1) Puertas giratorias

Cerca de 50 altos cargos de anteriores gobiernos como Felipe González (expresidente del gobierno y exconsejero de Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy) o Jose María Aznar (expresidente del gobierno y consejero de Endesa) han entrado a formar parte de los consejos de administración de las empresas del oligopolio eléctrico, que son Iberdrola, Endesa y Naturgy. No es casualidad, entran en los consejos de administración con altos sueldos para cobrarse los favores prestados mientras estaban en el gobierno.

Exigimos que se ponga fin de una vez por todas a las puertas giratorias.

2) Desembalses

El poder que tienen las el√©ctricas es inmenso, Iberdrola ha desembalsado Valdeca√Īas aprovechando el alto precio de la luz y el bajo coste de la energ√≠a hidr√°ulica, lo han hecho aprovechando el pico de consumo veraniego y perjudicando a las usuarias m√°s vulnerables.

Todo ello con el benepl√°cito de la Confederaci√≥n Hidrogr√°fica del Tajo, que ha permitido esta operaci√≥n. El gobierno se limita a ‚Äúinvestigar‚ÄĚ el caso. No es suficiente.

Exigimos que el aprovechamiento hidroel√©ctrico de las presas, que han sido construidas por el pueblo, est√© gestionado desde empresas p√ļblicas sin √°nimo de lucro que se dediquen a proveer un servicio b√°sico que nos pertenece.

3) Beneficios caídos del cielo

Lo mismo sucede con la energ√≠a producida en la central nuclear de Almaraz, propiedad de Iberdrola, endesa y Naturgy. La energ√≠a nuclear y todas las dem√°s se pagan al productor al precio de la m√°s cara, en muchos casos la producida con gas natural. De esta manera las el√©ctricas cobran dos o tres veces lo que les cuesta producir el Kw en Almaraz. Adem√°s el coste de producci√≥n de la energ√≠a nuclear es incalculable, porque debe de incluir lo que cuesta la custodia y gesti√≥n de los residuos nucleares durante miles de a√Īos y a partir del 2070 las empresas que se han lucrado con la energ√≠a nuclear estaf√°ndonos con el precio gracias al sistema de subastas de la energ√≠a, no van a tener ninguna responsabilidad en cuanto a la gesti√≥n de los residuos, que vamos a estar pagando nosotros con dinero p√ļblico durante miles de a√Īos.

Exigimos que la energía se pague en función de su coste de producción y que las eléctricas no transfieran a la ciudadanía el pago de los cientos de miles de millones de euros que va a suponer la custodia de los residuos radioactivos.

4) Pobreza energética

La energía es un bien indispensable y toda la ciudadanía debería tener acceso a este bien básico junto a la alimentación, la vivienda y el agua. No debería existir la pobreza de ninguna clase, una sociedad avanzada no puede permitir ver a sus semejantes en situaciones de exclusión y precariedad.

Desgraciadamente hay personas con dificultades para acceder a una alimentación saludable y nutritiva, pero además éstas y otras personas desfavorecidas están teniendo dificultades para acceder a la energía, es lo que se llama pobreza energética.

Exigimos que ninguna familia o persona vulnerable sufra más cortes de luz y otros servicios básicos y que las empresas asuman su parte en las medidas contra la pobreza energética.

Exigimos el desarrollo de empresas p√ļblicas municipales que produzcan energ√≠a renovable de forma sostenible y que surtan de energ√≠a a las familias y personas excluidas y vulnerables, tal y como ocurre en las ciudades de C√°diz y Barcelona.

5) Las megaplantas fotovoltaicas y eólicas

Dada la situaci√≥n de emergencia clim√°tica es indispensable sustituir el uso de combustibles f√≥siles por otras fuentes de energ√≠a, sin embargo el despliegue de las renovables no est√° sustituyendo a las energ√≠as f√≥siles en el transporte, por ejemplo, dado que no hay una planificaci√≥n al respecto vinculada al desarrollo del ferrocarril. Por otro lado el despliegue de grandes parques fotovoltaicos y e√≥licos lo est√°n realizando las grandes el√©ctricas eludiendo los estudios de impacto ambiental, lo hacen mediante un truco que consiste en fragmentar los grandes proyectos como si fueran tres o cuatro m√°s peque√Īos, de esa manera evitan los controles medioambientales del estado, que son m√°s estrictos y se someten a los controles de la Junta de Extremadura, que como suele ocurrir con todo tipo de grandes proyectos, son mucho m√°s laxos. Por otro lado los grandes parques fotovoltaicos y e√≥licos est√°n invadiendo tierras de cultivo y espacios naturales, mientras tanto los tejados de viviendas, edificios y naves siguen sin placas porque no se ha fomentado ni apoyado suficientemente el autoconsumo.

Exigimos una planificaci√≥n participativa del modelo energ√©tico de la regi√≥n en el que est√© implicado el desarrollo ferroviario de un tren p√ļblico, sostenible y social, que es indispensable para combatir la emergencia clim√°tica.

6) Un modelo energético sostenible y social

Es posible un modelo energ√©tico sostenible y social. Ese modelo no puede estar en manos de las grandes compa√Ī√≠as que esquilman los recursos naturales para estafarnos y robarnos, ese modelo no puede tener como fin el lucro y el beneficio econ√≥mico, tenemos que dise√Īar un modelo creado para satisfacer las necesidades de las personas sin que se quede nadie fuera y sin da√Īar el medioambiente o los recursos de las generaciones futuras.

Ya existen ejemplos de ello. En primer lugar deber√≠amos aprovechar la energ√≠a que se puede producir en los tejados de nuestras viviendas, naves y edificios poniendo placas solares y peque√Īos molinos en ellas, para producir nuestra propia energ√≠a. Muchas personas no disponen de recursos para hacer estas instalaciones y por ello el estado deber√≠a devolvernos parte de lo robado al permitir los abusos de las el√©ctricas, deber√≠an concedernos pr√©stamos a bajo o nulo inter√©s y subvenciones, todo ello tramitado de forma √°gil para quitar barreras al autoconsumo.

Exigimos el apoyo firme de todas las administraciones al autoconsumo para conseguir en un breve plazo de tiempo la ocupación del 100% de los tejados y cubiertas de viviendas, naves y edificios que no tengan valor histórico o que no afecten a un conjunto monumental.

Existen cooperativas sin √°nimo de lucro que act√ļan como comercializadoras de energ√≠as renovables, inyectan en la red el equivalente a las energ√≠as renovables que producen de forma certificada y cualquiera puede hacerse socio de estas cooperativas y cambiar su contrato de la luz abandonando Endesa o Iberdrola para contratar con Som Energ√≠a, o la futura nueva cooperativa extreme√Īa de energ√≠a de energ√≠a renovable EnVerde.

Exigimos el apoyo de todas las administraciones al desarrollo de cooperativas de producción de energía de origen renovable en nuestra región.

Tambi√©n existen empresas p√ļblicas de energ√≠a, como las que se han desarrollado en Barcelona o C√°diz, que surten de energ√≠a autoproducida con energ√≠as renovables a esas ciudades y que suministran energ√≠a gratuita a las familias y personas m√°s vulnerables evitando as√≠ la pobreza energ√©tica.

Exigimos que los municipios creen sus propias empresas p√ļblicas de energ√≠as renovables de forma transparente y con procesos participativos en su creaci√≥n y gesti√≥n.

