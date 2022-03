–

De parte de Nodo50 March 22, 2022 52 puntos de vista

La OTAN

amenaza la paz mundial. Las intervenciones militares de Estados

Unidos y la OTAN han desestabilizado países y regiones del mundo,

ocasionando cientos de miles de muertes y heridos, desestabilizado y

agravado la miseria de las poblaciones afectadas y provocado

importantes movimientos de refugiados. A las intervenciones en

Yugoslavia, Irak, Libia, Afganistán, hemos de sumar las guerras

emprendidas directamente por Estados Unidos en Vietnam, Laos,

Camboya, etc., el apoyo a golpes de estado y a las dictaduras en

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, etc., el bloqueo contra

Cuba y Venezuela, el apoyo al régimen feudal de Arabia Saudí y de

los Emiratos Árabes Unidos en su guerra contra el pueblo de Yemen,

el apoyo militar a regímenes corruptos y dictatoriales. Tampoco

podemos olvidar el apoyo de Estados Unidos al dictador Franco

responsable de cientos de miles de muertes en la guerra civil y una

terrible represión con numerosos asesinatos durante la dictadura.

No olvidamos

que el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN

celebrado el 12 de marzo de 1986 fue rechazado por amplia mayoría en

Cataluña, País Vasco y Canarias. Además, las condiciones que se

incluyeron en la pregunta del referéndum como la no incorporación

de España a la estructura militar integrada de la OTAN y la

reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en

España, no se cumplieron.

En la cumbre

de la OTAN que tendrá lugar en Madrid los días 29 y 30 de junio se

pretende legitimar su expansión mediante asociaciones con países de

América Latina, África y Asia, poniendo en la diana de sus

objetivos a China, Rusia y aquellos otros países que se opongan a

sus políticas.

El

reforzamiento de la OTAN implica un importante aumento del gasto

militar para financiar la carrera armamentística y las guerras. En

la actualidad la OTAN es responsable de más de la mitad del gasto

militar mundial y dos tercios del comercio mundial de armas. El

objetivo inmediato es que los países miembros de la OTAN deben

gastar el 2% de su PIB en el ejército. En cumplimiento servil de

este mandato, el gobierno de España ha aprobado en los presupuestos

para 2022 un notable incremento del gasto militar real de 22.796

millones de euros, un 124% más de lo asignado al Ministerio de

Defensa. Además, el Plan de Estrategia de Seguridad Nacional

aprobado en diciembre 2021 profundiza la dependencia de la estructura

militar de la OTAN.

La OTAN pone

en peligro la supervivencia de la humanidad y la vida en el planeta

al rechazar el Tratado sobre la Prohibición de las armas nucleares,

y contradice el Tratado de No proliferación al compartir y aceptar

el despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en la Unión

Europea.

La OTAN pone

en peligro el medio ambiente profundizando la crisis ecológica y

social en el planeta. En efecto, el ejército norteamericano es el

contaminador más grande del mundo, responsable de más emisiones de

gases de efecto invernadero que países como Portugal. Además de

operar como gendarme de los intereses de las multinacionales más

importantes en contaminación de carbono.

El gasto

militar de la OTAN ya antes de emplearse en futuras guerras está

matando gente, porque se detrae del gasto público en pensiones y

protección social, salud, educación, vivienda, etc. Las guerras que

impulsa directamente o provoca la OTAN a través de países

intermediarios, cuando estallan producen no solo miles de muertas

directas, sino que además generan enorme sufrimiento humano y crisis

migratorias.

Mas que

nunca es urgente y necesario movilizarse en defensa de la paz y de

las medidas que la garanticen:

Hay que

disolver la OTAN por ser una amenaza para la Paz Mundial y exigimos

la salida de España de la OTAN.

disolver la OTAN por ser una amenaza para la Paz Mundial y exigimos la salida de España de la OTAN. Hay que

cerrar las bases norteamericanas en España que ponen en la diana de

cualquier represalia ante las acciones militares de Estados Unidos a

la población del estado español, y especialmente de las ciudades y

regiones donde están las bases, como Rota en Cádiz y Morón de la

Frontera en Sevilla.

cerrar las bases norteamericanas en España que ponen en la diana de cualquier represalia ante las acciones militares de Estados Unidos a la población del estado español, y especialmente de las ciudades y regiones donde están las bases, como Rota en Cádiz y Morón de la Frontera en Sevilla. Hay que

reducir drásticamente el gasto militar y emplearlo en el gasto

social, aunando esfuerzos para combatir la crisis climática, y

otros desequilibrios ecológicos que afectan al conjunto de la

humanidad.

reducir drásticamente el gasto militar y emplearlo en el gasto social, aunando esfuerzos para combatir la crisis climática, y otros desequilibrios ecológicos que afectan al conjunto de la humanidad. Debe

promoverse un sistema de seguridad internacional, sin bloques

militares, sin armas nucleares, sin bases militares en el

extranjero, que reduzca el gasto militar de manera drástica, y

genere una seguridad internacional basada en la cooperación entre

pueblos y estados. La ciudadanía está contra la instalación de

armas nucleares en Europa y ahora, tras ratificar 59 países el

Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que entrará en vigor

el mes de abril, exigimos que el Gobierno de España lo firme y no

someta su soberanía a la cúpula de la OTAN que se opone.

promoverse un sistema de seguridad internacional, sin bloques militares, sin armas nucleares, sin bases militares en el extranjero, que reduzca el gasto militar de manera drástica, y genere una seguridad internacional basada en la cooperación entre pueblos y estados. La ciudadanía está contra la instalación de armas nucleares en Europa y ahora, tras ratificar 59 países el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que entrará en vigor el mes de abril, exigimos que el Gobierno de España lo firme y no someta su soberanía a la cúpula de la OTAN que se opone. Hay que

distribuir la riqueza no solamente en cada país, también a escala

planetaria, para construir un sistema de salud a escala mundial que

sea efectivo ante cualquier pandemia, para asegurar una vida digna a

la humanidad, erradicando la pobreza, el desempleo, las hambrunas,

la desigualdad. Y de este modo, construir una solidaridad real, con

la cooperación y la fraternidad, que facilite acabar con las causas

de las violencias y las guerras.

distribuir la riqueza no solamente en cada país, también a escala planetaria, para construir un sistema de salud a escala mundial que sea efectivo ante cualquier pandemia, para asegurar una vida digna a la humanidad, erradicando la pobreza, el desempleo, las hambrunas, la desigualdad. Y de este modo, construir una solidaridad real, con la cooperación y la fraternidad, que facilite acabar con las causas de las violencias y las guerras. Solicitamos

al gobierno del Estado español que desarrolle una activa política

diplomática hacia al resto de países de Europa y América del

Norte, en defensa de las iniciativas para promover el desarme y

garantizar la paz, como el concepto de Zona de Paz adoptado por

América Latina, África, el Sudeste Asiático, el Pacífico Sur y

Asia Central.

al gobierno del Estado español que desarrolle una activa política diplomática hacia al resto de países de Europa y América del Norte, en defensa de las iniciativas para promover el desarme y garantizar la paz, como el concepto de Zona de Paz adoptado por América Latina, África, el Sudeste Asiático, el Pacífico Sur y Asia Central. Exigimos

al gobierno de España la retirada del envío de tropas a los países

de la OTAN que rodean Rusia, en Líbano, Mali y resto de países.

Rechazamos el envío de armas a Ucrania, que alargan la guerra y

alinean a España en uno de los bandos del conflicto, impidiendo

jugar un papel activo en la mediación. Llamamos a detener la

guerra de sanciones económicas a Rusia cuyas consecuencias golpean

a la población y la clase trabajadora de muchos países, entre

ellos de España.

Por la desescalada del conflicto provocado por

la expansión de la OTAN a los países que rodean Rusia, la guerra

del gobierno en Ucrania contra las repúblicas independientes de

Donetsk y Luganks que ha ocasionado más de 14.000 muertos, y la

reciente invasión del ejército de Rusia, que aleje el peligro de

una guerra mundial. Por la retirada del ejército de Rusia, y la

retirada y disolución de las tropas mercenarias y nazis al servicio

del gobierno de Ucrania Por el diálogo y la negociación que culmine

en la paz, en base a los acuerdos de Minsk 2 y la proclamación de la

neutralidad de Ucrania.

LLamamos

a la ciudadanía a movilizarse contra la OTAN para construir un Mundo

de PAZ

Marzo

2022

Plataforma

por la Paz, contra las Guerras, OTAN NO, de Cataluña