De parte de Indymedia Argentina October 14, 2022 213 puntos de vista

A principios de octubre tuvo lugar durante la inauguraci贸n oficial de la Fiesta de la Flor Escobar 2022 una manifestaci贸n de vecinas y vecinos que se oponen a la instalaci贸n de una alcald铆a, donde se alojar谩n personas que est茅n en proceso judicial a la espera de una sentencia. Dicho edificio, que ya est谩n construyendo en inmediaciones del cementerio de la ciudad de Bel茅n de Escobar, albergar谩 detenidos del distrito, pero no tiene el consenso de la comunidad y ante el rechazo lograron un amparo judicial.

El recorrido que vecinas y vecinos del barrio Donatelli vienen realizando desde hace m谩s de uno a帽o ha tenido recientemente una nueva acci贸n contra la decisi贸n arbitraria del municipio de que all铆 se instale una alcald铆a. Afirman que no fueron consultados al respecto, y que adem谩s de alterar la fisonom铆a del lugar, les genera preocupaci贸n tener una c谩rcel donde actualmente les habitantes no tienen garantizados los servicios b谩sicos en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.

El pasado viernes 30 de septiembre dio comienzo la 59潞 edici贸n de la Fiesta de la Flor y el evento finaliz贸 el lunes feriado 10 de octubre, en el predio ubicado en Mateo Gelves 1051, con la participaci贸n de diferentes artistas y bandas musicales durante esos d铆as. En el mismo comienzo, ese viernes por la noche, las vecinas y vecinos se acercaron con pancartas a manifestar su disconformidad con el proyecto en marcha. 鈥淐uando fuimos a la Fiesta de la Flor hubo mucha gente que estuvo con nosotros y nos apoy贸, pero tambi茅n hubo gente del municipio que nos fue a intimidar鈥, afirma Estela, una vecina, y agrega, 鈥estaba el secretario de Gobierno, Javier Rehl, junto con otras personas del municipio y nos dijeron si ten铆amos tantos d铆as para ir a manifestarnos por qu茅 fuimos justamente ese d铆a a arruinarle el momento al intendente, porque 茅l iba a la inauguraci贸n, as铆 que yo le contest茅 que nosotros ten铆amos derecho de manifestarnos donde quisi茅ramos, mientras era todo pac铆fico y que si tanto les molestaba a ellos que se fueran, porque nosotros est谩bamos re c贸modos ah铆鈥.

El comienzo del conflicto se remonta a las postrimer铆as del 2020 y comienzos del 2021, cuando el Concejo Deliberante vota a favor de la iniciativa de instalar una c谩rcel en un terreno de una hect谩rea y media del barrio conocido como 鈥淐ementerio鈥, ya que ah铆 se ubica el cementerio municipal. A partir de all铆, se avanz贸 con la apertura de la licitaci贸n para la construcci贸n de la alcald铆a desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en consonancia con el plan de infraestructura penitenciaria.

En paralelo a estas medidas gubernamentales, vecinas y vecinos se organizaron para pedir que no se instale el edificio de la alcald铆a y llevaron a cabo varias marchas hasta el centro de Bel茅n de Escobar, manifestaciones frente a la Municipalidad y el Concejo Deliberante, cortes de la Ruta 25 y Panamericana, y pedidos de reuniones con el entonces intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk del Frente de Todos. En una ocasi贸n, en una de las tantas manifestaciones en abril de este a帽o, un enorme operativo policial con efectivos del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) frente al cementerio municipal quiso amedrentar a les vecines. Estela se encontraba en ese momento y afirmaba, 鈥渆ste es un barrio de gente trabajadora y poner una alcald铆a ah铆 es perjudicial. Nos perjudica porque en el barrio no tenemos cloacas, no tenemos agua, siempre est谩n cortando la luz. Supuestamente van a poner unos tanques, supuestamente van a ir al Rio Lujan. Si ahora no hay infraestructura para quienes vivimos ac谩, 驴c贸mo pretenden construir un lugar para mucha gente? enfrente del cementerio, donde tenemos nuestros difuntos, donde hay paradas de colectivos, florer铆as, todo van a sacar.鈥

Cuando Sujarchuk dej贸 el cargo de intendente en diciembre pasado para hacerse cargo del Ente Nacional de Control y Gesti贸n de la V铆a Navegable, su lugar al frente del Municipio de Escobar lo tom贸 interinamente Carlos 鈥淏eto鈥 Ramil, primer concejal de la lista del Frente de Todos en las elecciones de 2019. Es durante esta gesti贸n que se adelant贸 con las obras en el predio, debido al resultado positivo que arroj贸 el estudio de impacto social y ambiental realizado por la Facultad de Ingenier铆a de la Universidad Nacional de La Plata. Con esta confirmaci贸n, Ramil desech贸 los argumentos de los vecinos del barrio Donatelli, que continuaron rechazando la decisi贸n pol铆tica de los gobiernos provincial y municipal, y exigen una relocalizaci贸n para el establecimiento penitenciario.

鈥淭uvimos que hacer un amparo judicial, que nos sali贸 bastante caro, pero nos organizamos para pagar a los abogados. A la alcaid铆a siguen construy茅ndola, hacen las paredes en el piso, las levanta una gr煤a y las encastran. Pueden seguir hasta el techo si quieren, hasta que el juez decida, y si dice que no va, no va. Se pueden usar esas instalaciones para un club o algo para el barrio鈥, finaliza Estela. La organizaci贸n de vecinas y vecinos prosigue, en busca de una real soluci贸n a la problem谩tica barrial de carencias de servicios b谩sicos.