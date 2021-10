–

MANIFIESTO 12O: 芦LA COLONIZACI脫N NO SE CELEBRA禄

08/10/2021

Una vez m谩s, como cada a帽o, nos unimos a las voces de las comunidades ind铆genas, afros, migrantes, racializadas, que gritan al un铆sono que el 12 de octubre, fecha que rememora la invasi贸n de Europa al continente de Abya Yala, no hay nada que celebrar y mucho que reparar. Las invasiones no se celebran, los genocidios no se celebran, los etnocidios no se celebran, el secuestro y la esclavitud de las personas no se celebran. Antes bien, se reconocen, se acepta la responsabilidad, se pide perd贸n y se repara.

Sin embargo, en estos d铆as asistimos a una 鈥渇iebre de hispanidad鈥 de la derecha espa帽ola que exhibe con orgullo, blanqueando como algo heroico, 茅pico y salvador el hecho de que el imperio espa帽ol, junto a los otros imperios europeos, hayan acabado con el 90% de la poblaci贸n aborigen del continente que llamaron Am茅rica, hayan secuestrado y esclavizado a mas de cinco millones de personas de 脕frica para explotarlas en sus dominios en el nuevo Mundo y hayan arrasado con m谩s del 60% del patrimonio cultural, incluidas las lenguas ind铆genas, que exist铆a en Abya Yala antes de la llegada de los invasores.

Frente a estas abominables celebraciones, las personas y colectivos abajo firmantes denunciamos:

1. QUE EL 12 DE OCTUBRE, FECHA CONOCIDA COMO FIESTA 鈥淒E LA HISPANIDAD鈥 ES UNA EXALTACI脫N COLONIALISTA, DE CONNOTACIONES FASCISTAS, que supone una agresi贸n directa a la memoria de nuestros pueblos y ancestros ind铆genas y afros que padecieron la crueldad de los invasores. EXIGIMOS LA DEROGACI脫N de la Ley espa帽ola 18/1987 que declara el 12 de octubre como fiesta nacional Y QUE SE INICIE UN PROCESO DE REPARACI脫N A LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS DEVASTADOS.

2. QUE LOS INVASORES NO LLEVARON 鈥淟IBERTAD, CIVILIZACI脫N Y PROGRESO鈥 A ABYA YALA SINO SAQUEO, DESTRUCCI脫N Y MUERTE. Cuando hablan de la 鈥渃ivilizaci贸n y el progreso鈥 que llev贸 el imperio espa帽ol a Am茅rica, realmente de lo que est谩n hablando es del aniquilamiento sistem谩tico de seres humanos y del aplastamiento de sus culturas y conocimientos para poder imponer su cultura, su lengua y su religi贸n.

3. QUE LA COLONIZACI脫N NO ES UN 鈥淗ECHO DEL PASADO鈥 PUES SUS CONSECUENCIAS SIGUEN TOTALMENTE VIGENTES HASTA NUESTROS D脥AS a cuenta de la separaci贸n que el racismo colonial hizo entre humanos (los blancos europeos) y los no-humanos (ind铆genas, negros, gitanos, etc.). Esta separaci贸n racista naturaliz贸 durante la colonizaci贸n el sometimiento, la esclavizaci贸n y el asesinato de todos aquellos no considerados blancos y europeos y que hoy en d铆a permite justificar que el Norte global siga invadiendo y despojando de forma permanente el Sur Global por medio del extractivismo y el saqueo de sus recursos naturales con el mismo discurso de 鈥渓ibertad, civilizaci贸n y progreso鈥.

4. QUE LA LEY DE EXTRANJER脥A a la que nos vemos sometidos todas las personas que migramos desde el Sur global ES UNA EVIDENCIA DE QUE LAS RELACIONES COLONIALES se perpet煤an y que el 煤nico inter茅s de los estados europeos, incluido el espa帽ol, es seguir explotando los cuerpos no blancos.

5. RECHAZAMOS DE MANERA CONTUNDENTE PUBLICACIONES RACISTAS como el cuaderno 鈥渉ispanofobia鈥, publicado por la ONG 鈥淢ovimiento contra la intolerancia鈥, y pagado con dinero p煤blico, DONDE SE ATACA Y CRIMINALIZA AL MOVIMIENTO MIGRANTE Y ANTIRRACISTA, especialmente a nuestras hijas e hijos por denunciar la celebraci贸n del 12 de octubre y mantener la resistencia y la memoria de los pueblos ind铆genas y afros. EXIGIMOS QUE ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES Y PUBLICACIONES RACISTAS DEJEN DE SER SOSTENIDAS CON DINERO P脷BLICO.

Octubre 2021

隆Nada que celebrar, mucho que reparar!

