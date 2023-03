Como es conocido, el pasado 10 de marzo, el PSC, Junts, Vox, Ciudadanos y PP votaron en el Parlament de Catalunya que se retirara el Plan Piloto de la Renta B├ísica que llevaba prepar├índose casi dos a├▒os y estaba previsto que se pusiera en marcha a finales de a├▒o. S├│lo votaron su continuidad ERC, la CUP y En Com├║ Podem. Como afirmaba un manifiesto de varias personas relacionadas con el mundo acad├ęmico, muchas de ellas con larga experiencia en diferentes proyectos piloto de todo el mundo, ÔÇťel Proyecto Piloto de Renta B├ísica en Catalu├▒a representa una oportunidad ├║nica para evaluar nuevas pol├şticas innovadoras online con las ├║ltimas directrices cient├şficasÔÇŁ.

Por las mismas fechas, se publicaba una reciente encuesta entre la poblaci├│n catalana en la que, entre otras muchas informaciones interesantes, se pon├şa de manifiesto que casi un 80% se mostraba favorable a la renta b├ísica y un 76% valoraba positivamente la necesidad de realizar un plan piloto. Hemos podido leer en la prensa, d├şas y semanas posteriores a la citada votaci├│n, art├şculos firmados por representantes pol├şticos del PSC y de Junts justificando su posici├│n con argumentos de dudosa calidad cient├şfica, como que es una medida inflacionaria, que no se puede financiar (hay quien ha confundido el coste neto con el coste bruto de la renta b├ísica, y as├ş, evidentemente, no salen los n├║meros), que ahora toca centrarnos en los subsidios a la pobreza que tenemos, como el Ingreso M├şnimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadan├şa, entre otros. No es el momento de dar respuesta a cada una de estas justificaciones, pues ya se ha hecho anteriormente en muchas ocasiones y de forma minuciosa. Pero s├ş queremos manifestar que:

1) La aplicaci├│n general, en un pa├şs como Catalu├▒a, de una renta b├ísica debe ser diferenciada de un plan piloto. Un plan piloto nunca ser├í una simulaci├│n exacta de la aplicaci├│n integral de una renta b├ísica, pues esto implicar├şa, entre otros muchos factores, una reforma fiscal capaz de financiarla. Se puede estar a favor o en contra de la renta b├ísica, pero un plan piloto aporta mucha informaci├│n valiosa sobre diversos aspectos que tambi├ęn pueden ser aprovechados por la comunidad acad├ęmica, las organizaciones sociales, los partidos pol├şticos, la administraci├│n p├║blica y el conjunto de la ciudadan├şa.

2) El dise├▒o del Plan Piloto de la Renta B├ísica de Catalu├▒a, recogiendo las experiencias de anteriores planes realizados en diversos lugares del mundo, aporta aspectos innovadores, tal y como buena parte de la comunidad cient├şfica internacional conocedora de la materia ha puesto de manifiesto. Sin ir m├ís lejos, el hecho de conferir la renta b├ísica no a individuos aislados, sino a dos municipios, por un lado, y, por otro, a todos los miembros de un buen n├║mero de hogares seleccionados aleatoriamente del conjunto del territorio catal├ín, puede aportar una evidencia cient├şfica y una gran cantidad de informaciones en t├ęrminos de comportamiento de las personas y de producci├│n de pol├ştica p├║blica que no podemos permitirnos desaprovechar.

3) Ante la realidad social que nos rodea, marcada por la permanencia, si no por el crecimiento, a├▒o tras a├▒o, de ampl├şsimas capas de la poblaci├│n en situaci├│n de pobreza y precariedad, repetir las viejas recetas no es la forma racional de hacer frente a esta lacra social. Pero, incluso para aquellas personas que puedan pensar que debe insistirse en las recetas conocidas, este plan piloto de la renta b├ísica puede aportar conocimientos de mucha utilidad.

La Red Renta B├ísica, secci├│n oficial de la Basic Income Earth Network, comprometida desde hace m├ís de dos d├ęcadas en la defensa de la renta b├ísica, propone a las entidades dedicadas a la lucha contra la pobreza y las muchas formas de precariedad, dependencia y subordinaci├│n social a la que la situaci├│n social aboca a muchas personas y colectividades, la firma de este manifiesto, con el que queremos expresar nuestro apoyo a que se creen los mecanismos legales que hagan posible la puesta en marcha de este Plan Piloto de la Renta B├ísica de Catalu├▒a lo m├ís urgentemente posible.

(El manifiesto está en https://www.redrentabasica.org/rb/manifest-dentitats-socials-en-defensa-del-pla-pilot-de-la-renda-basica-de-catalunya/)

Red Renta Básica sección oficial de la Basic Income Earth Network