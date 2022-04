–

ATEAVA es una Asociaci贸n de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, creada por haber sufrido efectos adversos graves tras su administraci贸n en el contexto de la estrategia de vacunaci贸n frente a la COVID-19 en Espa帽a.

Nos vacunamos por responsabilidad civil, por el bienestar com煤n, cuando tanto el Estado como las Comunidades Aut贸nomas nos lo pidieron aludiendo a la necesidad de trabajar con garant铆as y asign谩ndonos AstraZeneca independientemente de nuestro sexo, antecedentes sanitarios, medicaci贸n habitual, etc.

Somos una asociaci贸n independiente y no nos adscribimos a ning煤n partido ni ideolog铆a pol铆tica.

No somos antivacunas. Prueba de ello es que estamos aqu铆 por habernos vacunado.

Tampoco somos negacionistas, pues si no hubi茅semos cre铆do en la existencia de la pandemia, no nos encontrar铆amos en la situaci贸n en que lo hacemos. 驴Para qu茅 vacunarse contra algo que no existe?

Como trabajadores esenciales, fuimos de los grupos poblacionales convocados m谩s tempranamente a la vacunaci贸n bajo el argumento de que ten铆amos mayor riesgo de exposici贸n y de transmisi贸n a otras personas.

En gran medida, los efectos causados fueron fruto de esta premura, ya que con el tiempo las autoridades espa帽olas desaconsejaron vacunar con AstraZeneca, por el riesgo que ello entra帽aba a personas cuyos perfiles compartimos.

La falta de informaci贸n sobre los efectos secundarios de la vacuna, y la negaci贸n de la gravedad y del preocupante alcance de los mismos, han creado una situaci贸n en lacual la poblaci贸n es completamente desconocedora de su existencia, de su seriedad y de su frecuencia.

En consecuencia, hemos decidido asociarnos con la finalidad de:

1. Visibilizar a los trabajadores esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca.

2. Buscar la adecuaci贸n de nuestra situaci贸n tanto a nivel administrativo, profesional como psicosocial.

Solicitamos:

鈥 Que se registre a todas las personas que han desarrollado efectos secundarios graves tras la vacunaci贸n contra la COVID-19, en especial los trabajadores esenciales vacunados con AstraZeneca, y se les reconozca como hecho causante de su sintomatolog铆a la vacunaci贸n, y que de ello se puedan derivar los efectos administrativos, legales y laborales que sean necesarios para una adecuada atenci贸n y adaptaci贸n de sus vidas.

鈥 Que se reconozca nuestra patolog铆a como enfermedad laboral.

鈥 Que el Sistema de Farmacovigilancia Espa帽ola realice un seguimiento de nuestros casos, cosa que no se ha venido haciendo hasta la fecha y que sesga, por tanto, los datos que peri贸dicamente se publican. Estos solo se refieren al momento de la notificaci贸n de los mismos, no a su evoluci贸n.

鈥 La creaci贸n de unidades espec铆ficas de estudio y tratamiento sanitario para todos aquellos casos cuya sintomatolog铆a no tiene, a d铆a de hoy, un diagn贸stico claro y, en consecuencia, tampoco est谩n recibiendo un tratamiento farmacol贸gico ni terap茅utico adecuado que est茅 ayudando a su recuperaci贸n, ni siquiera atenuando los s铆ntomas.

鈥 Que se hagan p煤blicos los datos relativos al seguimiento indicado m谩s arriba, as铆 como otros datos de inter茅s que hasta el momento no se han publicado, tales como los n煤meros de lote con los que se vacun贸 a las personas que han desarrollado efectos secundarios graves, estad铆sticas sobre edad, sobre sexo, sobre patolog铆as previas, etc.

鈥 La consideraci贸n en las medidas restrictivas que en el futuro se pudieran implementar, as铆 como en las todav铆a vigentes, por motivos m茅dicos.

Por todo lo dicho, pedimos al Gobierno y a los partidos pol铆ticos, a los sindicatos, a los medios de comunicaci贸n, a los organismos sanitarios, a las entidades p煤blicas y a la ciudadan铆a en general que se hagan eco de nuestras reivindicaciones y que tomen las medidas oportunas para que se hagan efectivas.