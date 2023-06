–

De parte de CGT Castilla Y Leon June 5, 2023 209 puntos de vista

CONTRA LA PRECARIEDAD Y LA P脡RDIDA DE PODER ADQUISITIVO. POR LA EQUIPARACI脫N

DE LOS SUELDOS Y LAS PENSIONES A LA SUBIDA DEL IPC.

CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO DE LA CLASE TRABAJADORA

En los 煤ltimos tres o cuatro meses del 2022 los usuarios de los diez Bancos de Alimentos

de Castilla y Le贸n oscilan entre los 60.000 y 62.000 usuarios y usuarias. El 23,1 por ciento

de la poblaci贸n de nuestro territorio, lo que supone que haya, en la actualidad, un total de

551.000 individuos en riesgo de pobreza, seg煤n el informe de la Red Europea de Lucha

contra la Pobreza y la Exclusi贸n Social de octubre de 2022.

Si hablamos de la p茅rdida de poder adquisitivo, tenemos que fijarnos en el IPC. En el

Estado Espa帽ol en el a帽o 2020 el IPC medio fue del -0,5%, en el a帽o 2021 la media fue

del 5,9% y en el 2022 del 5,7%. En los 煤ltimos 3 a帽os el 铆ndice de Precios de Consumo

(IPC) ha subido un 11,1%, sin embargo, los sueldos han subido en torno a un 4% en los

Convenios Colectivos firmados en los 煤ltimos a帽os.

Desde que los derechos de la Clase Trabajadora han ido disminuyendo, con ello hemos

ido perdiendo capacidad adquisitiva y en muchas ocasiones hay personas que est谩n en

riesgo de pobreza. En este grupo encontramos un subgrupo todav铆a m谩s aberrante y es

ese grupo de hombres y mujeres que aun teniendo trabajo no llegan a fin de mes. Es

salvaje la precarizaci贸n que est谩 sufriendo los empleos en nuestra sociedad.

Esta situaci贸n, tambi茅n viene derivada de la actitud que durante d茅cadas han tenido los

gobiernos auton贸micos, quienes se han dedicado a subvencionar con miles de millones

de dinero p煤blico a un sinf铆n de empresas, sin pedir nada a cambio y sin asegurar la

actividad de muchas ellas, que poco a poco van abandonando nuestra comunidad

aut贸noma. Esto hace que la migraci贸n de nuestros j贸venes (y no tan j贸venes) hac铆a lugares

con m谩s posibilidades para poder vivir y no sobrevivir.

En un territorio donde hay zonas equiparadas con Siberia, si hablamos de n煤mero de

poblaci贸n, si el problema sigue siendo la precarizaci贸n de los empleos, si los sueldos no

suben ni la mitad de lo que ha subido, si las personas que est谩n en riesgo de pobreza cada

a帽o suben鈥 la despoblaci贸n es un riesgo incre铆ble, porque sin personas no puede haber

trabajos dignos.

Con todo esto, la sociedad castellana y leonesa tiene que decir basta y salir a la calle a

luchar por lo que es suyo, basta de pobreza, basta de p茅rdida de capacidad adquisitiva,

basta de precariedad y basta de que el gobierno de la Comunidad Aut贸noma sea c贸mplice

de todo ello junto a las empresas que cada d铆a ganan m谩s y sus trabajadores y trabajadores

s贸lo pierden.

Es el momento de que demos un golpe en la mesa y es el momento de que la sociedad

exijamos medidas serias y eficaces que solucionen estos grandes problemas que estamos

sufriendo la Clase Trabajadora.

NOS VEMOS EN LA CALLE