De parte de CGT Valencia March 6, 2023 198 puntos de vista

La CGT no podemos permanecer en silencio mientras las salarios pierden poder adquisitivo, la vivienda se encarece sin limite, los alimentos de primera necesidad para mantener una dieta equilibrada intocables, los servicios b谩sicos como la luz y el gas est谩n por las nubes llevando cada vez m谩s personas a la pobreza y la indigencia. Mientras tanto los bancos. las energ茅ticas y las grandes empresas obtienen cuantiosos beneficios.

Este llamamiento a tomar las calles, a la movilizaci贸n, a mostrar la disconformidad con la situaci贸n actual est谩 m谩s que justificada. No entendemos aquellos que escondi茅ndose detr谩s del dialogo social permanente consagran que los ricos sean cada vez m谩s ricos y los pobres m谩s pobres, pactando convenios de miseria y taladr谩ndonos con la idea de que hay una crisis, cuando lo que hay es una concentraci贸n de riqueza en pocas manos.

La CGT estamos luchando en cada empresa, en cada sector, all铆 donde tenemos presencia para revertir esta situaci贸n y acabar con la impunidad del liberalismo econ贸mico basado en la depredaci贸n y el ego铆smo. En contraposici贸n a la solidaridad y el apoyo mutuo, banderas que el movimiento obrero no debemos abandonar ya que son nuestra fuerza.

Tener un trabajo no garantiza tener medios econ贸micos para vivir, de hecho la mayor铆颅a de la clase trabajadora subsiste con salarios de miseria, para intentar cubrir las necesidades y poco m谩s. Mientras unos pocos, con salarios bien altos o grandes beneficios nos adoctrinan con la crisis, la guerra, el barco de canal de Suez, que si China. que si la India鈥. o cualquier excusa para convencemos que hay motivos para mantenernos en la miseria. Basta de cuentos y de excusas para ocultar la realidad.

Se ha instaurado el Terrorismo desde el Estado contra la poblaci贸n. Terrorismo sanitario, porque no tener acceso a la sanidad y los medicamentos de inmediato puede condenarte a graves consecuencias cuando

no, a la muerte; terrorismo alimentario, si no podemos comprar alimentos de primera necesidad para mantener una dieta equilibrada; acabar en la calle por no poder pagar el alquiler o la hipoteca y no solucionarlo desde la legislaci贸n es terrorismo, porque la vivienda no es un lujo; no poder encender la calefacci贸n en Invierno por no tener recursos econ贸micos es terrorismo energ茅tico y se ceba en la gente con menos recursos y as铆 podr铆amos seguir enumerando indefinidamente injusticias.

Y para defender a los poderosos y al Estado, se mantiene la Ley Mordaza. se reforma el c贸digo penal para castigar duramente con a帽os de c谩rcel las protestas, cada vez que legislan es para eliminar la poca libertad arrancada tras a帽os de luchas. Los derechos fundamentales de los que tanto nos hablan, no existen, son un holograma con todo se especula y todo se ha de convertir en beneficios, pasando por encima de las personas.

Por eso la CGT seguiremos saliendo a la calle, porque ya est谩 bien de retrocesos en nuestro salarios, en las condiciones de vida y en la perdida de la calidad de vida.

#11MLaCGTenBCN

S谩bado 11 de marzo 11 horas desde Delegaci贸n del gobierno en Barcelona (Carrer Mallorca 278)

Desde CGT-Val猫ncia saldr谩 un bus para acudir a la convocatoria el s谩bado 11 a las 6:00 horas desde la Avenida del Cid, 154 de Val猫ncia. Te puedes apuntar llamando al tel茅fono 96 3834440 o pas谩ndote por la sede sindical antes del viernes 10 de marzo.