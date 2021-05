[Euskara]

Atzo, maiatzak 11, manifestazio bat egin genuen, Arrakala espazioaren dasalojoa salatzeko. Manifestazioan mila pertsona inguru izan ziren, eta auzokideek uko egin zioten husteari eta elkartasuna adierazi zieten AZET etxebizitza sindikatuko kideei.

Manifestazioan Bilboko Udala salatu genuen utzarazpenaren arduradun politiko gisa, lehen egunetik egon baitzen espazioa askatu zuten bizilagunei jazartzen eta jazartzen. Gainera, planteatzen dugu Arrakala espazioaren hustea ezin dela modu isolatuan ulertu, krisialdi honetan gertatzen ari den pobreen aurkako gerra zabalenaren parte baita. Ildo horretan, atzoko manifestazioarekin, etxegabetzeak eta etxegabetzeak salatzen ditugu -poliziak, hiltzaileek, bankuek eta erakunde publikoek exekutatu dituzte-, etxebizitzaren arazo orokorraren zati gisa.

Amaitzeko, AZETeko kideok dei egiten diegu herritarrei hurrengo deialdietara joateko eta gelako elkartasuna antolatzeko:

– Gaur, 07: 30etatik aurrera eta egun osoan Alde Zaharra auzoan, faxistei jabeen soldatari erantzuteko.

– Maiatzaren 14an, ostirala, 8: 30ean, Cortes kalean, Judith gure lagunaren etxea defendatzeko.

Manifestua

Gaur, goizaldeko ordu txikietan, 4:30ak aldera, munipek Arrakala hustu dute, 30 urte hutsik egon ondoren AZETek duela hilabete pasatxo auzoarentzako askatutako espazioa.

Egun gogorrak izaten ari dira; izan ere, alerta antifaxistan gaude, Desokupa Bilbora iritsi delako, faxista eta mertzenarioz osatutako enpresa. Atzo Basurto auzoko lonja bat hustu zuten eta bihar Alde Zaharrean beste etxegabetze bat burutuko dutela iragarri dute.

Alerta honen erdian, ordea, ez dira Madrilgo faxistak izan etxetik bota gaituztenak, Lan sindikala egiteko beharrezkoa dugun espazioa lapurtu digutenak, auzoa elikagai bankurik gabe utzi dutenak eta etxegabetuak izango direnentzako

emergentziazko etxebizitza ostu digutenak, hori guztia zelako Arrakala.

Oraingoan, hemengo mertzenarioak izan dira Arrakalan indarrez sartu direnak, munipak (Udalaren beso armatua eta jabetza pribatuaren zaintzaileak). Haiek izan dira indarrez atea bota dutenak, eta bertan zeuden pertsonak identifikatu dituztenak.

Horregatik, gaur, Arrakalaren desalojoaren arduradun politiko zuzena salatu nahi dugu: Bilboko Udala. “Baloreen gutunekin” ahoa bete bitartean, auzokideak kalean uzten dituen erakundea, gure miseriaren erantzule izanez.

Bilboko Udala da ARRAKALAren kontra eta AZETeko militanteen aurka lehen egunetik izandako jazarpen polizialaren arduradun politikoa. Izan ere asko izan dira lehenengo egunetik jasan ditugun erasoak: jarraipenak, identifikazio arbitrarioak, bideoak eta argazkiak, irainak edo eta etxeratze agindutik kanpo tinbrea joka agertzea, lotan egon ziren kideak kikiltzen saiatzen.

Baina Udalak uste baldin badu desalojoak ahuldu egin gaituela, ez daki zein urrun dagoen errealitatetik!

Hasieratik esan dugu; ARRAKALA gure helburuak betetzeko tresna bat izan da. Baina gure helburua beste bat da KOMUNITATE POLITIKOA ERAIKITZEA, auzoan klase elkartasuna ehuntzen dugun bitartean. Eta hilabete honetan ARRAKALAN egindako auzolan eta ekintza guztiek gure helburua indartu besterik ez dute egin. Gaurko desalojoa erorketa bat besterik ez da izan, baina berriro altxatu gara, inoiz baino indartsuago, inoiz baino solidarioago eta inoiz baino haserreago.

Ostiralean eraso berri bati aurre egin behar izango diogu. Izan ere, Udalak berriro ere gure kidea den Judith eta bere alaba etxegabetu nahi ditu, hutsik zegoen Udal Etxebizitza batean bizi dena. Baina ez dugu onartuko. Ez dugu onartuko etxe hutsak mantendu eta ate anti-okupak istalatzen dituen instituzioak gure kidea kale gorrian uztea. Aurretik ere etxegabetzea gelditu genezakeela uste bagenuen, orain argi daukagu: etxegabetzea gelditu egin behar dugu.

Horregatik, San Francisko eta Bilboko auzo ezberdinetako herri mugimendu eta auzokideei Judithen etxea defendatzeko deia egiten dizuegu: datorren ostiralean, maiatzaren 14an, 8:30ean, Cortes kalean.

Gaur Udalak, espazio bat kendu digu langileoi, espekulatzaileei itzultzeko, baina ostiralean ez da berriro gertatuko. Etxegabetzea etengo dugu eta ez dugu onartuko inor kale gorrian geratzea. Jabetza pribatuari gerra deklaratuko diogu.

Denbora bat daramagu esaten, borroka honetan etsai asko ditugula: bankuak, funts putreak, jabeak, erakunde publikoak…, baina adierazpen guzti hauek txanpon beraren aurpegi ezberdinak dira, kapitalaren beso ezberdinak: klase jabeduna, gure miseriatik etekina ateratzen duena eta gure desjabetzearen erantzuleak.

Atzo matoi itxura hartu zuen Basurtun, gaur munipa itxura hartu du Arrakalan, bihar Desokupako faxistak izango dira berriro gure auzora etortzen saiatuko direnak eta, azkenik, ostiralean Udal Etxebizitzak izango dira, Judith kalean uzten saiatuko direnak.

Horregatik berriro esango dugu: izan matoiak, izan munipak edo zipaioak, izan bankuak edo erakunde publikoak, aurrean izango gaituzte, gure bizilagunen etxeak eta bizitzak defendatzen.

Amaitzeko mila esker hilabete honetan zehar Arrakalaren parte izan zaretenoi, auzolanen parte hartu duzuenoi, txandak eta permanentziak egin dituzuenoi eta sindikatuarekin batera jo eta fuego lanean egon zaretenoi.

Amaitzeko gogoratu hurrengo deialdiak:

– Bihar, 7.30etan, Etxebarrieta Plazan, gosari antifaxista.

– Ostiralan, 8.30etan, Cortes kalean, Judithen etxegabetzea gelditzeko deialdia

[Castellano]

Ayer 11 de mayo llevamos a cabo una manifestación de denuncia contra el dasalojo del espacio Arrakala, llevado a cabo con violencia por la policía municipal. A la manifestación asistieron alrededor de mil personas, vecinas que rechazaron el desalojo y mostraron su solidaridad con las compañeras del sindicato de vivienda AZET.

En la manifestación denunciamos como responsable político del desalojo el Ayuntamiento de Bilbao, quién estuvo desde el primer día acosando y persiguiendo a las vecinas que habían liberado el espacio. Además planteamos que el desalojo del espacio Arrakala no se puede entender de forma aislada, siendo parte de la más amplia guerra contra los pobres que se está dando en esta crisis.

En este sentido con la manifestación de ayer denunciamos todos desahucios y desalojos -sean estos ejecutados por policía, matones, bancos e instituciones públicas- como parte del más general problema de la vivienda.

Para acabar, las integrantes de AZET hacemos llamamiento a que las vecinas acudan a las siguientes convocatorias y organicen la solidaridad de clase:

– Hoy, desde las 7.30 y durante todo el día en el barrio de Alde Zaharra, para responder a los fascistas al sueldo de la clase propietaria.

РEl viernes 14 de mayo, a las 8.30 en la calle Cortes, para defender la casa de nuestra compa̱era Judith.

Manifiesto

Hoy a las 4.30 de la madrugada, aprovechando la nocturnidad, han desalojado cobardemente Arrakala, el espacio liberado y devuelto al barrio por AZET hace poco más de un mes, después de 30 años de abandono por parte de la propiedad.

Están siendo días duros, ya que estamos en plena alerta antifascista por la llegada Desokupa, empresa formada por nazis y mercenarios, quienes ayer desalojaron una lonja en el barrio de Basurto y quienes han anunciada que mañana ejecutarán otro desahucio en Alde Zaharra.

En medio de esta alerta, en cambio, no han sido los fascistas de Madrid los que nos han desahuciado, dejando al barrio sin un espacio de encuentro, sin un banco de alimentos popular y sin una vivienda de emergencia para personas desahuciadas, como iba a ser Arrakala. En esta ocasión han sido mercenarios locales, la policía municipal (brazo armado del Ayuntamiento y garante de la

gran propiedad privada) quién ha entrado con violencia en Arrakala, echando la puerta abajo, e identificado a las personas presentes.

Por ello, queremos denunciar al claro responsable político del desalojo de Arrakala: el Ayuntamiento de Bilbao, esa institución que publica que se llena la boca con hipócritas “cartas de los valores”, mientras deja a sus vecinas en la calle, siendo responsable de nuestra miseria. El Ayuntamiento de Bilbao es el responsable político de la persecución y acoso policial que hubo desde el primer día contra Arrakala y las militantes de AZET. Acoso ejecutado por sus lacayos, los munipas, entre otras cosas: seguimientos, identificaciones arbitrarias, vídeos y fotos, insultos, vaciles a las vecinas, tocar el timbre y tratar de amedrentar a las compañeras en horario fuera del toque de queda.

Pero, si el Ayuntamiento cree habernos debilitado con esta vil acción nocturna, no sabe lo lejos que está de la realidad. Siempre dijimos que Arrakala era únicamente un medio para nuestro objetivo: construir una comunidad política e ir tejiendo la solidaridad de clase en el barrio. Y en este mes de auzolanas y utilización del espacio, todo esto no ha hecho que reforzarse. El desalojo del espacio de Arrakala no es más que una caída, pero ya hemos vuelto a levantarnos, más fuertes, más solidarias y más enfadadas que nunca.

Quién nos ha atacado esta vez es ese mismo Ayuntamiento que el viernes va a intentar desahuciar a nuestra compañera Judith, quien vive con su hija recién nacida en un piso de Viviendas Municipales. Pero no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que Viviendas Municipales, una institución que sigue manteniendo pisos vacíos e instalando puertas anti-okupas, deje a nuestra

compañera en la calle. Si antes estábamos convencidas que podíamos parar el desahucio, ahora estamos seguras de que lo tenemos que parar y de que lo pararemos. Por ello, hacemos llamamiento a todo el movimiento popular y a las vecinas de Sanfrancisco y difirentes barrios de Bilbo para que acudan a mostrar su solidaridad de clase y a defender la casa de Judith: el viernes 14 de mayo, a las 8.30 en la calle cortes.

Hoy el Ayuntamiento ha desposeído a nuestra clase de un espacio, devuelto a la especulación, pero el viernes no va a volver a pasar. Vamos a reapropiarnos del derecho a la vivienda de nuestras vecinas. Vamos a parar los desahucios y no vamos a permitir que ninguna vecina más se quede en la calle. Vamos a declarar guerra a la propiedad privada. Como decimos desde hace tiempo, en esta lucha tenemos enfrente muchos enemigos – bancos, fondos buitres, propietarios, instituciones públicas…-, pero no son más

que diferentes expresiones del mismo, muchas caras de la misma moneda, diferente cabezas de la misma idra capitalista: es la clase propietaria, los que sacan beneficio de nuestra miseria, los responsables de la acumulación en la que se fundamenta nuestra desposesión.

Ayer tomó forma de matones en Basurto, hoy ha asumido forma de munipas desalojando violentamente y echando la puerta abajo en Arrakala, mañana volverán a ser los fascistas de Desokupa quienes intentarán bajar a nuestro barrio y, finalmente, el viernes será Viviendas Municipales quien intentará dejar en la calle a Judith. Lo volvemos a repetir: sean matones, sean munipas o

zipaios, sean bancos o instituciones públicas, nos tendrán delante, defendiendo la casa y la vida de nuestras vecinas.

Hurrengo deialdiak:

– Bihar, Etxebarrieta Plazan, 7.30etatik, gosari antifaxista.

– Ostiralean, 8.30etan, Cortes Kalean, kaleratzearen kontrako erresistentzia