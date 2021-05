–

De parte de CNT-AIT Ayuntamiento De Madrid May 22, 2021 5 puntos de vista

SÁBADO 22 DE MAYO 12.00 horas desde Atocha (11.30 junto al museo reina Sofía)

ACCIÓN

DIRECTA COMO FORMA DE LUCHA

La

temporalidad de los/as empleadxs públicxs de las distintas

administraciones

públicas de todos los niveles es altísima.

Se habla de números de plaza en lugar de personas las que acometen la labor, x años, más allá de los 3 primeros

en los que no sólo no sacaron nuestras plazas a concurso, sino

que seguimos contratadxs para tareas extraordinarias que en la práctica

son ordinarias, entrando en fraude de ley, ya que las administraciones

se benefician directamente con la

situación de

temporalidad.

La

directiva europea de 2020 no deja de ser una recomendación que las

administraciones no sólo se siguen pasando por el forro, sino que además,

convocan procesos selectivos ilegales para forzar a un ere encubierto

que busca seguir igual hasta que no les quede otra, y mientras

tanto, nos vamos a la calle de forma irregular.

Las

sentencias que siguen desestimando los jueces constatan que aunque

únicamente algunxs reconocen que el criterio es erróneo, no validan

el

derecho a deslegitimar el fraude porque igual tienen miedo,

a transformar las normas fraudulentas.

Pero

ya sabemos lo que es estar en la cuerda floja desde que se

pasa la ficticia cifra de 3 años

sin haberse

podido presentar convocatorias

para acceder a un empleo público de fijeza…

Esa

incertidumbre que produce muchos quebraderos de cabeza, y situaciones

muy duras ante la no posibilidad de prever a medio plazo,

llamada precariedad y posible empuje a la exclusión social si siguen

cesando al convocar opes ilegales, pasa factura cada día.

Las

patronales de las administraciones públicas han jugado siempre sus

cartas para mantener los privilegios de las personas más pudientes,

de lxs poseedores que se creen con supremacía incluso a la

hora de gestionar y trapichear con lxs trabajadorxs empleadxs públicxs.

Es

muy, muy rentable,

mantienen el privilegio de hacer lo que requieran en

sus necesidades de

servicio legitimando esas irregularidades.

Lxs

gestorxs de las administraciones manifiestan en sus hechos y en los

juicios que siguen legitimando su fraude, que se van a seguir pasando

por el forro incluso la Directiva europea de 2020 porque se

creen con derecho.

Ganan

tiempo y dinero mientras no haya obligación firme de aplicación

de sanciones reales contra las administraciones que son fraudulentas,

en cada estado miembro, y, en este en concreto, mientras

no haya normas que reconozcan sanciones reales a las administraciones

que se lucran con la

situación laboral en fraude

en los servicios públicos, aunque debe prevalecer incluso por encima

de lo dictado a este respecto en la constitución,

son palabras

bonitas que se lleva el viento… las administraciones siguen jugando

con la más precaria

porque es una mera recomendación.

Si

lxs jueces tienen miedo es porque, como en tantas otras injusticias a

voces, no se atreven a denunciar las irregularidades de un

ordenamiento jurídico caduco y conservador de privilegios. Legitiman

y mantienen los privilegios de lxs gestorxs que sacan el mayor

beneficio de las fraudulentas relaciones laborales con las/os

interinas/os entre

otros muchos colectivos de personas trabajadoras que

sufren desigualdades y discriminaciones y

que dejan muchísimo que

desear.

Hemos

de visibilizar la absurda incongruencia, en los hechos cotidianos, ya

que para dar un servicio público de calidad no podemos estar

pendientes de un hilo de precariedad, recortes de derechos,

externalización, consolidación, y un largo etcétera,. Que

convierte ante una parte de la ciudadanía (que no conoce de primera

mano la situación cotidiana) en un colectivo “privilegiado” que

no da buen servicio, nada más y nada menos. Surrealista. De esta

forma, lxs gestorxs se llevan su baza y presionan para seguir

privatizando y externalizando a costa de toda la población.

Lxs

gestorxs (o mafiosxs en los hechos), siguen trapicheando con su mano

de obra, y cuanta más barata les sigamos saliendo, pues mejor.

Los

sindicatos subvencionados

tras la clandestinidad

y después de la

legalización se

convirtieron en un eslabón más del estado y del patrón,

han ido evolucionando hasta caer en el discurso de las patronales.

Desgraciadamente han ido alejándose de nosotrxs porque somos merxs

trabajadorxs que no entendemos sus intereses ni sus maniobras para

pillar cacho de esas migajas que nos dan para mantener, como dicen,

la “paz social”. Son sindicatos del

estado, que mantienen los privilegios de lxs poderosos.

La verdad es que es el mundo al revés, por la evolución de nuestra

historia en las movilizaciones y procesos de justicia social, sólo

podemos superar esas dificultades tan tremendas organizándonos entre

nosotrxs. Sea cual sea nuestra situación concreta, tenemos

argumentos de peso con los que podemos plantear de manera solvente la

posibilidad de conseguir la fijeza de nuestro puesto de trabajo. Si

participamos en colectivos de trabajadorxs, Sindicatos

asamblearios, en el que todxs decidimos, de formas autónomas e

independientes de empresas e instituciones, aprenderemos juntxs y nos

tendrán que escuchar para reclamar nuestro derecho a la fijeza.

Seguiremos

avanzando en

una de las cuestiones clave en lo cotidiano para conseguir nuestras

reivindicaciones.

MOVILIZÁNDONOS

JUNTO A OTRXS MUCHXS COMPAÑERXS EN SITUACIONES SIMILARES NOS HACEMOS

VISIBLES EN LAS CALLES ANTE LXS GESTORXS CON NOMBRES Y APELLIDOS QUE

NOS EMPUJAN A LA EXCLUSION Y AL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS

PARA EL PUEBLO.

EL PRÓXIMO SÁBADO 22 DE MAYO SEGUIREMOS DENUNCIANDO LA

SITUACIÓN Y LA DE

TANTXS TRABAJADORXS QUE YA ESTÁN CON UN PIE FUERA DE FORMA

IRREGULAR. LA FIJEZA CADA VEZ ESTÁ MÁS CERCA A PESAR DE TANTOS

PESARES… ACUDAMOS JUNTXS A LA MANIFESTACIÓN PARA PRESIONAR A

NUESTRAS ADMINISTRACIONES ESTATALES, AUTONÓMICAS Y LOCALES CON

CONTUNDENCIA Y FIRMEZA YA QUE ES LA ÚNICA VÍA DE CONSEGUIR NUESTROS

DERECHOS.

Muchas

gracias compas!!

