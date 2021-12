–

SE DEROGA LA REFORMA LABORAL? 隆NO!

Aunque el gobierno de PSOE y UP ha estado vendiendo a bombo y platillo la derogaci贸n de la reforma laboral de 2012, no ha tenido nunca la intenci贸n el hacerlo. Una reivindicaci贸n de sindicatos y movimientos sociales desde hace a帽os que ha sido utilizada como bander铆n de enganche por los partidos del gobierno, pero tan s贸lo para hacer propaganda. Porque, aunque parece que se pretenden acometer algunas reformas, se sigue ignorando el aspecto m谩s da帽ino que introdujo esa reforma: el abaratamiento del precio del despido.

La reforma laboral de 2012 redujo la indemnizaci贸n por despido improcedente de 45 d铆as por a帽o trabajado, con un m谩ximo de 42 mensualidades a 33 d铆as por a帽o trabajado con un m谩ximo de 24 mensualidades y adem谩s, elimin贸 los salarios de tr谩mite, que son los dejados de percibir entre el d铆a del despido y aquel en que judicialmente se declarara la improcedencia. Es decir, si antes de 2012 las empresas pod铆an despedir libremente a sus trabajadoras pag谩ndoles una indemnizaci贸n, desde la reforma del PP de 2012 eso pod铆a seguir haci茅ndose pero a un precio mucho m谩s barato.

De nada sirve 鈥渞eformar鈥 la contrataci贸n temporal, como parece que se pretende ahora, si no se modifica la causalidad y el coste del despido, porque un despido libre y barato significa en la pr谩ctica que todos los contratos se vuelven temporales y precarios, sea cual sea su modalidad y su duraci贸n. Y es que la regulaci贸n del despido es la clave del derecho del trabajo; la plena libertad empresarial para despedir que hoy existe, equivale a que el resto de garant铆as para el trabajador que se contienen en el derecho laboral quedan reducidas a cero.

Y es que si las trabajadoras y trabajadores est谩n pensando en que les pueden despedir en cualquier momento, sin motivo alguno y con una indemnizaci贸n m铆nima, poco van a poder defender sus derechos laborales. As铆, la paz de cementerio que se vive en las empresas y en el sindicalismo espa帽ol vuelve a quedar garantizada, esta vez no por la derecha neoliberal, sino por el gobierno m谩s progresista de la historia.

驴BAJA EL PRECIO DE LA LUZ? 隆NO!

Aunque Unidas Podemos llevaba en su programa electoral nacional una empresa el茅ctrica, la realidad es que el gobierno de coalici贸n no aplica la Constituci贸n y que, en su art铆culo 128 dice que 鈥淭oda la riqueza del pa铆s en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est谩 subordinada al inter茅s general. Se reconoce la iniciativa p煤blica en la actividad econ贸mica鈥. El sometimiento a los acuerdos de la Troika capitalista de Europa y a la l贸gica de los mercados supone que estemos pagando precios desorbitados por un servicio b谩sico y esencial para todos y todas, llenando los bolsillos de un pu帽ado de accionista de cuatro empresas privadas que, sin escr煤pulos, amenazan a un gobierno, a todo un pa铆s, con desabastecerlo si no le siguen permitiendo que nos saqueen a plena luz del d铆a.

Mientras, millones de familias no pueden pagar recibos que les proporcionen un m铆nimo de confort en sus hogares: aire acondicionado en verano, calor en invierno. Porque sus miserables ingresos, si los tienen, no dan para hacer frente a luz, gas, agua y vivienda.

A todo lo que este gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia llega鈥 es a subvencionar ciertos conceptos para que paguemos temporalmente un poco menos y los grandes accionistas sigan recogiendo lo mismo; o a rebajar el IVA sin que lo que se deja de recaudar se trasvase a esos grandes capitales para que la inversi贸n p煤blica no se vea afectada. Una vez m谩s, decidir谩n las grandes 茅lites, las mismas que ostentan la propiedad de las el茅ctricas, las que decidan desde Bruselas c贸mo seguir manteniendo su lujoso chiringuito.

驴BAJA EL PRECIO DE LOS BIENES B脕SICOS? 隆NO!

La vivienda sigue siendo un bien inaccesible para millones de familias. Algo tan b谩sico como un techo donde poder vivir con dignidad, supone, en much铆simos, demasiados casos, m谩s de un 50% de las rentas familiares. La especulaci贸n, fomentada con la venta incluso de vivienda p煤blica a fondos buitres, reverdece tras la crisis del ladrillo de 2008, si es que en alg煤n momento desapareci贸.

Todo se deja en manos del 鈥渕ercado鈥, sin importar que ello suponga que millones de personas vivan hacinadas y en nefastas condiciones. Sin importar que, entre vivienda, luz, gas y agua se sobrepasen los ingresos de esas familias. 隆Eso es lo de menos! 隆Lo que les importa es que los grandes tenedores de vivienda sigan haciendo negocio con las necesidades de las familias!

Nuestra juventud no puede hacer proyectos de vida en solitario o en pareja porque no tienen para poder alquilarla o, lamentablemente, comprarla, debido a los desorbitados precios del alquiler. La mayor铆a de j贸venes que quieren independizarse de sus padres y madres lo hacen a costa de tener que compartir sus vidas con otros en pisos donde viven cuatro o cinco personas dej谩ndose la mitad de su salario.

Exigimos que se apueste por la intervenci贸n p煤blica en los precios de la vivienda, en alquiler o en propiedad, fomentando de manera determinada por la primera. La regulaci贸n, la expropiaci贸n de viviendas de grandes tenedores y su puesta a disposici贸n para la poblaci贸n con menos recursos es la 煤nica manera de garantizar este bien b谩sico.

驴SUBEN LOS SALARIOS? 隆NO!

Teniendo en cuenta que estamos viviendo en una escalada de precios, sobre todo en la luz, gas, combustible o alimentaci贸n, que son bienes b谩sicos para toda la poblaci贸n, los salarios en los convenios colectivos est谩n subiendo muy por debajo de la inflaci贸n prevista. De hecho, est谩n subiendo incluso por debajo de lo acordado por patronal y sindicatos el pasado a帽o 2020, que era un 2% anual.

La media de la subida salarial en los convenios negociados o vigentes hasta octubre de 2021 se sit煤a en el 1,55%. Mientras tanto, la inflaci贸n que se prev茅 para este a帽o estar谩 en torno al 5,5%, Eso significa que las trabajadoras y trabajadores van a perder un 4% de poder adquisitivo. Como dato ilustrativo, decir que en uno de cada cinco convenios, la subida es cero. Algo que est谩 pasando casi inadvertido tras el barullo originado por la subida del SMI.

De esta manera se traslada el incremento de los costes empresariales -derivados sobre todo del alza de precios de la energ铆a y el transporte, y tambi茅n de la pandemia- a las trabajadoras, que van a tener que soportar la subida de precios sin subida de salarios. Esto permitir谩 que contin煤en los 鈥渆st铆mulos鈥 financieros hacia las empresas sin que se 鈥渞ecaliente鈥 la econom铆a y se siga generando m谩s inflaci贸n. M谩s dinero para las empresas, sobre todo para las m谩s grandes y menos dinero para quienes trabajan, sobre todo con empleos m谩s precarios.

Algo que demuestra, por un lado, el car谩cter 鈥渃omprensivo鈥 con las empresas que manifiestan los sindicatos que negocian esos convenios, y por otro, el escaso poder de negociaci贸n con el que cuentan, fruto de su institucionalizaci贸n y de una trayectoria neoliberal y pactista que nos ha tra铆do hasta donde estamos.

驴SUBEN LAS PENSIONES M脕S BAJAS? 隆NO!

El 鈥済obierno m谩s progresista de la historia鈥 acaba de aprobar la Ley de Garant铆a del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Una ley que lo 煤nico que hace es continuar por otros medios con la filosof铆a de las reformas del PSOE en 2011 y del PP en 2013: alargar la vida laboral, reducir las prestaciones y abrir la puerta del negocio de las pensiones a los bancos y fondos de inversi贸n.

La reforma de Escriv谩 deroga formalmente las medidas de Rajoy de desvincular las pensiones del IPC y limitar su aumento al 0,25% anual, aunque fue el movimiento pensionista qui茅n ya hab铆a conseguido tumbarlas de facto en las calles en pues el Factor de Sostenibilidad nunca lleg贸 a aplicarse.

La medida de Escriv谩 de aumentar las pensiones en un 2,5% queda en nada frente a la inflaci贸n que sufrimos en la actualidad y que no tiene visos de disminuir gracias a los precios de la electricidad y los carburantes que influyen directamente en los precios de los bienes b谩sicos. La inflaci贸n interanual se situ贸 en noviembre en el 5,6% y la acumulada de 2021 en el 5,3%. Todos los analistas coinciden en que ser谩 鈥渄if铆cilmente corregible鈥 en los pr贸ximos a帽os.

En esta reforma no se suben las pensiones m谩s bajas y la brecha de g茅nero sigue siendo obscena. Mientras, Escriv谩 crea un macrofondo de pensiones privadas avaladas por el propio Estado y gestionadas por empresas privadas que, sin participar en las negociaciones entre gobierno y 鈥渁gentes sociales鈥, son las que van a salir m谩s beneficiadas junto a los bancos. Todo ello agravar谩 el d茅ficit de la Seguridad Social al sino desviar los ingresos a ese macrofondo.

Atr谩s, abandonadas por gobierno y CC.OO y UGT, quedan reivindicaciones del movimiento de pensionistas como la instauraci贸n de la pensi贸n m铆nima en 1.080鈧, la realizaci贸n de una auditor铆a del 鈥渟aqueo de la hucha de las pensiones鈥 del gobierno del PP, el blindaje de las pensiones en la Constituci贸n para que no dependa de los gobiernos de turno o la mejora de la cuant铆a de las pensiones de viudedad.

驴SE MEJORA LA SANIDAD P脷BLICA? 隆NO!

Manifiesto Sanidad P煤blica 11 D

La Sanidad P煤blica contin煤a su inexorable proceso de deterioro y privatizaci贸n. En octubre miles de profesionales sanitarios han sido despedidos en Andaluc铆a de la Sanidad P煤blica. Como contrapartida la Junta ha incrementado los contratos con la Sanidad Privada para quitar lista de espera generada por la falta de recursos personales y materiales en la P煤blica. Basta echar un vistazo en C贸rdoba a los hospitales Quir贸n, San Juan de Dios o la Cruz Roja para ver el grado de ocupaci贸n que tienen de enfermos provenientes de la Sanidad P煤blica. Es un modo sibilino y canallesco de privatizaci贸n, traspasando dinero p煤blico a las arcas de las poderosas e influyentes empresas sanitarias privadas. Y encima intentar quedar bien delante de la ciudadan铆a por quitar lista de espera que (y eso no lo dicen) ellos mismos han generado mermando los recursos p煤blicos disponibles.

La Asistencia Primaria sufre un proceso de desmantelamiento mayor a煤n. Conseguir una cita en tiempo y hora es tarea pr谩cticamente imposible para Medicina de Familia y no hablemos ya para Pruebas Diagn贸sticas o Asistencia Especializada donde las esperas se eternizan. Lo peor es que la ciudadan铆a lo est谩 asumiendo como una situaci贸n 鈥渘ormal鈥, fruto tambi茅n de las agresivas campa帽as publicitarias de las compa帽铆as privadas para hacer su agosto en la venta de sus seguros m茅dicos. El 25% de la poblaci贸n los tiene contratados, d谩ndose la cruel paradoja que cuando la situaci贸n cl铆nica se pone fea no dudan en remitir los casos complicados y dif铆ciles a la P煤blica, ellos que se publicitan como la Panacea de la Asistencia Sanitaria. Es lo que se llama Vampirismo Asistencial.

As铆 pues ha llegado el momento en salir a la calle a reivindicar una mejor Sanidad P煤blica universal, equitativa e igualitaria. 隆La Sanidad P煤blica no se vende, se defiende!.

驴DISMINUYEN LAS TRABAJADORAS POBRES? 隆NO!

Seg煤n datos de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, El 16,9% de las personas trabajadoras en Espa帽a vive por debajo del umbral de la pobreza, 3,5 puntos por encima de la media de la Uni贸n Europea. Es decir, en Espa帽a hay 3,2 millones de personas trabajadoras que, a pesar de que un puesto de trabajo era considerado el principal escudo contra la pobreza, ni as铆 pueden eludirla. Espa帽a es el segundo pa铆s con m谩s tasa de personas trabajadoras en esta situaci贸n, tan solo detr谩s de Ruman铆a.

Las trabajadoras pobres tienen nombre de mujer: solo en el sector dom茅stico el 32,5% de trabajadoras del hogar es pobre. Pero una situaci贸n similar viven las que realizan los cuidados o las Kellys del sector de la hosteler铆a. La temporalidad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Seg煤n la encuesta de poblaci贸n activa, 3 de cada 4 contratos temporales los firman mujeres.

A pesar de la subida del Salario M铆nimo, la realidad de los datos del Instituto Nacional de Estad铆stica refleja que no da para cubrir los costes de la vida.

En nuestro pa铆s, el 26,4% de la poblaci贸n est谩 en riesgo de pobreza o exclusi贸n social. El 25% de las personas trabajadoras no pudo disfrutar de vacaciones al no poder permitirse salir de sus domicilios cuando descansan. El 8,3% de las personas ocupadas no pudo poner el aire acondicionado ni puede poner el calor ahora en invierno. El 10% reconoce haberse retrasado con alguno de los pagos habituales en los 煤ltimos 12 meses

Exigimos medidas que acaben con la temporalidad, con la marginaci贸n de g茅nero y con los salarios de miseria. El Estado ha de intervenir legislando salarios m铆nimos dignos que no obliguen a pasar necesidades a las personas trabajadoras.