Os colexios profesionais de xornalistas da Galiza, Andaluc铆a, Asturies, Cantabria, Castela e Le贸n, Catalunya, Murcia, Navarra, Euskadi e A Rioxa expresaron nun comunicado conxunto o seu apoio 谩 manifestaci贸n convocada polo Comit茅 Intercentros da CRTVG para o vindeiro 6 de novembro en Santiago de Compostela.

A concentraci贸n, secundada por m谩is de 60 colectivos sociais, pol铆ticos e culturais da Galiza, ten por obxectivo exixir 鈥渦nha CRTVG ao servizo do pobo鈥, ao entender que os respectivos Gobernos de Alberto N煤帽ez Feixoo e Alfonso Rueda na Xunta mante帽en 鈥渟ecuestradas鈥 a radio e a televisi贸n p煤blicas do pa铆s, 鈥渁ntepondo os intereses do PP aos valores de car谩cter 茅tico-pol铆tico nos que debe fundamentarse o servizo p煤blico鈥.

Neste sentido, os colexios de xornalistas lembran que en marzo de 2019 xa fixeran p煤blico un manifesto no que reivindicaban a 鈥渘ecesidade鈥 de que os medios p煤blicos 鈥渢e帽an como principios reitores a calidade, a profesionalidade, a independencia, a pluralidade e a viabilidade鈥.

Os organismos colexiados salientan que estes principios son 鈥渆senciais鈥 para garantir 鈥渦nha informaci贸n libre e ao servizo dos valores democr谩ticos, que non estea pregada, como lamentabelmente 茅 habitual, aos intereses pol铆ticos do momento鈥.

Reivindicaci贸ns compartidas

Os colexios de xornalistas afirman que comparten as mesmas reivindicaci贸ns que as entidades convocantes da manifestaci贸n, que reclaman que a CRTVG 鈥済aranta a cultura e a lingua galega, a independencia e a veracidade da informaci贸n, o pluralismo, a cohesi贸n social e territorial, a promoci贸n dos dereitos fundamentais e das liberdades p煤blicas e a calidade da propia democracia鈥.

Os colectivos tam茅n instan as Administraci贸ns galegas ao cumprimento da normativa do sector audiovisual p煤blico galego, nomeadamente a designaci贸n por unha maior铆a cualificada do Parlamento dun novo director xeral que substit煤a Alfonso S谩nchez Izquierdo.

Precisamente, as convocantes da manifestaci贸n acusan S谩nchez Izquierdo de ser designado 鈥渁 dedo hai 13 anos鈥 por Feixoo, e cualif铆cano como 鈥渆xpresi贸n dun modelo de radiotelevisi贸n que non garante a independencia do ente p煤blico鈥.

N贸s Diario