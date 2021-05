–

Vivimos una continua agresi贸n a la mayor铆a social del pa铆s. J贸venes, trabajadores, pensionistas sufrimos las consecuencias de las reformas laborales y de pensiones del trienio 2010-2013. El Ministro de Inclusi贸n Social, Sr Escriv谩, y la Sra Calvi帽o, acaban de enviar nuevas propuestas de reformas y recortes a Bruselas que desean poner en pr谩ctica con el apoyo de la mesa social constituida por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

Pretenden implantar una reforma estructural al mayor instrumento de cohesi贸n social del pa铆s, que es el Sistema P煤blico de Pensiones, mediante la implantaci贸n de los Planes de Pensiones de Empresa, PPE, que nos lleva a los sistemas de capitalizaci贸n.

Este a帽o 2021 es clave para el futuro de las pensiones. Necesitamos organizarnos y movilizarnos en mayo y junio, y acumular fuerzas y apoyos para llegar al mes de octubre en condiciones de desarrollar una gran movilizaci贸n, capaz de frenar los recortes en los servicios p煤blicos (sanidad, educaci贸n, vivienda, residencias, transporte) y la privatizaci贸n de las pensiones planteada por el Sr Escriv谩.

El objetivo perseguido es evidente: la demolici贸n de los servicios p煤blicos para poner en manos de los mercados financieros la mayor parte del gasto social del Estado.

LA PRIVATIZACI脫N DEL SISTEMA P脷BLICO DE PENSIONES mediante la generalizaci贸n de los planes privados de empresa gestionados por bancos, CCOO y UGT, a nivel del Estado, y por ELA y LAB en el Pa铆s Vasco, a trav茅s de las EPSV. Estos sistemas privados hunden el SPP, rompen la caja 煤nica solidaria e intergeneracional del Sistema P煤blico y nos llevan a los sistemas de capitalizaci贸n.

En estos momentos, La Coordinadora General de pensionistas de Madrid UNIDAD, cree imprescindible la unidad de acci贸n, y LLAMA A LA MOVILIZACI脫N UNITARIA el d铆a 22 de mayo, junto al sindicalismo combativo, de Sol al Congreso de los Diputados a las 12H

La defensa de los servicios p煤blicos es un objetivo prioritario que garantiza la calidad de vida de los ciudadanos. Exigimos una ley de vivienda que acabe con la discriminaci贸n de millones de personas que viven en la exclusi贸n social.

Nos jugamos el futuro de las pensiones de quienes son j贸venes, de quienes est谩n trabajando ahora. Luchamos por el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas.

Por eso el 22 de Mayo, unidos y unidas, j贸venes, estudiantes, trabajadores y los pensionistas.

Diremos NO a que trabajemos hasta los 67 o 70 a帽os mientras el 50% de nuestra juventud est谩 en el paro o ha tenido que emigrar. NO a aumentar los a帽os de cotizaci贸n para tener derecho al 100% de la pensi贸n y el c谩lculo de su cuant铆a. NO al factor de sostenibilidad para reducir las pensiones en funci贸n de la esperanza de vida. NO al factor de equidad generacional que pretende sustituirlo. Exigimos la subida de las pensiones m铆nimas, los 1084 鈧 seg煤n CSE. Exigimos acabar con la vergonzosa brecha de g茅nero en el mundo laboral y de pensiones que deja al 50% de la poblaci贸n, mujeres, sumidas en la exclusi贸n social. Exigimos poner fin a los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas, dado que suponen un ataque a los derechos hist贸ricos de los trabajadores.

Exigimos la derogaci贸n de las reformas laborales y de pensiones del trienio negro del 2010 al 2013, que han supuesto la p茅rdida de derechos sociales y econ贸micos de la mayor铆a de la poblaci贸n. Pero sobre todo, decimos NO a implantar, por medio de los convenios colectivos, LOS PLANES PRIVADOS DE PENSIONES DE EMPRESA, gestionados por los agentes sociales BANCOS, CCOO Y UGT. Estos planes privados de pensiones suponen:

鈥 Unas pensiones suficientes p煤blico/privadas, para una minor铆a con sueldos altos.

鈥 Unas pensiones p煤blicas meramente asistenciales e insuficientes para la gran mayor铆a, sobre todo para las mujeres.

No es cierto que el Pacto de Toledo y la reforma Escriv谩, sean producto del 鈥渃onsenso鈥 social, nadie ha preguntado su opini贸n al movimiento pensionista que lleva m谩s de cuatro a帽os en las calles.

Los 鈥渁gentes sociales鈥, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, no solamente no nos representan, sino que adem谩s son responsables, con sus reformas consensuadas desde 1997, del progresivo desmantelamiento del sistema p煤blico de reparto y solidario, logrando la parcial privatizaci贸n del sistema, ya que tienen intereses de lucro en las gestoras de fondos privados de pensiones, negocio que ahora ampl铆an con los fondos de empresa. De esa manera, el sistema pretende asegurarse una paz social falsa, porque estar铆a basada en la injusticia.

En efecto, estos agentes sociales son parte del problema Consideramos ileg铆timo que negocien ninguna reforma de las pensiones y los privilegios que les proporcionan los Planes Privados de Empresa, negociados a espaldas de los pensionistas.

Los triunfadores de estas reformas, a medida que se pretenden implantar, son los mercados financieros, CEOE y bancos y los grandes derrotados la mayor铆a de la clase trabajadora. Se pretende garantizar la paz social a cambio de la gesti贸n de los planes privados.

Los pensionistas, sindicatos combativos y colectivos sociales estaremos en lucha, defendiendo los servicios p煤blicos y los derechos ciudadanos, el tiempo necesario para revertir las reformas laborales y de pensiones que pretendan deteriorar el Sistema P煤blico y nuestras condiciones de vida.

22 DE MAYO, 12 h, DE PUERTA DEL SOL AL CONGRESO

隆NI UN PASO ATR脕S!-隆NO AL PACTO DE TOLEDO!

隆NO A SUS RECOMENDACIONES, QUE AGRAVAN LA BRECHA DE G脡NERO!

隆PENSIONES P脷BLICAS DIGNAS Y SUFICIENTES!

隆NO A LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA!

隆GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!

LA UNIDAD Y LA LUCHA, EL 脷NICO CAMINO