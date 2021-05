DEROGACI脫 REFORMES LABORALS. DEN脷NCIA ACCIDENTS/ASSASSINATS LABORALS.

27 de maig a les 18 hores a Inspecci贸 de Treball de Barcelona (Travessera de Gr脿cia 303).

A les diferents reformes laborals realitzades per PP i PSOE sempre s鈥檋a passat per alt la sinistralitat laboral, ja que s鈥檋an centrat a precaritzar l鈥檕cupaci贸 abaratint l鈥檃comiadament i legitimant la inestabilitat en la contractaci贸, cosa que genera encara m茅s sinistralitat at猫s que les treballadores i treballadors no denuncien, ni irregularitats ni abusos, per por de perdre el seu lloc de treball.

En aquesta 煤ltima d猫cada a l鈥檈stat espanyol han mort m茅s de 6.500 persones en el seu lloc de treball. Durant el 2020, amb la gent tancada a casa a causa de la pand猫mia i part de la classe treballadora d鈥 ERTO, Catalunya va ser la segona comunitat aut貌noma en morts per accident laboral, nom茅s per darrere d鈥橝ndalusia. Dels 695 morts a l鈥檈stat espanyol, 80 corresponen a Catalunya. I no s贸n not铆cies de telenot铆cies ni creen alarma social, senzillament ens fan creure que, en lloc d鈥檃ssassinats laborals per des铆dia, s贸n accidents inevitables. Res m茅s lluny de la realitat.

Un altre efecte dels accidents laborals del qu猫 quasi mai es parla 茅s el gran nombre de persones que pateixen minusvalideses i discapacitats originades al seu lloc de treball, per culpa d鈥檈mpresaris que no compleixen amb la legislaci贸 en mat猫ria de prevenci贸.

La gent jove es veu especialment afectada per aquesta xacra al caure, en la seva primera experi猫ncia laboral, en mans d鈥檈mpresauris. Morts en cinc mesos de difer猫ncia com les de Xavi Cayuela a Cornell脿, la de V铆ctor Nu帽o a Castellar de Vall猫s (tots dos de 19 anys) o Juli谩n a Mollet (de 58 anys) reforcen la idea que hi ha una total deixadesa per part de les administracions i que les empreses no tenen cap inter猫s a protegir el seu personal.

La culpa d鈥檃questa dram脿tica situaci贸 茅s la inefic脿cia d鈥橧nspecci贸 de Treball. Resulten rid铆culs els mitjans que el govern de la Generalitat i el Departament de Treball destinen al compliment de la legislaci贸 laboral: un total de 108 inspectors per tot Catalunya, una proporci贸 molt baixa per a les 629.885 empreses que hi ha al territori, les 3.462.400 de persones treballadores i els 221.587 accidents de treball en un any.

Den煤ncies que es demoren mesos en tramitar, sancions rid铆cules que no semblen ni sancions, inspeccions de gu脿rdia derivades a la via ordin脿ria, expedients que s鈥檃cumulen sense resolucions sancionadores. S贸n algunes de les defici猫ncies que fa anys i, governi qui governi, no ho solucionen. La classe treballadora som meres estad铆stiques, les nostres vides s贸n prescindibles per a pol铆tics i empresaris.

Resulta intolerable que hi hagi una sola mort m茅s per culpa d鈥檃questa manca de mitjans i de la des铆dia volunt脿ria de les institucions. La Generalitat i el Govern Central estan m茅s preocupats a no molestar l鈥檈mpresari, per por que es traslladi a una altra comunitat o pa铆s, que en la salut de les treballadores i treballadors.

Per tot aix貌 exigim a Govern Central i Auton貌mic una major contund猫ncia contra les empreses que exploten a les seves treballadores i treballadors, saltant-se les normes en mat猫ria de prevenci贸 de riscos, que el Departament de Treball es personi com a acusaci贸 en tota causa judicial per mort en accident laboral, aix铆 com dotar immediatament a Inspecci贸 de treball dels mitjans necessaris per dur a terme aquestes tasques de manera 脿gil i efica莽.

EXIGIM LA RETIRADA DE LA REFORMA LABORAL I UNES CONDICIONS DIGNES DE TREBALL. QUE ANAR A LA FEINA NO ENS MATI. SALARIS I CONDICIONS QUE ENS PERMITIN UNA VIDA DIGNA.