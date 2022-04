–

Chaco: Ayer, a las 10 de la mañana se realizó una manifestación contra los despidos injustificados y la precarización laboral en la vereda del Comité para la Prevención de la Tortura, ubicado en la calle Illia 474 de la ciudad de Resistencia. Estuvieron presentes ATE, gremio que nuclea a trabajadores y trabajadoras del Estado, la Corriente Sindical Jorge Weisz, el movimiento socioambiental Somos Monte y militantes sociales de diferentes espacios, manifestando su descontento ante la ola de despidos injustificados. “Esta es una línea sistemática de achicamiento del Estado en los territorios y de vulnerar derechos», relató Mario Bustamante. Se pidió reincorporación de las y los trabajadores despedidos y el fin de la precarización laboral. Por ANRed.

Diana Della Bruna, una de las trabajadoras despedidas que se desempeñaba en el área de prensa del organismo, abrió el acto comentando la situación que atraviesa el Comité en este momento. En agosto del 2021 despidieron a seis trabajadores y trabajadoras que trabajaban en localidades del interior y a principios de abril del 2022 a dos trabajadoras de la oficina de Resistencia. “Para nosotres que se despida a gente que trabajaba en intervención rápida en los territorios es gravísimo. Esto no fue tenido en cuenta por las autoridades y cerraron el programa del interior, haciendo que el organismo pierda territorialidad”, expresó.

Y añadió que desde agosto hasta abril vienen atravesando un proceso de hostigamiento, baja de salarios y desfuncionalización y que por este motivo se hicieron denuncias en la oficina de Violencia Laboral de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.

“Un grupo de trabajadores, según las palabras de las propias autoridades, no servíamos para la nueva gestión, a pesar de que durante toda la pandemia seguimos trabajando, seguimos accionando en los territorios, seguíamos haciendo cobertura de los abusos policiales, con nuestras herramientas, nuestras cámaras, computadoras. Sin embargo, para estas autoridades, nosotres no servimos. Nos tiran afuera como una bolsa de basura y esto es un organismo de Derechos Humanos”, dijo Della Bruna.

Mario Bustamante, desde ATE, tomó la palabra y comentó que desde el año pasado se encuentran acompañando ante la situación de despidos luego de la asunción de las nuevas autoridades: “Esta es una línea sistemática de achicamiento del Estado en los territorios y de vulnerar derechos. No sólo debilitas a aquel que tenés que atender en un marco de inseguridad permanente a lo largo y a lo ancho de la provincia, sino que también debilitas a tu propio organismo”.

Por su parte, Viviana Toros desde la Corriente Sindical Jorge Weisz, manifestó solidaridad con las personas despedidas y con quienes trabajan en el organismo, que “es muy necesario para todos aquellos que luchamos. No sólo para el gatillo fácil, que es muy grave; no solo para las torturas, que existen y que no se puede terminar todavía con ese aparato represivo que viene desde la dictadura; sino también para aquellos que luchamos”. Y agregó a la responsabilidad de las autoridades del organismo en los despidos, “la responsabilidad de un gobierno provincial, de un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y de un oficialismo que hoy reina y no gobierna, que nos quieren engañar diciendo que luchan por los Derechos Humanos y no es así. Hoy estamos presentes ante un avasallamiento a las trabajadoras. Los Derechos Humanos son los de los trabajadores y trabajadoras que hoy en la provincia se encuentran en una situación de precarización”.

También hablaron en el acto desde ATE la vocal Dafne Zamudio, el delegado José Farías y la delegada Mónica Caballero, quienes expusieron los orígenes del organismo que se creó en 2009 con el impulso de militantes como Mario Bosch y Juan Carlos Goya con una vocación de defensa de los Derechos Humanos y para terminar con la situación de extrema violencia policial y muerte y tortura en contextos de encierro. Caballero por su parte, recordó la lucha de los Pueblos Indígenas en Chaco y el Juicio por la Verdad en el caso de la Masacre de Napalpí, que comienza mañana 19 de abril.

Por último, Dardo Tiddi desde Somos Monte, señaló que “hay un daño al mismo Estado, porque cuando perdés trabajadores capacitados, formados, que vienen acompañando comunidades y luchas hace años, perdés a alguien que no vas a encontrar de vuelta. Hay doble daño, daño por discriminación, porque el Estado termina callando voces que son diferentes, y un daño a todes nosotres porque tenemos un Estado disfuncional”.

Como conclusión, se pidió reincorporación de les trabajadores despedidos y fin de la precarización laboral. Las autoridades del Comité se ausentaron de las instalaciones e impusieron a las y los trabajadores una capacitación virtual obligatoria a realizar desde sus casas en el mismo horario en el que se llevaba a cabo la manifestación. Hasta el momento, las trabajadoras despedidas no recibieron respuestas a las notas presentadas pidiendo diálogo.