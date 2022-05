–

De parte de Solidaridad Obrera SESCAM May 24, 2022 175 puntos de vista

El pasado 29 de diciembre de 2021 fue publicada en el BOE la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico. Como ya indicamos en su momento nos parec铆a que la ley era insuficiente y no cumpl铆a con la Directiva Europea 1999/70/CE. Ten铆amos sin embargo claro que las novedades de la ley mejoraban cualquier proceso selectivo de los propuestos hasta ese momento por el SESCAM y despu茅s de todo, la ley est谩 para cumplirla. 驴Lo saben esto todos los implicados?

Ya en enero nos concentramos como hacemos hoy para pedir su correcta aplicaci贸n en el Servicio de Salud castellano manchego, temiendo que no se hiciera bien ni en tiempo. No nos equivocamos y nos encontramos aqu铆 de nuevo, escribiendo un cap铆tulo m谩s en este particular libro de los horrores de los y las trabajadoras temporales.

Antes de comenzar a analizar lo sucedido debemos recordar que la nueva ley establece procesos de estabilizaci贸n para las plazas que sean estructurales y cuenten con dotaci贸n presupuestaria (est茅n o no en plantilla), siempre que no hayan sido convocadas o que habi茅ndose convocado no se hayan cubierto. Asimismo, distingue entre dos procesos selectivos: uno para las plazas ocupadas durante m谩s de tres a帽os, en las que desaparecer铆a la fase eliminatoria del concurso-oposici贸n y otro para las plazas ocupadas durante m谩s de cinco a帽os, a las que se podr铆a acceder solo por concurso de m茅ritos. En ambos casos, habr铆a una indemnizaci贸n al cese de 20 d铆as por a帽o trabajado para aquellas personas que no superasen el proceso selectivo.

El tr谩mite de negociaci贸n colectiva que ha seguido esta ley en nuestra regi贸n y que presumiblemente acabar谩 hoy con el acuerdo del Consejo de Gobierno es digno de ser analizado. La mesa sectorial de sanidad comenz贸 con un borrador en el que el Director de RRHH, D. I帽igo Cort谩zar, no contemplaba cumplir con lo planteado en las adicionales sexta y octava de la ley y dejaba en blanco el borrador de plazas que se ofertaron para el concurso de m茅ritos puro. Es decir, se decidi贸 no cumplir con la ley. Y lo m谩s grave es que la mayor铆a de los sindicatos presentes en la mesa votaron a favor de dicha propuesta, d谩ndolo por bueno y convirti茅ndose en c贸mplices de ese atropello. Tan s贸lo Usicam y CSIF tuvieron la decencia de votar en contra en la mesa sectorial. El CESM se dej贸 鈥渓iar鈥 con un proceso ilegal de concurso de m茅ritos para 2023 y lo anunciaron con j煤bilo a bombo y platillo. Entre vergonzoso y delirante.

El evento m谩s extra帽o lleg贸 horas antes de la celebraci贸n de la mesa general, cuando por sorpresa y suponemos que por la presi贸n que se hizo desde Solidaridada Obrera, CSIF y Usicam el director de RRHH anuncia que modifica lo pactado en mesa sectorial para ofertar gran parte de las plazas aprobadas por concurso de m茅ritos. Todo muy democr谩tico y muy coherente con el respeto de la libertad sindical. Consigui贸, eso s铆, evitar por el momento la denuncia por presunta prevaricaci贸n.

La mesa general no fue mucho mejor, estuvimos presentes en ella y pudimos asistir al bochornoso papel de los sindicatos m谩s representativos, que a pesar de denunciar que faltaban plazas y categor铆as votaron finalmente todos a favor, menos FSES (ANPE y SATSE) que se abstuvo y la Intersindical (la cual nos hab铆a invitado como asesores para el sector de sanidad) que vot贸 en contra y pidi贸 la dimisi贸n del responsable de Funci贸n P煤blica. Esta es la chapuza de negociaci贸n a la que se ha sometido la Ley 20/2021 en Castilla-La Mancha, con la guinda puesta por el sector de sanidad, en la que ni se han presentado listados, ni criterios y se ha modificado la oferta con prisas para evitar denuncias y hacer el rid铆culo frente al resto de administraciones regionales.

Este sindicato y los afectados no entienden que se pueda vulnerar los derechos generados por la nueva ley, que est谩 hecha precisamente para solucionar el problema de personas en interinidades excesivamente largas y posiblemente en fraude de ley (el pre谩mbulo de la ley no deja lugar a dudas). No podemos dar por buena una oferta que deja atr谩s a categor铆as enteras o deja de ofertar grandes cantidades de plazas en otras. Somos personas, no n煤meros ni plazas. No nos merecemos una administraci贸n que lejos de hacer cumplir la ley y gestionar de la mejor manera sus recursos nos sorprende con falta de transparencia, improvisaci贸n y falta de rigor. Es por esto que desde aqu铆 pedimos el cese inmediato del director de RRHH del SESCAM, D. I帽igo Cort谩zar.

Ya avisamos que si no se cumpl铆a con la ley nos ver铆amos obligados a hacer un llamamiento a la huelga indefinida de TODO el personal del Servicio de Salud, sin importar su categor铆a ni su tipo de nombramiento. La defensa de los trabajadores temporales tambi茅n importa a los trabajadores fijos, sobre todo a aquellos que defienden que no puede permitirse que una administraci贸n p煤blica haga un uso abusivo de la temporalidad en su personal, pues va en detrimento de la calidad asistencial, abre la puerta a la privatizaci贸n y pone en riesgo nuestro sistema sanitario p煤blico. Nos ponemos desde hoy mismo a trabajar en esa convocatoria y animamos a los colectivos afectados a ponerse en contacto con nosotras. Tambi茅n anunciamos que iniciaremos todas las medidas legales a nuestro alcance y ponemos a disposici贸n de todas las personas trabajadoras del SESCAM nuestros humildes recursos para ayudarles a exigir justicia en los tribunales.

Ayer mismo se pidi贸 una reuni贸n de urgencia con Jes煤s Fern谩ndez Sanz, consejero de Sanidad del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, para intentar frenar esta locura y evitar males mayores tanto para la propia administraci贸n como para sus trabajadores y usuarios. La litigiosidad va a ser enorme y las consecuencias desastrosas para la sanidad castellano manchega. Esperamos atienda a nuestra petici贸n y nos reunamos pronto.

POR UNA CORRECTA APLICACI脫N DE LA LEY 20/2021, POR UNA ADMINISTRACI脫N QUE CUIDE DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAMOS EN ELLA, 隆L@S QUE EST脕N SE QUED脕N!