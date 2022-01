–

Recuperemos nuestros derechos, basta de concesiones a la patronal

Las trabajadores y trabajadoras estamos acostumbradas a que no se nos regale nada. El acuerdo del Gobierno con la patronal y las c煤pulas de CCOO y UGT no es una excepci贸n. M谩s all谩 de la propaganda, lo cierto es que el Gobierno incumple sus promesas y abandona su compromiso de derogar la reforma laboral del Partido Popular. Con esta nueva reforma legitima y refuerza los pilares centrales de las reformas laborales impuestas por el PSOE de Zapatero primero y Mariano Rajoy despu茅s.

Con este acuerdo no se recuperan las indemnizaciones por despido ni los salarios de tramitaci贸n, no se recupera la autorizaci贸n administrativa de los despidos colectivos (ERE), se mantiene la flexibilidad para los despidos objetivos, no se recupera la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa, excepto en el cuesti贸n salarial. Se recupera parcialmente la ultractividad de los convenios, pero eso no implica mantener el poder adquisitivo de la mayor铆a de la clase trabajadora, ya que a d铆a de hoy solo el 14% de las trabajadoras est谩n inclu铆das en convenios que cuentan con una clausula que garantice la subida salarial al mismo nivel que el IPC, a diferencia de 2008, en donde estaban incluidos un 70% de los asalariados Esta 鈥渘o reforma鈥 sigue permitiendo que la empresa puede llevar a cabo unilateralmente modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. Como han reconocido desde Aznar al propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, este acuerdo no toca los pilares b谩sicos de las anteriores reformas y esto no puede considerarse de ning煤n modo un avance.

Se trata de una ilusi贸n considerar que es posible mejorar las condiciones laborales permitiendo que la patronal tenga derecho a veto en la legislaci贸n laboral. El famoso 鈥渃onsenso social鈥 significa renunciar a establecer una legislaci贸n claramente favorable hacia la clase trabajadora: hay una mayor铆a parlamentaria y social que permitir铆a avanzar y revertir los retrocesos impuestos durante d茅cadas. En un contexto de crisis econ贸mica y ecol贸gica como el actual, impulsar una legislaci贸n valiente en favor de la clase trabajadora y que reduzca el poder empresarial, es lo m铆nimo que podemos exigir a un gobierno que se autodenomina progresista.

Por eso mismo, las organizaciones abajo firmantes exigimos al Gobierno que deje de acordar nuestros derechos con la patronal e impulse una legislaci贸n laboral que aumente el poder de la clase trabajadora.

En ese sentido, derogar la reforma laboral debe inclu铆r los siguientes puntos:

Sobre los despidos: Prohibir los despidos en empresas con beneficios.

Recuperar los salarios de tramitaci贸n y la indemnizaci贸n de 45 d铆as por a帽o trabajado.

Ante la improcedencia del despido, recuperar el derecho del trabajador/a de optar por la indemnizaci贸n o por la readmisi贸n. Ante la temporalidad: Prohibici贸n de las ETT (empresas de trabajo temporal) recuperando el SEPE dicha actividad.

Los contratos laborales deben ser indefinidos. Limitar el n煤mero de trabajadores en las empresas con contratos temporales, no superando nunca el 15% del total de la plantilla. Regular estricta y precisamente las condiciones de la causalidad extraordinaria y espec铆fica de los temporales. Frente a la externalizaci贸n de obras servicios: Modificaci贸n del art铆culo 42 referido a la subcontrataci贸n de obras y servicios para evitar su uso fraudulento y torticero.

Prohibici贸n de la externalizaci贸n de los procesos que formen parte de la actividad productiva principal. Recuperaci贸n y prevalencia del convenio sectorial: El Convenio Sectorial debe situar las condiciones marco para el conjunto de las personas del ramo, reservando a los Convenios de Empresa la mejora de lo convenido en los sectoriales, no pudiendo modificar negativamente lo ya acordado.

Recuperaci贸n de la ultraactividad de los convenios.

Eliminar la potestad de modificaci贸n unilateral de condiciones de trabajo y salario del empresario en situaciones de crisis. Reducci贸n jornada laboral: 32h semanales con igual sueldo

