–

De parte de Diario De Burgos April 26, 2023 55 puntos de vista

El próximo lunes 1º de mayo las organizaciones CNT y CGT, junto con la Biblioteca La Maldita, convocan una manifestación que partirá de la plaza del Cid a las 13:00 horas. Publicamos a continuación el manifiesto conjunto donde se expone la necesidad de reivindicar el 1º de mayo jornada de lucha social.

Salimos a la calle hoy, día uno de mayo, para reivindicar esta fecha como un día de lucha en el que gritar con una voz común que no nos conformaremos con ser el sparring social de esta crisis.

Somos las personas trabajadoras, paradas, desahuciadas, migrantes que mueven, construyen, producen, cuidan y sostienen este entramado económico que llamamos realidad. Una realidad que no nos ha tocado por suerte de azar como una sorpresa de huevo kínder, si no que ha sido diseñada y preconcebida con el objetivo de lucrar y enriquecer a un pequeño sector de la sociedad. Un escenario predispuesto para que unas personas vivan rodeadas de lujos mientras el resto se desfonda en una carrera precipitada, bien para alcanzar sucedáneos baratos de esos productos lujosos o directamente para conseguir sobrevivir simplemente con una nevera que no esté vacía y calor en sus casas.

En el Estado español, donde más de un millón de personas millonarias se enriquecen gracias al fruto de trabajos precarios, ha calado de lleno un discurso falso y engañoso de que quien no triunfa en este sistema de posibilidades es porque no se esfuerza, porque no pone todas sus ganas en ascender y además carece de miras. Mentiras para hacernos responsables del fracaso de un sistema económico llamado capitalismo que necesita crecer y aumentar para sustentarse a expensas de nuestras energías.

Producimos y consumimos y nos hacemos selfies mientras las grandes fortunas nos van simplificando a números negativos de sus ganancias. Y aceptamos todo esto en unas condiciones cada vez más lamentables: Trabajos más precarios si cabe gracias a la reforma de la legislación, con la que ya ni la palabra “indefinido» tiene el mismo significado, aunque anteriormente tampoco significaba mucho. Mano de obra barata que usar y tirar con todas las facilidades, cadenas oxidadas que se rompen en cualquier momento. Despidos durante o después de las bajas sin ningún perjuicio para la empresa más que treinta monedas tiradas al aire. Otro paso atrás. Una sanidad pública espoliada y saqueada en la que los recursos y los tiempos juegan en nuestra contra y nos condenan a afrontar la enfermedad de la desesperanza en salas de espera atestadas mientras nuestro cuerpo sucumbe al peso de listas interminables y atención insuficiente. Y el futuro atisba oscuro ya que la ilusión de acumular durante años como hormiguitas trabajadoras se esfuma dejando tras de sí un sustento incierto para los años de la vejez. Esta vez la cigarra arrebata todo a su paso avanzando a carrillos llenos.

Pero no hay cabida a quejas si la excusa es una guerra en la que no muere quien toma las decisiones en sus despachos, si no miles de personas que no las tomaron. O una pandemia donde parece ser que quienes más perdieron fueron empresas a las que ahora se las retribuye adaptando la legislación a sus imperiosas necesidades de personal barato.

Sin creernos ninguna de sus excusas, ni sus discursos paternalistas estamos aquí hoy primero de mayo obrero, combativo y libertario, para recordar que somos capaces de cambiar esta situación. Convirtamos la energía que produce y reproduce un sistema injusto de desigualdades en energía de cambio, o más bien de ruptura. Generemos la brecha como principio destructor de todo lo que nos constriñe y nos hace cómplices en el silencio. Alcemos nuestras voces y luchemos en conjunto por dejar claro que no necesitamos decisiones malintencionadas (ni bienintencionadas tampoco) tomadas en sillones de los parlamentos. Y utilicemos esa energía para prender en común la mecha que haga saltar por los aires esa realidad que no hemos elegido para construir conscientemente un mundo mejor.

Como han gritado ya miles de personas en nuestra historia:

¡Por 1º de Mayo de lucha y dignidad!

¡Por 1º de Mayo revolucionario!

¡Por 1º de Mayo que nos lleve a la emancipación!