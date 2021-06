–

De parte de Indymedia Argentina June 25, 2021

En este dif铆cil a帽o de pandemia en el que se han perdido muchas vidas, debemos seguir preserv谩ndonos, pero en cada territorio y en cada ruka, renovamos como cada a帽o que vuelve nuestro compromiso con el IXOFIJMOGEN (las diversas vidas). Saludamos a todo el Pueblo Naci贸n Mapuce, a la sociedad en general y a todas las naciones del hemisferio sur que celebran la renovaci贸n del a帽o.

Hacemos un llamado, a seguir defendiendo la salud, no solamente como ausencia de enfermedad, si no como el bienestar con todo lo que nos rodea. Esta pandemia es un llamado de atenci贸n a la forma de vida que el Capitalismo ha impuesto a la humanidad y el mundo entero. Debemos recordar que como seres humanos no somos esenciales para la existencia de la naturaleza, sino que es la naturaleza la esencial para nosotros. Es la que nos sustenta, el conjunto de todas las vidas, eso que nuestro pueblo llama MAPU.

Por eso, seguiremos defendi茅ndonos de los proyectos de explotaci贸n que como la hidrofractura o la megaminer铆a, no tienen futuro, ni presente, y sobre todo, que no respetan el libre consentimiento fundamentado previo. Se debe corregir el rumbo para que el mundo deje de ser escenario para posibles nuevas pandemias y enfermedades, y vuelva a ser el lugar de bienestar que ha sido y debe seguir siendo.

Es nuestra tarea fundamental, en este presente hostil, proyectar y construir nuestro Kvme felen ( buen vivir), eso implica esencialmente poder decidir c贸mo vivir, y para eso, es necesario que nuestros lof (comunidades mapuce) puedan ejercer los derechos que hemos ganado en d茅cadas de lucha.

Una forma concreta de ejercicios de esos derechos es la creaci贸n de la JURISDICCION MAPUCE, es decir, que la figura de LOF sea jerarquizada dentro del ordenamiento p煤blico, respetando que dentro de cada territorio comunitario es la autoridad Mapuce qui茅n toma las decisiones y ejerce el funcionamiento de nuestras propias instituciones pol铆ticas organizativas.

Mientras los promotores del Racismo nuevamente, salen a vociferar sin sustento que el Pueblo Naci贸n Mapuce quiere 鈥渉acer un Estado aparte鈥, pretendiendo confundir nuestra demanda, decimos con claridad que la creaci贸n de la jurisdicci贸n mapuce en el marco del Estado, es una medida urgente de reparaci贸n hist贸rica.

El Estado debe asumir que a partir del genocidio que ha mantenido a las Naciones Originarias en la opresi贸n y la pobreza, tiene que trascender el colonialismo para buscar una relaci贸n de interculturalidad y verdadero respeto. Concretamente este debe ser un paso ejemplar, para avanzar en la construcci贸n de la Argentina Plurinacional.

Para finalizar reafirmamos nuestro profundo deseo, de que todas las personas, mapuce y no mapuce, tengamos salud y buen vivir.

Tufaci xipantv mew xekalekayayi帽 tayi帽 kisugvnewvn pvle. Ki帽ewegeayi帽 pu mapuce femgeci azkvnvayi帽 tayi帽 mogutual. Pewmagen kom kvme felen nyeayi帽.

隆MARICI WEW MARICI WEW!

Fuente: https://web.facebook.com/XAWVNKO/posts/4139468916133821