–

De parte de CNT C贸rdoba June 3, 2021 33 puntos de vista

Una vez m谩s las Marchas de la Dignidad convocamos una marcha en defensa de la Sanidad P煤blica, uni茅ndonos a las movilizaciones a nivel estatal de la Coordinadora Antiprivatizaci贸n de la Sanidad (CAS).

M谩s de un a帽o despu茅s del comienzo de la pandemia el deterioro de la sanidad p煤blica es cada d铆a mayor. Antes de empezar con la COVID ya estaba colapsada tras d茅cadas de recortes y privatizaciones. El personal sanitario, aplaudido hace unos meses, ahora est谩 agotado y desmoralizado, porque ve que no hay voluntad pol铆tica ni a nivel estatal ni auton贸mico de arreglar tan lamentable situaci贸n.

La Atenci贸n Primaria cuyos objetivos iniciales eran la prevenci贸n y la promoci贸n de la salud se ha transformado, al amparo de los nuevos modelos capitalistas de gesti贸n sanitaria, en un modelo puramente asistencialista cuya actuaci贸n se basa en la demanda asistencial. Los Centros de Salud se han convertido en centros expendedores de atenciones sanitarias, (supermercados

sanitarios) con graves repercusiones para las personas tanto usuarias como

profesionales. Se ha fomentado el individualismo, el consumo desaforado de pruebas, f谩rmacos, operaciones, etc. con todo lo que conlleva de efectos secundarios, iatrogenia, resultados indeseables, gastos innecesarios y ausencia de una aut茅ntica medicina comunitaria y preventiva.

Es necesario por tanto recuperar la acci贸n en la salud colectiva y abordar los determinantes sociales, econ贸micos y ambientales de la enfermedad junto a la propia ciudadan铆a que la padece.

Los retrasos en la atenci贸n sanitaria p煤blica han llevado a mucha gente desesperada a hacerse p贸lizas con aseguradoras privadas. 脡stas, en 2020 han ganado m谩s dinero que nunca: 9.000 millones de facturaci贸n y once millones de clientes. Casi 1 de cada 4 personas tiene un seguro privado a nivel estatal. En C贸rdoba basta echar un vistazo al Hospital de San Juan de Dios, la Cl铆nica Quir贸n o el hospital de la Cruz Roja para observar que todos est谩n 鈥減etaos鈥.

Ante las enormes listas de espera que producen muertes evitables por diagn贸sticos tard铆os (el 20% de los c谩nceres por ejemplo), lejos de reforzar la sanidad p煤blica, los gobiernos aumentan los conciertos de las patolog铆as m谩s rentables con la sanidad privada. En C贸rdoba los hospitales anteriormente citados, entre otros, se benefician de tan suculentas y millonarias derivaciones.

La mayor parte del dinero librado durante la pandemia ha ido a parar a empresas privadas: vacunas, rastreadores, pruebas diagn贸sticas, f谩rmacos de dudosa eficacia y construcci贸n de hospitales innecesarios, mientras permanecen cerradas miles de camas en hospitales p煤blicos.

Otro tanto va a suceder con los Fondos Europeos: ir谩n a engrosar negocios privados como la Medicina de Alta Tecnolog铆a y la Digitalizaci贸n Sanitaria. 驴De verdad que estas son las aut茅nticas prioridades de la maltrecha Sanidad P煤blica espa帽ola? Lo m谩s triste es que todos nosotros lo pagaremos (y de qu茅 forma) como Deuda en los pr贸ximos a帽os.

Mientras las patentes protegen los millonarios negocios de las multinacio- nales farmac茅uticas, (que de un modo vergonzante no dejan liberarlas para que las vacunas lleguen a los pa铆ses pobres) los gobiernos no han adoptado medidas preventivas y de salud p煤blica b谩sicas como la actuaci贸n sobre el hacinamiento en viviendas y transportes, detecci贸n precoz y aislamiento de casos, etc., por no hablar de las residencias de mayores, casi todas privadas y con condiciones sanitarias penosas, donde se han producido la mitad de las muertes totales por COVID. Las denuncias de las familias por la muerte de sus seres queridos son archivadas por los jueces.

Ante esta situaci贸n de la Sanidad P煤blica hay que actuar sobre las causas de ra铆z y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centr谩ndolo en los determinantes sociales, econ贸micos y ambientales de la enfermedad.

La salud de la ciudadan铆a es la prioridad n.潞 1 en cualquier sociedad como ha demostrado esta pandemia. La salud es tan importante que no podemos dejarla en manos del mercado y de sus nefastos intereses.

EN RESUMEN:

ASISTIMOS AL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD P脷BLICA Y AL SAQUEO DE LOS FONDOS P脷BLICOS PARA QUE LA EMPRESA PRIVADA HAGA, M脕S QUE NUNCA, SU AGOSTO.

NO SOLO SE TRATA DE UN ROBO, SINO TAMBI脡N DE UN CRIMEN, PORQUE LO PAGAMOS CON NUESTRA SALUD Y NUESTRAS VIDAS.

ESTE ATAQUE COTIDIANO A NUESTROS DERECHOS SE REALIZA AL AMPARO

DE LEYES ESTATALES (Ley 15/97 y art 90 L.G.S.) VOTADAS EN SU D脥A POR LA DERECHA Y LA SUPUESTA IZQUIERDA Y CON LA COMPLICIDAD DIRECTA DE GOBIERNOS DE TODOS LOS COLORES POL脥TICOS.

S脫LO LA RESISTENCIA Y LA MOVILIZACI脫N POPULAR PUEDEN PONER FIN A ESTOS DESMANES.

EN DEFENSA DE LA SANIDAD P脷BLICA: 隆ABAJO LA PRIVATIZACI脫N DE LA SANIDAD!

隆ABOLICI脫N DE LA LEY 15/97 Y DEL ART脥CULO 90 DE LA L.G.S.!