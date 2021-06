Convocada por el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), un millar de personas han partido desde la plaza Euskadi, frente a la torre de Iberdrola para denunciar los incrementos en la factura el茅ctrica que es de las m谩s altas de Europa.

Mientras las empresas el茅ctricas durante las crisis tanto la financiera como la del Covid-19, han tenidos beneficios millonarios en torno a los 5.000 millones por a帽o, la pobreza energ茅tica se ha triplicado y la padecen 10 millones de person as que tienen dificultades o no pueden pagar la factura de la luz. La pobreza energ茅tica es inaceptable y no se pude permitir que sea la causa de la muerte prematura de 10.000 personas al a帽o. Se reivindica con urgencia un cambio de modelo energ茅tico.

A continuaci贸n la manifestaci贸n se ha dirigido a la Delegaci贸n de Salud del Gobierno Vasco en la Calle Alameda Recalde 39, para mostrar el rechazo a los recortes de horarios en la atenci贸n en los ambulatorios de Bilbao y de otros pueblos y comarcas de Bizkaia, por haber decidido limitar el servicio de atenci贸n de los ambulatorios, durante dos meses del verano, a las cinco de la tarde. Incluso en alguna comarca a las 3 de la tarde. S贸lo continuar铆an abiertos hasta las 8 de la tarde, algunos ambulatorios que cuentan con Puntos de Atenci贸n Continuada (PAC).

Finalmente la manifestaci贸n ha terminado ante el Banco de Espa帽a en la Gran V铆a, denunciando los altos cobros de comisiones en todas las entidades bancarias, los cierres de sucursales y reducci贸n de plantillas, con su secuela de limitaci贸n extrema de atenci贸n presencial y largas colas de espera para que las y los clientes sean debidamente atendidos.

El Movimiento de Pensionistas considera que las y los pensionistas y las personas en general de mayor edad son quienes con mayor gravedad soportan todos esos problemas, derivados de la pura reducci贸n interesada de costos de todos esos servicios, esenciales para la gran mayor铆a de la sociedad. Por ello, nos se ven en la necesidad de denunciar en la calle esas situaciones y problemas y exigir soluciones.