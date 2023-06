–

De parte de Nodo50 June 25, 2023 487 puntos de vista

Aquest diumenge 18 de juny, m茅s de 4.000 persones han sortit al carrer sota el lema 鈥淒efensem la terra, llaurem el futur鈥 convocades per m茅s de 80 col路lectius del Camp i Terres de l鈥橢bre per demanar la fi de les agressions al territori, l鈥檃turada del macroprojecte de Hard Rock i el canvi del model econ貌mic actual.

Avui s鈥檋a dut a terme una manifestaci贸 hist貌rica en la qual col路lectius de tot tipus d鈥檕rganitzacions s鈥檋an unit per defensar una causa comuna. Des de sindicats laborals i d鈥檋abitatge, plataformes ecologistes, col路lectius en defensa del territori han sortit des del Passeig de les Palmeres de Tarragona, seguint per la Rambla Nova i recorrent els carrers de Tarragona fins arribar a la Pla莽a dels Carros en una manifestaci贸 que ha aplegat a moltes persones, malgrat la pluja. A la Pla莽a dels Carros, s鈥檋an fet els parlaments per part de la Plataforma Cel Net, la Plataforma en Defensa de l鈥橢bre i la Plataforma Aturem Hard Rock.

Els col路lectius convocants han reivindicat la necessitat de canviar el model econ貌mic actual que est脿 trinxant el territori a trav茅s de macroprojectes com el Hard Rock. En la manifestaci贸 s鈥檋an posat de relleu les diferents problem脿tiques que afecten el sud del Principat, com la ind煤stria petroqu铆mica, la implantaci贸 de macroprojectes de renovables en s貌l agr铆cola, les l铆nies de Molt Alta Tensi贸 i el turisme de masses.

En els parlaments la Plataforma Cel Net ha assenyalat els partits que obstaculitzen l’elaboraci贸 d鈥檈studis de l鈥檃ire i la implantaci贸 de la ind煤stria petroqu铆mica al costat de nuclis urbans, la Plataforma en Defensa de l鈥橢bre ha demanat la dissoluci贸 del Consorci d鈥橝ig眉es de Tarragona i revertir el trasvassament del riu Ebre al Camp de Tarragona i han criticat l鈥櫭簊 de l鈥檃igua en ind煤stries tur铆stiques i projectes urban铆stiques mentre els pagesos pateixen restriccions al reg. La Plataforma Aturem Hard Rock, per la seva banda ha posat en relleu que el macrocomplex vol dir m茅s ludopatia, m茅s sequera, m茅s m脿fia, m茅s inseguretat, m茅s pobresa i menys acc茅s a l鈥檋abitatge, als serveis p煤blics i menys qualitat de vida, tamb茅 han anunciat que, gr脿cies a la mobilitzaci贸 i pressi贸 popular, el Pla Director Urban铆stic no anir脿 a votaci贸 del proper dimecres 21 de juny tal com estava previst.

Les organitzacions que han participat reclamen que volen un futur per tothom. Que s贸n les optimistes que creuen que no est脿 tot perdut i que 茅s possible un canvi de model. Volen fer propostes, volen decidir sobre el que passa al seu voltant. Volen m茅s pagesia, m茅s feines de qualitat, m茅s sanitat i educaci贸 p煤bliques, m茅s sobiranies. Volen un territori ple de vida.

Per 煤ltim, han reivindicat la necessitat de seguir lluitant des de tots els 脿mbits per escoltar el clam popular de les ve茂nes des de l鈥檃legria, l鈥檈ntusiasme, l鈥檈speran莽a i l鈥檈stima per la nostra terra, de la que no pensen cedir ni un pam de terra i ni una gota d鈥檃igua.