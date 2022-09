–

1. El punto de inflexi贸n de 2019.

Digamos que existe un Orden Mundial.

Digamos que un conjunto de poderes 鈥攅statales, econ贸micos, geopol铆ticos o financieros鈥, aunque compitan en el detalle de sus intereses, tienen un inter茅s fundamental en mantener el orden general, una cierta regularidad, una cierta estabilidad, una cierta previsibilidad, aunque puramente aparente, del curso de los acontecimientos.

Digamos que el punto en que se unen vitalmente es el mantenimiento de la servidumbre universal, que forma la condici贸n com煤n de sus existencias singulares.

Pong谩monos ahora en el lugar de cualquiera de estos poderes a finales de 2019, digamos en octubre. 驴C贸mo no verse sacudido por el p谩nico?

El Hong Kong pac铆fico, financiero, consumista, la ciudad-Estado sin historia, el templo de la nada comercial, el colmo del vac铆o climatizado donde, antes del movimiento Occupy, habr铆a sido dif铆cil encontrar una idea pol铆tica suspendida en todos sus interminables centros comerciales.

Hong Kong, entonces, comienza a arder.

Semana tras semana desde febrero de 2019, un movimiento localista terco y seguro de su causa, floreciente, desaf铆a el poder chino. En varios meses reinventa el arte de la revuelta 鈥 l谩seres cegadores, paraguas de protecci贸n, conos de extinci贸n y raquetas para granadas lacrim贸genas, primeras l铆neas de lanzallamas, barricadas de estilo in茅dito. La ciudad queda paralizada constantemente, el aeropuerto es invadido, el parlamento local es ocupado y profanado. Todo ello inspirado expresamente en los chalecos amarillos franceses. Las aplicaciones que serv铆an para ligar sirven en ese momento para componer los 芦black blocks禄. Los j贸venes lectores de mangas se ponen a confeccionar sus t谩cticas en las calles con la misma seriedad que dedicaban a sus estudios de ingenier铆a algunas semanas antes. El movimiento comparte y debate sus estrategias en un foro donde los habitantes son tan numerosos que la water army1 china de doscientos ochenta mil funcionarios pagados para ocupar el ciberterreno no logran su prop贸sito; y adem谩s, sus agentes son tan p茅simos que se descubren a s铆 mismos.

Be water, 茅sta es una doctrina t谩ctica que ning煤n amotinador occidental hab铆a so帽ado con tomar prestada de Bruce Lee.

Blossom everywhere 鈥攆lorecer en todas partes鈥 hab铆a que pensarlo y, sobre todo, hacerlo.

En noviembre de 2019, la universidad polit茅cnica est谩 ocupada y se defiende con orgullo incluso con arcos de flechas de competici贸n detr谩s de barricadas en llamas. Cuando la polic铆a al asalto, largamente repelida, finalmente se apodera de los edificios, 茅stos est谩n vac铆os de ocupantes: los estudiantes, guiados por los planos que les facilitaron los arquitectos de la facultad, han conseguido escapar por el alcantarillado mientras los mayores acud铆an a filtrarlos por varios puntos de las calles de la ciudad en las diferentes salidas con sus placas de hierro fundido. Todo ello acordado de antemano.

Octubre de 2019, L铆bano 鈥攍a antigua Fenicia: lo que no es una menudencia para la historia de una determinada civilizaci贸n鈥 se rebela y se sustrae a la forma de gobierno m谩s tortuosa, a la institucionalizaci贸n m谩s formidable del 芦dividir para reinar mejor禄: la Rep煤blica multiconfesional. Y esto gracias a la presi贸n que ejerce sobre las sociedades la inexorable cat谩strofe clim谩tica. Una ola de incendios revel贸 a la poblaci贸n que sus l铆deres hab铆an desfalcado las arcas del Estado hasta tal punto que no quedaba ni un valiente Canadair2 en todo el pa铆s. Al darse cuenta de que los bosques no ten铆an ninguna confesi贸n, los habitantes se organizaron para luchar contra los incendios sin preocuparse por sus vinculaciones religiosas. De esta experiencia com煤n extrajeron una lectura compartida de la situaci贸n pol铆tica y de los poderes presentes. El anuncio de un nuevo impuesto a las comunicaciones por WhatsApp, hasta ahora gratuito, prendi贸 fuego a la p贸lvora de la cleptocracia libanesa. Las diversas 芦comunidades禄, todas enga帽adas, se levantaron juntas contra el cinismo de sus l铆deres. En octubre de 2019, un L铆bano perfectamente inesperado se revel贸 a la faz del mundo: locales de Hezbol谩 asaltados, los autom贸viles de los ministros atacados, los ministerios y las carreteras bloqueados, las plazas ocupadas. Prima de la revuelta del Hirak en Argelia, que desde febrero de 2019 hab铆a dejado al r茅gimen aturdido e incapaz de ninguna maniobra a fuerza de verlas frustradas una a una, la insurrecci贸n libanesa encontrar谩 tambi茅n dispuesta contra ella las armas represivas proporcionadas por el Estado franc茅s.

M谩s aterrador a煤n, en este maldito mes de octubre de 2019, se levanta a su vez la no menos industriosa, modernista y pac铆fica Catalu帽a, la vieja Catalu帽a que invent贸 en 1068 la noci贸n moderna de valor, sin la cual el capital probablemente no ser铆a lo que es. El inofensivo pero omnipresente independentismo, con sus asambleas locales, sus comit茅s de defensa de la rep煤blica y sus inform谩ticos de 煤ltima generaci贸n, est谩 fuera de sus casillas. Como reacci贸n al veredicto del proceso a sus dirigentes juzgados por haber organizado un refer茅ndum convoca una huelga general para 芦hacer de Catalu帽a un nuevo Hong Kong禄, y a su vez bloquea el aeropuerto mediante un ingenioso sistema de mensajer铆a cifrada impulsado bajo el nombre de 芦Tsunami democr谩tico禄. Varios d铆as de disturbios, sabotajes y bloqueos por toda Catalu帽a, luego colosales marchas populares que confluyen durante seis horas de feroces enfrentamientos en la plaza Urquinaona, en pleno coraz贸n de Barcelona, dan un nuevo rostro a la reivindicaci贸n secesionista. 芦Nos hemos quedado sin sonrisas禄, explican los amotinadores.

El colmo de la maldici贸n, el propio Chile, patria del 芦milagro econ贸mico禄 de Pinochet y los Chicago Boys, est谩 afectado. En octubre de 2019, gigantescas protestas desencadenadas por el aumento del precio del metro en un contexto de miseria general vienen a prometer que el pa铆s, que fue su cuna, tambi茅n 芦ser谩 la tumba del neoliberalismo禄. Se declara el estado de emergencia. Por primera vez desde la muerte de Pinochet el ej茅rcito se despliega en las calles de Santiago bajo un toque de queda. El presidente Pi帽era, digno heredero del r茅gimen, declara: 芦Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que est谩 dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin l铆mites禄. Se rumorea en el ej茅rcito que se estar铆a enfrentando a una 芦difusa guerra de guerrillas molecular禄 de tendencia mesi谩nico-deleuziana a sueldo del comunismo. En respuesta a la represi贸n, la identidad, direcci贸n y datos personales de decenas de miles de polic铆as son filtrados por hackers inform谩ticos. Los motines y las manifestaciones son tan potentes que se debe derogar el estado de emergencia, y se espera ahogarlos mediante la concesi贸n de una nueva Asamblea Constituyente y la redacci贸n de una nueva constituci贸n 鈥 menos hayekiana esta vez, 驴qui茅n sabe? Es dif铆cil, sin embargo, no alimentar la impresi贸n de que con Chile estamos ante un ciclo que llega a su fin, una figura que se anuda, una era que se precipita hacia el abismo. Una era precisamente abierta y preservada con todos los instrumentos de la m谩s precisa, la m谩s discreta y la m谩s despiadada de las tramas, fruto de la intriga de varias d茅cadas por parte de todos los partidarios de la 芦sociedad abierta禄, los miembros m谩s influyentes de la Sociedad Mont Pelerin, cuya respuesta a la barbarie nazi fue dar a luz la de las dictaduras sudamericanas, pasar del orden de las SS al de los servicios secretos americanos y las guerras quir煤rgicas.

脷ltima sincronicidad detestable: el 1 de octubre de 2019, a Irak, cuya alma ten铆amos razones para creer que estaba carbonizada para siempre despu茅s de los horrores infligidos por la invasi贸n, ocupaci贸n y las operaciones quir煤rgicas estadounidenses, le llega su turno. Manifestaciones de una escala sin precedentes contra la corrupci贸n, la pobreza, el desempleo masivo, la escasez de todo, el manejo sectario-mafioso del pa铆s. Ocupaci贸n de las plazas. El pueblo, una vez m谩s, 芦quiere la ca铆da del sistema禄.

Y en noviembre de 2019, Colombia entra en el baile. Las manifestaciones m谩s grandes en la historia del pa铆s, un paro nacional, motines contra la reforma del mercado laboral y de pensiones, los proyectos de privatizaci贸n, el cuestionamiento del tratado de paz con la guerrilla derrotada, el asesinato de ind铆genas por grupos paramilitares, las desigualdades sociales, la destrucci贸n ambiental, etc. Caceroladas, enfrentamientos, toque de queda.

El fuego no acaba de avanzar.

El 芦hemisferio occidental禄 est谩 amenazado, nada menos.

Todo lo que falta es una insurrecci贸n comunalista en Suiza para probar que el mundo est谩 cambiando su base.

2. La recuperaci贸n del control.

Cualquiera que se ponga en la piel de alguno de los poderes organizados con inter茅s en mantener el orden mundial estar谩 de acuerdo: en este oto帽o de 2019 hay que soplar el silbato; se acab贸 el recreo. No puede permitirse que una revuelta tan insolente contra los l铆deres y las 芦茅lites禄 se extienda entre las gentes menos 芦politizadas禄. Todo esto no es aceptable. Sobre todo porque lo anunciado en cuanto a la aceleraci贸n de la cat谩strofe clim谩tica y ecol贸gica, la 芦perturbaci贸n禄 del mercado laboral por las nuevas tecnolog铆as y la migraci贸n de poblaciones enteras, no augura nada bueno para alg煤n oportuno retorno a la calma. Nada en el horizonte. Todo esto est谩 llegando demasiado lejos. Los ratones han bailado demasiado. Es preciso tomar la iniciativa para estar cinco pasos por delante si se quiere mantener el control de la situaci贸n. Es hora de un great reset, como dir铆a Klaus Schwab, el presidente del FEM.3

Afortunadamente para nosotros no estamos reducidos a tener que andar especulando sobre lo que ocurre en la mente de los poderes de este mundo: basta con leer los informes de los innumerables think tanks, unidades de previsi贸n y otros centros de estudio que act煤an como cerebro del capital acumulado. En el oto帽o de 2019 se refer铆an de manera provechosa a 芦La era de las protestas masivas禄, tal y como publicaba en marzo de 2020 el Centro de Estudios Estrat茅gicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en ingl茅s) en Washington. El CSIS es el think tank de referencia del complejo de seguridad nacional estadounidense. Henry Kissinger todav铆a tiene su despacho all铆. Zbigniew Brzezinski ocup贸 un asiento en la junta directiva hasta su muerte en 2017. 芦El CSIS se dedica a encontrar formas de mantener la preeminencia y la prosperidad estadounidenses como una fuerza del Bien en el mundo禄, dice su sitio web. As铆, si queremos tomar la medida de la zozobra que reinaba en Washington en el oto帽o de 2019, hay que abrir 芦La era de las protestas masivas禄: 芦Entre 2009 y 2019, el n煤mero de manifestaciones antigubernamentales en el mundo aument贸 en 11.5 % por a帽o [鈥. El 16 de junio de 2019, 2 de los 7,4 millones de habitantes de Hong Kong particip贸, casi una cuarta parte de la poblaci贸n de la ciudad. En el pico de las protestas en Santiago de Chile, el 25 de octubre de 2019, las multitudes alcanzaron los 1,2 millones, nuevamente casi una cuarta parte de los 5,1 millones de habitantes de Santiago. [鈥 Vivimos en una era de protestas masivas globales hist贸ricamente sin precedentes en frecuencia, alcance y tama帽o. [鈥 En 2008, en el punto 谩lgido de la crisis financiera mundial y antes de la Primavera 脕rabe, el ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, hab铆a identificado un 芦despertar pol铆tico global禄. Seg煤n 茅l llegaba una nueva era de activismo global. Escribi贸: 芦Por primera vez en la historia casi toda la humanidad est谩 pol铆ticamente activa, es pol铆ticamente consciente e interact煤a pol铆ticamente. [鈥 Los gobiernos de todo el mundo no est谩n preparados para una marea creciente de expectativas ciudadanas que se traduce en protestas pol铆ticas masivas y otras formas menos obvias. Responder a la creciente desconexi贸n entre las expectativas de los ciudadanos y la capacidad del gobierno para cumplirlas podr铆a ser el desaf铆o de una generaci贸n. [鈥 Dicho esto, la inquietante firma de esta era de protestas masivas es el v铆nculo com煤n que las une: no tener l铆deres. Los ciudadanos pierden la fe en sus l铆deres, 茅lites e instituciones y salen a la calle por frustraci贸n y, a menudo, por disgusto禄.

Aqu铆 es donde est谩bamos, en Washington, a fines de 2019, antes de que ocurriera la divina sorpresa de un nuevo coronavirus. Admitamos que frente al tit谩n que se eleva all铆, con una serie de manifestaciones antigubernamentales siguiendo una progresi贸n exponencial, con toda esta juventud que empezaba a protestar por todo el planeta por tener que crecer en un mundo de sequ铆as, olas de calor, desempleo masivo, start-ups est煤pidas, desaceleraci贸n de la Corriente del Golfo, de intoxicaci贸n de todo y muerte de los oc茅anos; el antiterrorismo ya no sirve de nada, m谩s bien aburre. Se necesitaba un nuevo instrumento capaz de congelar definitivamente todas estas odiosas manifestaciones de masas. Como hemos visto, el nuevo no estaba tan desvinculado del antiguo. Y como bien explica Peter Daszak, presidente de la ONG ecologista neoyorquina EcoHealth Alliance 鈥攗n ecologista curioso al que le gusta citar a Donald Rumsfeld4 cuando tiene tiempo para una ONG original en la que no se tienen reparos en colaborar intensamente con los programas de biodefensa del Pent谩gono鈥 en el New York Times: 芦las pandemias son como los ataques terroristas: sabemos m谩s o menos de d贸nde vienen y qui茅n es el responsable de ellos, pero no sabemos exactamente cu谩ndo suceder谩 el siguiente. Deben tratarse de la misma manera: identific谩ndose todas las fuentes posibles y desmantel谩ndolas antes de que la pr贸xima pandemia golpee禄.

Lo interesante y espinoso es que este hombre que rastrea amenazas zoon贸ticas 芦naturales禄 como otros rastrean la 芦amenaza terrorista禄 fue tambi茅n el que escribi贸 e hizo que veintisiete cient铆ficos de renombre firmaran en The Lancet5 del 19 de febrero de 2020 la famosa carta en la que dictamina marcialmente: 芦Nos unimos para condenar en茅rgicamente las teor铆as de conspiraci贸n que sugieren que el Covid-19 no tiene un origen natural [鈥 y concluimos rotundamente que este coronavirus tiene como origen la vida salvaje. [鈥 Las teor铆as de la conspiraci贸n s贸lo crean miedo, rumores y da帽os que ponen en peligro nuestra colaboraci贸n global para combatir este virus禄. A esto se le llama tomar la iniciativa.

隆Qu茅 decepci贸n sentir铆an sus co-firmantes cuando se enteraran poco despu茅s de que la ONG de Peter Daszak de hecho fue financiada con millones de d贸lares por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del Dr. Fauci para que realizara experimentos con coronavirus de murci茅lago en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan! Experimentos tan inocentes como el consistente en injertar una prote铆na Spike en la estructura b谩sica de un virus SARS-CoV para observar su efecto pat贸geno en los pulmones de ratones 芦humanizados禄. O de una casualidad tan anecd贸tica como que Peter Daszak hubiera publicado a lo largo de quince a帽os una veintena de estudios con cient铆ficos del Instituto Chino. Tambi茅n podemos imaginar el malestar de estos cosignatarios cuando descubrieron en septiembre de 2021, tras una misteriosa filtraci贸n, la solicitud de financiaci贸n enviada en 2018 al DARPA6 por EcoHealth Alliance para llevar a cabo un experimento consistente en insertar en la prote铆na Spike de un coronavirus similar al SARS un lugar de segmentaci贸n de la prote铆na furina que permite aumentar considerablemente su contagiosidad en humanos 鈥 el mismo lugar de segmentaci贸n que ha intrigado tanto a los investigadores desde que comenzaron a estudiar el SARS-CoV-2, ya que ninguno de los virus de su familia, el sarbecovirus, tiene ninguno. Este programa de investigaci贸n se denomin贸 acertadamente: 芦Project DEFUSE禄 (proyecto Desactivaci贸n). A la elecci贸n del instituto de Wuhan no le faltaban motivos puesto que su vir贸logo jefe, un buen amigo de Peter Daszak, est谩 asociado all铆 con uno de los principales asesores en bioterrorismo del ej茅rcito popular de China. Solo podemos lamentar que este 煤ltimo haya eliminado la base de datos que enumera todos los virus en los que trabajaba el instituto de Wuhan desde septiembre de 2019. En estas condiciones, ciertamente, era imperativo que Peter Daszak formara parte de la comisi贸n Lancet sobre el origen del SARS-CoV-2 as铆 como en la de la OMS enviada a China para investigar la cuesti贸n, comisi贸n que deb铆a concluir que 芦la teor铆a de la fuga de laboratorio [es] altamente improbable禄.

Despu茅s de todo, Allen Dulles7 termin贸 siendo elegido como miembro de la Comisi贸n Warren sobre el asesinato de John Kennedy, y fue a una comisi贸n Rockefeller a la que, en 1975, se le asign贸 la investigaci贸n de la enorme masa de 芦actividades ilegales禄 de la CIA en los Estados Unidos en la d茅cada de 1960, tras una dolorosa serie de perturbadoras revelaciones.

Cu谩n agotador debe haber sido, tanto para la DARPA como para Peter Daszak, tener que guardar silencio durante dos a帽os de 芦pandemia禄 sobre el 芦proyecto DEFUSE禄. Y todo ello por puro respeto al secreto de defensa.

He aqu铆 un hombre cuyos silencios, mentiras y denegaciones le convienen, a la larga, para las mejores investigaciones.

Peter Daszak puede solicitar leg铆timamente el t铆tulo del hombre m谩s s贸rdido y sospechoso de esta era.

A fines de 2019 estaba en marcha una crisis masiva de gubernamentalidad global. Un tragaluz hist贸rico se estaba abriendo.

En Francia, el aplastamiento bestial de los chalecos amarillos todav铆a estaba en la mente de todos y la polic铆a era casi tan odiada como el r茅gimen que 茅sta hab铆a defendido s谩dicamente.

La posibilidad de salirse de los rieles de un futuro de mil demonios atrajo a pueblos enteros. Hac铆a falta intentar algo. Hab铆a que recuperar el control, costara lo que costara.

Aquellos para los que una tal bifurcaci贸n significar铆a la ruina han intentado sustituirla por una maquinaci贸n que les permitiera mantenerse en el buen camino hacia su rentable apocalipsis.

Declararon cerradas las posibilidades y quisieron revertir el signo de la ruptura hist贸rica en curso convirtiendo la apertura revolucionaria en una vertiginosa intensificaci贸n de su dominio.

Siendo inevitable un trastorno, trataron de hacer que fuera el suyo.

Lo que cualquier potencia menor interesada en mantener el orden mundial pod铆a esperar de la estruendosa declaraci贸n de pandemia era:

鈥 el aplacamiento brutal de un crescendo hist贸rico a trav茅s de un episodio 芦natural禄;

鈥 una restauraci贸n de todas las autoridades: polic铆a, ciencia, medios de comunicaci贸n, empresas, Estado;

鈥 la sustituci贸n de la desconfianza hacia los que gobiernan por la de cada uno hacia todos los dem谩s;

鈥 el aislamiento de los seres en su 芦burbuja social禄 y la consecuente imposibilidad de cualquier actuaci贸n masiva;

鈥 un gigantesco hold-up contra toda proyecci贸n en el tiempo, contra toda anticipaci贸n y organizaci贸n;

鈥 la legitimidad para controlar todas las interacciones humanas 芦por el bien de todos禄;

鈥 la desrealizaci贸n de toda la historia pasada frente a la angustia hiperconectada del momento;

鈥 el efecto t煤nel asociado con el miedo y la escasez, en el que todo lo que no se relaciona con la supervivencia inmediata se desvanece 鈥 los psic贸logos de Harvard han estudiado bien la cuesti贸n;

鈥 el p谩nico que transforma el hecho de razonar en un lujo, y que convierte en una provocaci贸n mostrar un poco de perspectiva y distancia con la situaci贸n;

鈥 una ruptura en el hilo de la historia incipiente y una ruptura con toda la historia anterior.

A pesar de la persistencia de revueltas hasta en el coraz贸n mismo de Washington durante los disturbios de George Floyd, hay que admitir que, en un principio, estos efectos se obtuvieron exitosamente m谩s all谩 de toda esperanza.

As铆 que no nos hab铆amos preparado en vano.

Pero ah铆 est谩, la 芦sociedad abierta禄 de los neoliberales, ni la tierra la quiere ya.

La apuesta de estabilizaci贸n por aceleraci贸n es un farol en una mano d茅bil.

Traducci贸n, por un lector de lector de Artiller铆a inmanente, del cuarto cap铆tulo del libro an贸nimo Manifeste conspirationniste, publicado en enero de 2022 por la editorial francesa Le Seuil.

Fuente: https://artilleriainmanente.noblogs.org

Notas

1 芦Water Army禄 es un t茅rmino que se usa para describir grupos de 芦escritores禄 fantasma pagados para publicar comentarios en l铆nea con ciertos contenidos en particular en sitios web, sobre todo en el 谩mbito pol铆tico y cultural chino. [Nota del traductor].

2 Se trata de un arcaico modelo de avi贸n dedicado a la extinci贸n de incendios. [Nota del traductor].

3 El Foro Econ贸mico Mundial por sus siglas en castellano, tambi茅n conocido como Foro de Davos y, en resumidas cuentas, una de las mayores concentraciones de peces gordos a nivel planetario. [Nota del traductor].

4 Un cabr贸n de categor铆a, fallecido recientemente de c谩ncer, y hombre de confianza de Nixon y de Bush. Fue Secretario de Defensa de los Estados Unidos en varias ocasiones, la 煤ltima de 2001 a 2006, siendo el responsable de varias de las atrocidades m谩s sanguinarias cometidas por dicho Estado. Por ejemplo, estuvo detr谩s del uso habitual de la tortura en la c谩rcel de Guant谩namo y de Abu Ghraib, en Irak, tras la invasi贸n estadounidense de dicho pa铆s en 2003. [Nota del traductor].

5 Una de las m谩s prestigiosas revistas de literatura cient铆fica de tem谩tica m茅dica a nivel mundial. [Nota del traductor].

6 DARPA: siglas en ingl茅s de la Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzados de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos; encargada del desarrollo de nuevas tecnolog铆as para uso militar. [Nota del traductor].