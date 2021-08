–

La marcha, convocada por el colectivo Parte Zaharra Aske! y se gritaron consignas como:

芦PSOE-PNV la misma porquer铆a禄, 芦Txakurrak kanpora禄 (Perros fuera, en referencia a la Ertzaintza), 芦Gazteak gara, ez terroristak禄 (Somos j贸venes, no terroristas), 芦Sobran polic铆as, faltan hospitales禄, 芦Presoak kalera, amnistia osoa禄 (Presos a la calle, amnist铆a general) o 芦Fuera polic铆a de este barrio禄.

No Aste Nagusia se celebr贸 en San Sebasti谩n durante la semana siguiente, del 14 al 22 de agosto, pero la Ertzaintza detuvo a 40 personas y puso bajo investigaci贸n a 63, acusadas de provocar incidentes. El grupo Parte Zaharra Aske, sin embargo, ha denunciado algunos comportamientos de la Ertzaintza y, convocado por el colectivo, ha realizado una manifestaci贸n en el Casco Antiguo de San Sebasti谩n , con el lema No Represi贸n, el Casco Viejo Vivo .

El grupo Free Old Town convoc贸 una manifestaci贸n en la Plaza de la Constituci贸n, y cientos de ciudadanos se han sumado a la convocatoria. En el camino, los que se sumaron a la protesta 芦son j贸venes, no terroristas禄. 芦No, no, no, sin represi贸n禄, e 芦I帽igo Cabacas, te recordamos禄, gritaron, entre otras cosas. Tambi茅n comparecieron contra el PNV y el PSE-EE.

Al finalizar la marcha, criticaron el comportamiento de la Ertzaintza: 芦Ha habido identificaciones arbitrarias en todo momento, detenciones directas de personas con antecedentes penales, agresiones a muchas trabajadoras a domicilio y golpizas a j贸venes en el momento de las detenciones y en la polic铆a. estaci贸n.禄 En un comunicado convocando a la protesta, tambi茅n informaron que 鈥渟e alent贸 a los menores a firmar la autoincriminaci贸n en los calabozos sin la presencia de sus padres鈥.

Los organizadores advierten que quieren hacer hincapi茅 en la 芦necesidad de afrontar la represi贸n de forma colectiva禄: 芦Ante la manipulaci贸n medi谩tica y la impunidad policial, reafirmamos nuestra voluntad de seguir organizando la solidaridad禄.

