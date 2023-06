–

Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón:

Habitantes de la Sierra Mazateca:

Habitantes de Oaxaca, de México y el Mundo:

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad vemos con mucho regocijo la firmeza con la que exigieron justicia frente a los recientes y atroces acontecimientos donde el uso ilegal e irracional de la fuerza pública lastimó y quitó la vida a un menor de edad de Eloxochitlán.

No debemos olvidar el motivo por el cual el niño Gelacio P.R., de quince años, fue atacado con una fuerza desproporcionada. Gelacio se opuso a la detención de su padre, puso el cuerpo para salvar a su padre de una detención arbitraria.

Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar.

El menor Gelacio era originario de la localidad de Agua Iglesia, de donde también son originarios los presos políticos Francisco Durán Ortiz y Herminio Monfil Avendaño. Herminio fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2014, sin explicársele los motivos, mucho menos traducirle al mazateco qué estaba pasando y por qué lo llevarían hasta la ciudad de Oaxaca, él no habla español y fue llevado a seis horas de viaje En junio de 2018, la policía municipal también armada, detuvo a Francisco, lo hizo de forma irregular. Francisco fue torturado, ahí, enfrente de sus hijos. Uno de sus hijos, el de quince años, corrió y logró subir a la camioneta donde echaron a su padre, pero los policías lo bajaron… Así, el testimonio de los hijos de Francisco se difundió entre las infancias de Agua Iglesia; así, ese testimonio llegó al niño Gelacio, vecino de los hijos de Francisco.

Nuestras hijas, nuestros hijos tienen a su padre o a familiares perseguidos de la misma manera que los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, están bajo el mismo riesgo que el niño Gelacio porque sus corazones laten contra la injusticia. Nosotras, sus madres, familiares y compañeras sabemos que ellas y ellos también pondrían el cuerpo si las fuerzas armadas vinieran a hacer estragos a nuestras personas y casas.

No vamos a permitir que nos toquen, que toquen nuestros hogares donde estamos nosotras y nuestros menores hijos. No vamos a permitir que agarren a nuestros hijos, hermanos, padres y esposos. ¡Son inocentes! Ellos ganaron los mismos amparos que nosotras; nosotras estamos libres, pero ellos no, por el puro capricho de grupos de poder que se benefician de la prisión política de comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón. ¡Ya Basta! Por eso hermanxs, con este Manifiesto, nos conformamos en un Comité de Mujeres Autodefensas por la libertad. Nuestras armas son: la verdad y la palabra.

Hermanxs: Reconocemos que para provocar la abolición de un sistema de procuración y administración de justicia corrupto y en podredumbre, se inicia con un corazón encendido

por la justicia, cuya manifestación son pensamientos, palabras y acciones que reprueben y denuncien la injusticia. Por eso el haberse manifestado contra la injusticia cometida al niño Gelacio nos causa regocijo. También nos llenan el alma sus mensajes y acompañamiento en la búsqueda de la libertad de nuestros compañeros presos políticos y perseguidos. Porque nunca la justicia ha venido del Estado ni de sus poderes sino de las llamas de abajo todas encendidas y unidas.

Hermanxs: El Sistema de Justicia en verdad está descompuesto. Nosotras también fuimos acusadas con los mismos delitos falsos que los presos y que nuestros compañeros y familiares perseguidos. Los mismos amparos que ganamos y que produjeron nuestra libertad son los mismos que ganaron nuestros compañeros actualmente perseguidos, pero a ellos, se les sigue negando la Libertad. Por nuestra exigencia justa, a unas se nos dejó libres, pero a otros no, así, al capricho del Poder. Se nos considera objetos que se pueden ir dosificando para que no se acaben los presos políticos. Para que no se acaben las ganancias de quienes se benefician con nuestra prisión política.

Hermanxs: Somos Mujeres indígenas mazatecas. Hablantes de la lengua Énna. Mujeres que, desde hace décadas, caminamos por la libre determinación de nuestra comunidad; somos campesinas, preservadoras de la semilla ancestral, cultivamos el café; muchas de nosotras participamos activamente en Jornadas por la Autonomía; algunas de nosotras fundamos la primera radio comunitaria, otras nos sumamos a la Caravana El Color de la Tierra para acompañar a nuestras hermanas zapatistas en los años dos mil. Somos mujeres en asamblea continua e itinerante. Somos mujeres de las que bien pueden llamarse víctimas (aunque no nos gusta mucho esa palabra, porque se abusa de ella) porque somos parte de las familias criminalizadas por el Estado Mexicano desde el 14 de diciembre de 2014, una de nosotras estuvo presa y cinco más fuimos perseguidas.

Hermanxs: Somos testigas, desde nuestra infancia, del terror que suelen imponer los grupos caciquiles, especialmente cuando están en equipo con todas las dependencias de Gobierno, con todos los poderes del Estado. Porque entones no hay ley ni costumbre ni uso que valga, solo valen los caprichos y los intereses de quienes quieren devorarlo todo: nuestro territorio, nuestros hogares, nuestro trabajo y nuestra vida. Eloxochitlán ha pasado por varios cacicazgos, de esos que a punta de armas de fuego someten a la población para despojarla y para torturarla.

Hermanxs: Nosotras vimos cómo en 2011 se formó o reintegró el grupo caciquil que hasta la fecha azota a Eloxochitlán de Flores Magón; esta vez le pusieron rostro de mujer, el de Elisa Zepeda Lagunas, actual Secretaria de la Mujer y quien ya fue presidenta municipal y Diputada. Empezó al lado de su padre, el Señor Manuel Zepeda Cortés, cuando éste usurpó la presidencia municipal de 2011 a 2013, el pueblo no le dio el bastón de mando. Él no tiene foto en la plaza pública recibiendo el bastón de mando. Nunca contó con la legitimidad del pueblo porque hizo trampa para tomar por la fuerza un cargo que el pueblo nunca le dio. El candidatearse por su propia voluntad no es una práctica comunitaria, mucho menos el hacer grupos para juntarlos el mero día. Pero Manuel y Elisa fueron respaldados por todos los

Gobiernos del Estado de Oaxaca, quienes han dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos contra toda la población. Desde la fabricación de delitos hasta la tortura. Desde aquel día uno de 2011, y hasta este día, a ese grupo caciquil no le interesa la población ni lo que pase con ella. Su calendario no es el de Usos y costumbres sino el calendario electoral, el calendario de las y los gobernantes.

Hermanxs: Ese grupo caciquil de la mano con el Gobierno del Estado fabricó los delitos que nos someten a la prisión y persecución política. Ese grupo dijo que encarceló a criminales que afectaban a todo el pueblo, que son unos cuantos desestabilizadores; pero a nueve años de la prisión está comprobado que los presos y perseguidos representan toda la geograha del municipio. Ha quedado claro que Eloxochitlán no ha favorecido con el voto a Elisa Zepeda, cada que se candidatea, tampoco favoreció a su último candidato a la presidencia municipal. A pesar de eso, tenemos claro que su control político es respaldado desde el poder central de Oaxaca para entrometerse no solo en Eloxochitlán sino en toda la Sierra mazateca.

Hermanxs: La complicidad del todos los gobiernos del Estado con el grupo fabricador de los delitos, incluido el actual del Ingeniero Salomón Jara Cruz, a pesar de que prometió estar cerca de las comunidades indígenas, ha prolongado las graves violaciones a nuestros derechos humanos, ha provocado que el Poder Judicial y la Fiscalía se usen como instrumento de tortura para sofocar nuestra lucha por la libertad.

Hermanxs: Los logros que hemos tenido, ustedes lo saben, de 20 libertades y más de 13 amparos, el reconocimiento federal de presos políticos, la defensa de abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a pesar de ser delitos locales, han sido con la más estricta demostración jurídica de inocencia pasando por todas las instancias, y por la organización de las familias en continua protesta; pero nuestros ojos ven cada día, que los gobiernos favorecen el amiguismo político no a la justicia. Esa es la razón por la que pisotean toda la evidencia de inocencia de los presos.

Hermanxs: Les hacemos saber que nosotras estamos en momentos de angustia, porque constantemente vemos fuerzas policiales en nuestro pueblo, esta semana ha estado una camioneta de agentes estatales de investigación, pero no haciendo investigación, sino paseándose por el municipio. Por lo cual, tememos que irrumpan nuestros hogares, máxime que los rumores indican que en cualquier momento lo pueden hacer porque hay consiga de que se atrape a todos los perseguidos políticos ya que la libertad de los presos está cerca.

Hermanxs: Decimos con fuerza ¡Ya basta! Ya nuestros presos deben estar afuera, y ya se debe poner un Alto a la persecución de los desplazados. Ellos ganaron el amparo 489/2015 del Juzgado Tercero de Distrito, pero el juez de Huautla al darle cumplimiento a unos dio libertad y a otros no; a pesar de que están acusados todos con las mismas palabras, del mismo modo falso.

Demandamos al Congreso de la Unión la urgente modificación de las leyes en materia de amparo indirecto, porque no es justo que las decisiones finales queden en manos de jueces locales que actúan por consigna, y a quienes no les importa reiterar órdenes de aprehensión o autos de formal prisión violatorias todas las veces; así como lo hicieron con nuestro compañero Omar Hugo Morales, para quien cinco veces el Juez federal dijo que su auto de formal prisión era ilegal y las cinco veces el Juez de Huautla de Jiménez lo repetia igual de ilegal. ¡Las leyes deben garantizar justicia! Y no ser instrumentos de tortura y tratos crueles para las personas indígenas ni para nadie.

Demandamos del Gobernador Salomón Jara Cruz que, en congruencia con los estándares internacionales de derechos humanos, se pronuncie por el cese inmediato de la prisión preventiva de los presos políticos mazatecos de Eloxochitlán Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Omar Morales, y de Francisco Durán, ya que, para ellos, este es el año noveno y quinto de prisión preventiva, sin juicio ni derecho a sentencia. Asimismo, se pronuncie por la revocación de la sentencia de 50 años de Miguel Peralta signo inequívoco de persecución política.

Demandamos del Gobernador Salomón Jara Cruz y al licenciado Bernardo Rodríguez Alamilla, Titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, detener el riesgo inminente de cateos a los hogares de mujeres e infancias familiares de los perseguidos políticos. Los perseguidos políticos no están ahí, aunque tienen derecho de estarlo. Ellos se han presentado puntualmente ante la Justicia con amparos, los cuales han ganado. También presentaron en agosto de 2022 cartas ante la Relatoría de Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidas, asumiéndose como personas en desplazamiento arbitrario por órdenes de aprehensión violatorias.

Demandamos del Gobernador Salomón Jara una política integral de atención hacia los desplazados de Eloxochitlán de tal forma que en lugar de permitir los cateos que pueden producir riesgos graves como el del menor Gelacio, implemente con urgencia la atención de la Fiscalía General para la examinación de las órdenes de aprehensión y en consecuencia su retiro y el NO ejercicio de la acción penal.

Demandamos del Presidente Andrés Manuel López Obrador revisar las condiciones del Estado de Derecho en el Estado de Oaxaca, donde reina la impunidad con el 100% de casos en feminicidios y homicidios dolosos y, por otro lado, al ocupar el tercer lugar en la fabricación de delitos graves para sostener la prisión política que a nueve años lesiona gravemente a cuarenta familias indígenas.

¡Mientras no hay justicia, no hay Paz! ¡No a la militarización de las comunidades indígenas!

Lo anterior lo suscribimos con base en el articulo 2, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El convenio 169 de la OIT, y el articulo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Atentamente: MUJERES AUTODEFENSAS POR LA LIBERTAD.