a la Pau.

És per tot això que som ací. Un any més. Quin millor lloc que la Serra d’Aitana per a reivindicar la Utopia de la Naturalesa? O, quina instal·lació militar tan representativa, la base de radars, per a, a les seues portes, alçar la nostra veu contra tota guerra, contra tota acció de mort entre éssers humans?

Per un món just, ecològic, humà . Per la Naturalesa. Per la Pau.

Serra d’Aitana, Alacant, País Valencià , 21 de maig de 2023.

Ni un pam de serra per a la guerra!!!





Volvemos a reunirnos en ésta, la Marxa per la desmilitaritació de la Serra d’Aitana, que llega a su edición número diecinueve.

Año tras año hemos peregrinado a este lugar, nuestra querida Aitana, madre de todas las sierras de nuestras comarcas del Sud del País Valencià . Hemos venido desde pueblos y ciudades distintas; algunas, de la montaña, otras, a la orilla del mar. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, niños de pecho, animales… y hemos leído cada año nuestro manifiesto por la Paz y la Naturaleza: para que sea escuchado por el corazón de la montaña, por los petirrojos, los lagartos y las ardillas, las carrascas, las flores silvestres que cada año nos ofrece la primavera esplendorosa incluso a pesar de la sequía, por las activistas y las personas de a pie, los agentes de la guardia civil y la policía del ejército. Incluso por algún ciclista o motero despistado.

Entre las personas que hoy estamos aquí, las hay que ya formaban parte de esta marcha cuando se celebraba su primera edición, hace casi veinte años. Cuando algunas aún no habíamos comenzado a peinar canas. Hay quienes han participado en todas, o en casi todas las marchas a Aitana.



Bien es verdad que nunca hemos sido un contingente muy numeroso. Nuestra convocatoria nunca ha concitado la asistencia de grandes masas de población. A pesar de ello nunca nos hemos desanimado; no hemos olvidado la razón y sentido de nuestro gesto y, un año más ¡aquí estamos!

¿Por qué?

Porque apostamos por la Utopía.

La utopía consiste en creer que aquéllo que hoy no tiene lugar -esa es la etimología de la palabra-, si hay quien cree, si hay quien lucha por ello, un día sí lo tendrá.

Apostamos por la Utopía de la Naturaleza. Creemos que el planeta Tierra y todos los seres que contiene somos una única cosa; una unidad. Por ello, todo lo que le ocurre a la madre Naturaleza nos ocurre a nosotras mismas. Y por esa razón trabajamos en muchos frentes para defenderla de las numerosas agresiones que sufre a causa de la codicia de unos pocos. Nos esforzamos en suprimir las causas humanas que precipitan el cambio climático. Luchamos por defender la calidad del aire que respiramos, el agua de nuestros acuíferos, la diversidad de todo tipo de vida, incluyendo la humana. Militamos para que nuestros territorios no sean convertidos en eriales por la agricultura industrial o por las grandes empresas eléctricas… Para que las pequeñas culturas, propias de cada lugar, no desaparezcan. Frente al inexorable avance de las inteligencias artificiales reivindicamos nuestras potencialidades humanas; nuestra capacidad de amar, de admirar, de sentir la belleza, que nunca una máquina podrá imitar.

Apostamos, como no puede ser menos, por la Utopía de la Paz. Vivimos tiempos muy difíciles para la Paz. Los halcones de la guerra, de la industria militar, dominan nuestras instituciones. Desde la atalaya que les proporcionan sus medios de comunicación, nos bombardean día y noche con su propaganda bélica. Nos hablan de múltiples amenazas que -dicen- solo las bombas de los cañones pueden conjurar. Nos piden más y más esfuerzos, más sacrificios, más renuncias, para que el gobierno cada año aumente los presupuestos militares, y las fábricas de armas su producción y sus cuentas de beneficios. Mediante políticas internacionales agresivas, siembran el mundo de guerras; cada vez más cercanas a las puertas de nuestras casas, cada vez más mortíferas y despiadadas, cada vez más próximas a una conflagración mundial entre potencias y a un apocalipsis nuclear. Empleando aparatos de censura como no se veían desde los tiempos de la dictadura, silencian toda voz crítica, toda opinión favorable a las alternativas al militarismo, a la negociación, al concierto, al entendimiento, al diálogo, a la Paz.

Es por todo ello que estamos aquí. Un año más. ¿Qué mejor lugar que la Serra d’Aitana para reivindicar la Utopía de la Naturaleza? O, ¿qué instalación militar tan representativa, la base de radares, para, a sus puertas, alzar nuestra voz contra toda guerra, contra toda acción de muerte entre seres humanos?

Por un mundo justo, ecológico, humano. Por la Naturaleza. Por la Paz.

Serra d’Aitana, Alacant, País Valencià , 21 de maig de 2023.

Ni un pam de serra per a la guerra!!!