January 25, 2023

El pasado d铆a 18 de enero, y de la mano del Ateneo Libertario de Carabanchel, en Madrid, Carlos Taibo present贸 en el ESLA Eko el 鈥淢anifiesto contra todas las guerras鈥.

Carlos Taibo:

Me gustar铆a acometer tres reflexiones. La primera se refiere a c贸mo surgi贸 el manifiesto que hoy presentamos. Hace aproximadamente tres meses, un grupo de personas se comenz贸 a reunir para ahondar en la idea, f谩cilmente constatable, de que no estamos a la altura de los acontecimientos en lo que hace a la guerra de Ucrania y a los debates aleda帽os a ella. La cuesti贸n se nos ha ido visiblemente de las manos. Antes del verano hubo algunas concentraciones, pero esas t铆midas iniciativas fueron muriendo. El manifiesto surge para retomar e integrar iniciativas dispersas o, lo que es lo mismo, para ofrecer una especie de tronco com煤n que sirva para canalizar alguna iniciativa que, al menos, nos permita apaciguar la mala conciencia que arrastramos.

En relaci贸n con esto, creo que estar铆a bien que alguien hiciera un estudio serio llamado a explicar por qu茅 hace veinte a帽os, al amparo de la agresi贸n norteamericana en Iraq, se produjo una movilizaci贸n popular relativamente importante y ahora estamos pr谩cticamente en la inopia. Con certeza habr铆a que invocar argumentos como el que nos recuerda que hoy en La Moncloa hay un Gobierno supuestamente de izquierdas, y entonces hab铆a uno del Partido Popular. Habr铆a que recordar que en el conflicto de estas horas el agresor, al menos en los 煤ltimos tiempos, es la Federaci贸n Rusa, que no es una de las potencias occidentales. Habr铆a que subrayar que actualmente los movimientos sociales atraviesan un momento de debilidad y de divisi贸n. Y habr铆a que hincarle el diente a la manipulaci贸n y a la censura que ejercen los medios de incomunicaci贸n, a buen seguro m谩s severas que las que se revelaron hace dos d茅cadas.

Pero, y en segundo lugar, en relaci贸n con el contenido del manifiesto, me gustar铆a resaltar cinco ideas, no sin antes dejar claro que yo no he participado en la redacci贸n de aquel.

El Manifiesto responde, antes que nada, a la voluntad de ejercer la solidaridad con las gentes que est谩n sufriendo al calor de esta guerra. Estoy pensando en la poblaci贸n civil ucraniana, pero tambi茅n en los soldados ucranianos y rusos鈥 Me parece que nos hemos olvidado palmariamente de quienes, en esos dos pa铆ses, han decidido resistir frente a la ignominia de los Gobiernos, y de los oligarcas, correspondientes. Me gustar铆a recordar que en el inicio del conflicto la Internacional de Resistentes contra la Guerra pidi贸 que la Uni贸n Europea reconociese la condici贸n de refugiados a los desertores rusos y ucranianos; la UE se neg贸 rotundamente. Me interesa la gente que, tanto en Rusia como en Ucrania, ejerce la desobediencia civil frente a sus gobernantes y es objeto de una dura represi贸n.

Debo hablar, por otra parte, de la OTAN, toda vez que el Estado en el que nos encontramos pertenece a esa organizaci贸n y participa activamente en sus pol铆ticas. Creo que ya he se帽alado en el pasado, aqu铆 en el Eko, que una persona que firmaba con su nombre y se expresaba con correcci贸n formul贸 en las redes sociales un reproche que, dirigido a mi persona, considero ten铆a alg煤n fundamento. Adujo que quienes est谩n en la izquierda dedican un 80% de su tiempo a criticar a la OTAN, cuando la guerra de Ucrania reclama atenci贸n para otras muchas materias importantes. A pesar de que ten铆a algo de raz贸n, me vi obligado a defenderme y se帽al茅 que es cierto que dedico una buena parte de mi tiempo -aunque no el 80%- a criticar a la OTAN porque esta es una tarea proscrita en nuestros medios de incomunicaci贸n. La OTAN es responsable del despliegue, en los tres 煤ltimos decenios, de una ambiciosa operaci贸n de cerco sobre Rusia, materializada en la incorporaci贸n a la organizaci贸n de catorce Estados de la Europa central y oriental, y en el despliegue de un buen n煤mero de bases militares. Es tambi茅n un ariete fundamental de una estrategia de tercermundizaci贸n de buena parte de la Europa central y oriental reci茅n mencionada. Ni siquiera podemos acogernos a ese mito que dice que la OTAN es una organizaci贸n militar de Estados democr谩ticos: la Turqu铆a de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdist谩n, es un miembro floreciente de la OTAN, una instancia empe帽ada, en fin, en entronizar c贸digos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos. Ya s茅 que esta comparaci贸n genera ampollas, pero desde la admiraci贸n y el respeto por las personas que aqu铆 se han entregado a la solidaridad con los refugiados ucranianos, me veo en la obligaci贸n de preguntar por qu茅 hace veinte a帽os no reaccionamos de la misma manera cuando el ej茅rcito del se帽or Putin -no hablo de otros- despleg贸 una pol铆tica de tierra quemada en Chechenia. O ante la situaci贸n t茅trica que marca la vida de palestinos y saharauis. El fortalecimiento de la OTAN al que asistimos anuncia militarizaci贸n, crecimiento espectacular de los gastos en defensa, negocios pr贸speros para la industria de armamentos, autoritarismo, represi贸n de las disidencias, injerencias y, a la postre, intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta de humanitarias.

Pero el manifiesto no ahorra cr铆ticas tampoco a la Rusia de Putin, un sistema indeleblemente marcado por una pulsi贸n imperial-militar autoritaria, por lo que a menudo es un nacionalismo de base 茅tnica, por la defensa de los valores tradicionales, de la familia y de la Iglesia ortodoxa, por la represi贸n que se ejerce sobre los movimientos contestatarios y, en fin, por el inmoral universo de los oligarcas, en un marco de extremas desigualdades. Recuerdo que hace unos meses, en el debate posterior a un acto sobre la guerra de Ucrania desarrollado en Barcelona, un joven opositor ruso me pregunt贸 qu茅 es lo que, a mi entender, deb铆a hacer la oposici贸n en su pa铆s. A mitad de camino entre el argumento serio y la broma, le respond铆, que, como en 1905 y 1917, lo que ten铆an que hacer era ocupar las f谩bricas y crear soviets. Lo mismo que tenemos que hacer aqu铆.

Me importa subrayar que el manifiesto procura huir, tambi茅n, de la tentaci贸n de otorgar a la guerra de Ucrania un peso singular铆simo que la coloque por encima de otros conflictos que, antes bien, queremos tener bien presentes. Estamos contra todas las guerras, porque en todas ellas se revelan los mismos mecanismos vinculados con la autoridad, el poder, la violencia y la lucha de clases. Y tenemos el deber de preguntarnos por qu茅 en los 煤ltimos meses se ha discutido tanto 鈥搗amos a suponer que ha sido as铆- sobre la conveniencia de armar al ej茅rcito ucraniano, y nunca hemos tenido conocimiento, en cambio, de que un debate de la misma naturaleza se hiciese valer 鈥搑epito la cl谩usula- en relaci贸n con Palestina, el Kurdist谩n o el Sahara occidental.

Tenemos que plantar cara, en fin, a la ignominia de nuestros medios de incomunicaci贸n. Estos 煤ltimos se han entregado a una franca censura de aquellas opiniones que subrayaban que a las potencias occidentales les ata帽en responsabilidades centrales en la gestaci贸n de esta guerra. Han promovido en paralelo un discurso maniqueo que dibuja en Ucrania un ej茅rcito asesino, el ruso, enfrentado a un pu帽ado de monjitas. Y han alentado, en fin, una inquietante rusofobia que a menudo ha recibido como respuesta una no menos inquietante ucraniofobia. Los expertos han sido sistem谩ticamente proscritos, en suma, en provecho de esa genuina plaga contempor谩nea que son los tertulianos de las radios y las televisiones.

Os invito, en tercer y 煤ltimo lugar, a sumaros a esta iniciativa, a que trabaj茅is para que vuestras organizaciones la abracen y a que lo hag谩is a t铆tulo individual. Tengo que volver sobre lo que dije al principio; quiero ser plenamente consciente de que por detr谩s de esta iniciativa hay algo de mala conciencia, despunta una constataci贸n de que no estamos a la altura de las circunstancias, aun cuando este sea un argumento poco ilusionante a efectos de proponer algo diferente y alternativo. Pero quiero creer que nuestra capacidad para esparcir esta informaci贸n todav铆a est谩 activa y que tenemos por delante la posibilidad de convocar manifestaciones y concentraciones en torno al 24 de febrero, el primer aniversario del inicio de la guerra. Gracias por haberme escuchado.

