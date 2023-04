1 maig 2023: Contra la pujada asfixiant de preus. Acci贸 directa!

Arriba un nou 1 de Maig i sortim al carrer amb la nostra tradicional manifestaci贸 reivindicativa, una m茅s de les moltes manifestacions que la CGT fem al llarg de tot l鈥檃ny, com la del passat 11 de mar莽 a Barcelona contra l鈥檈ncariment de la vida i la congelaci贸 de sous.

Continuem suportant el deteriorament de les nostres condicions de vida, amb una pujada de preus imparable d鈥檃ll貌 que 茅s b脿sic per a una vida digna: habitatge i subministraments energ猫tics (gas i llum), alimentaci贸 i transports. I no obtenim compensaci贸 en les paup猫rrimes pujades salarials i convenis que s鈥檈stan signant a les empreses, la majoria per sota de l鈥橧PC, amb el vistiplau dels sindicats majoritaris venuts al servei del capital i dels seus interessos.

Alhora que no s鈥檃turen tots els processos de privatitzaci贸 i retallades als serveis p煤blics.

Ara s鈥檋a aprovat una nova reforma de les pensions que no millora les condicions de la classe treballadora, ja que no redueix l鈥檈dat de jubilaci贸 i la mant茅 en 67 anys. Paral路lelament, en comptes de recolzar all貌 p煤blic, s鈥檋an creat els 鈥Plans de Pensions d鈥橭cupaci贸鈥, que volen ser els substituts dels male茂ts plans de pensions privats i que, per descomptat, seran gestionats pel sector privat. Per contra, tenim l鈥檈xemple de Fran莽a on l鈥檌ntent d鈥檃ugmentar de 62 a 64 anys l鈥檈dat de jubilaci贸 ha portat la classe treballadora al carrer, de manera massiva, perqu猫 ho considera una p猫rdua de drets inacceptable.

Amb una taxa d鈥檃tur propera al 13% i una taxa d鈥檃tur juvenil proper al 30% hem de reprendre amb for莽a la reducci贸 de la jornada laboral i el repartiment de la feina: treballar menys per poder treballar tothom, evidentment sense reduir el salari, perqu猫 el que cal fer 茅s repartir els beneficis empresarials i la riquesa del capital.

Mentrestant les lleis mordassa no es deroguen i es mantenen com una eina de control i repressi贸 de la protesta.

L鈥檃ny del centenari de l鈥檃ssassinat de Salvador Segu铆, obrer anarcosindicalista, ens ha de servir com a exemple que des de sempre, els drets s鈥檃consegueixen amb l鈥檃cci贸 directa i la lluita al carrer i als centres de treball.

Visca l鈥1 de Maig!

Visca la lluita de la classe obrera!

Visca la CGT!