De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha April 26, 2021 78 puntos de vista

Este 1 de mayo de 2021, con el mundo sumido en una crisis econ贸mica, social y sanitaria, volvemos a tomar las calles, como se viene haciendo desde hace m谩s de 100 a帽os. Nos hemos unido para alzar una sola voz desde la diversidad, porque todes somos clase trabajadora.

No s贸lo las personas que pueden optar a un trabajo asalariado aceptado por el sistema capitalista que nos oprime. Aqu铆 tambi茅n estamos las que cuidan y ejercen trabajos no remunerados, estudiantes, amas de casa, pensionistas. La clase trabajadora no son s贸lo hombres blancos cis-heteros, aqu铆 estamos les vidas negras y marrones, gitanas, asi谩ticas, migrantes, trabajadoras sexuales, trans, juventud, infancia y mayores, disidentes de g茅nero, sexuales y/o cuerpo, discas, supervivientes de la psiquiatr铆a, precarias, obreras, jornaleras, trabajadoras dom茅sticas.

Este 煤ltimo a帽o hemos constatado que la crisis sanitaria causada por la pandemia ha recrudecido todos los aspectos de las crisis econ贸mica, social, pol铆tica y ecol贸gica que empeoran las condiciones materiales de la clase trabajadora a costa del enriquecimiento de las grandes fortunas. La relaci贸n entre esta crisis y el capitalismo es clara: las 50 personas m谩s ricas del mundo han visto crecer sus fortunas 640.000 millones de euros durante la pandemia, mientras muchas y muches compa帽eres se han quedado sin sustento y sin techo, en ERES, ERTEs, o en desempleo.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de los trabajos m谩s esenciales para el sostenimiento de la vida, a menudo realizados por personas migrantes en situaci贸n irregular, en condiciones de semiesclavitud, as铆 como todo el trabajo de cuidados no remunerado. Estas personas han estado durante toda la pandemia expuestas, sobre todo las mujeres pobres, y tambi茅n han sido estigmatizadas y criminalizadas por los gobiernos acus谩ndolos de 鈥減ropagar el virus por sus modos de vida鈥.

La pandemia ha aumentado de forma salvaje el racismo y la xenofobia sist茅micos, estructurales y sociales hacia las personas racializadas, especialmente hacia las personas asi谩ticas, quienes est谩n sufriendo todo tipo de vejaciones. La pandemia ha sido el caldo de cultivo del autoritarismo racista que legitima las redadas y detenciones por perfil 茅tnico con la excusa de la seguridad sanitaria. La violencia policial ha ido en aumento, ceb谩ndose contra quienes est谩n en situaci贸n de m谩xima vulneralidad. Tambi茅n han aumentado las agresiones y cr铆menes machistas, contra las mujeres* y disidentes de g茅nero y sexuales.

Vivimos en una sociedad que encarcela a las personas que se oponen a las jerarqu铆as existentes, ya sea a trav茅s de canciones, de manifestaciones o de diferentes tipos de acci贸n directa. La existencia de estas instituciones de castigo y de encierro no es casual: est谩n dise帽adas tanto para acabar con la disidencia pol铆tica como para reforzar la marginaci贸n de las personas pobres, migrantes y racializadas.

Nos oponemos frontalmente a una estructura que defiende los privilegios de los verdaderos criminales: quienes gobiernan, ya sean de la derecha o se llamen a s铆 mismos 鈥減rogresistas鈥, que reinan y ostentan el monopolio de la violencia a trav茅s de su sistema legal y penitenciario para defender la propiedad y los privilegios de los capitalistas. Aparte de las c谩rceles y otras instituciones de encierro como los CIEs, el sistema se vale de leyes autoritarias y arbitrarias que anulan la existencia de las personas como la Ley Mordaza y la Ley de Extranjer铆a.

Nos oponemos a un sistema que castiga al antifascismo y deja propagar mensajes filonazis y de odio con total impunidad. Que se vale de unos medios de comunicaci贸n adictos al r茅gimen que limpian la cara a la extrema derecha y estigmatizan constantemente a las personas migrantes. Un sistema que se sostiene mediante la aplicaci贸n de pol铆ticas neocoloniales que dan validez al expolio de tierras, oc茅anos y cuerpos ajenos para satisfacer la voracidad ilimitada de las transnacionales, como ahora mismo est谩 ocurriendo con el robo del pescado senegal茅s por multinacionales europeas o con el Tratado entre la Uni贸n Europea y Mercosur que contribuir谩 a saquear m谩s f谩cilmente la selva amaz贸nica y los recursos de Abya Yala, generando un desequilibrio clim谩tico que crear谩 un futuro a煤n m谩s incierto e inseguro para las clases trabajadoras. Un sistema en el que a煤n se debate si las personas trans* existimos y merecemos ser tratadas como seres humanas con plenos derechos civiles. Un sistema y sus gobiernos, que por m谩s que se digan 鈥減rogresistas鈥, permiten que haya personas viviendo en la Ca帽ada Real sin luz durante meses. Un sistema que dificulta el asilo a las personas migrantes encerr谩ndoles en CIEs improvisados como el campamento de migrantes en Gran Canaria. En definitiva, un sistema que a la vez que genera pobreza y precariedad, criminaliza y persigue a las personas pobres.

Compa帽eras, compa帽eros, compa帽eres, hoy nos unimos para luchar contra la patronal, contra un sistema econ贸mico creado para explotar a la clase trabajadora, sea asalariada, no asalariada o pagada sin contrato de trabajo.

Porque no queremos ser precarias en el trabajo, ni esclavas en casa. Frente a la sed de ganancias de los capitalistas que nos explotan y precarizan, extendiendo nuestras jornadas laborales mientras condenan a millones al paro, exigimos la prohibici贸n de despidos y EREs y el reparto de las horas de trabajo para trabajar menos y para trabajar todes, todas y todos con el mismo salario y pensi贸n suficiente y que nadie quede excluide de poder ganarse la vida, ya sea por su origen, por ser trans* o disidente de g茅nero, por su diversidad funcional o diagn贸stico psiqui谩trico. Tambi茅n luchamos por la ocupaci贸n bajo control obrero de toda empresa que pretenda cerrar o despida masivamente para preservar las fuentes de trabajo.

Luchamos juntas contra las burocracias sindicales de CCOO y UGT que se han convertido en aliados del gobierno y la patronal pacificando y dividiendo a la clase trabajadora.

Luchamos porque la vivienda es un derecho y 隆si no podemos tener casa, la cogemos! Por ello, exigimos la expropiaci贸n y uso social de los pisos en manos de la SAREB, los grandes bancos y especuladores.

Luchamos desde el antirracismo y exigimos la regularizaci贸n inmediata y sin condiciones de todas las personas en situaci贸n irregular en el Estado espa帽ol, porque ninguna persona es ilegal y sus fronteras son muros que debemos derribar.

Exigimos una sanidad 100% p煤blica y universal, porque la salud no es un negocio ni un privilegio. No vamos a consentir m谩s privatizaciones y demandamos que todos los servicios privatizados vuelvan a ser p煤blicos. En un contexto de pandemia mundial, en el que las desigualdades entre pa铆ses se agudizan, exigimos la liberaci贸n de las patentes de forma global. Las vacunas son un derecho para millones de personas en todo el planeta, no un negocio para los propietarios de las farmac茅uticas.

Exigimos una educaci贸n p煤blica, laica y de calidad, (que no nos eduque en la sumisi贸n y la uniformidad) porque sabemos que una sociedad sana se crea desde abajo, educando y no reproduciendo m谩quinas de trabajo sumisas y obedientes, carne de ca帽贸n para el capitalismo.

Luchamos contra todos los estereotipos, normas y disciplinas que nos apresan en nuestros cuerpos; por un amor libre y compa帽ero. Por la emancipaci贸n de nuestra juventud y la dignidad de las personas mayores. Llamamos a la organizaci贸n, a la revuelta, a la uni贸n de todas las luchas desde la horizontalidad y la coordinaci贸n democr谩tica, sabiendo que nuestras diferencias nos hacen m谩s fuertes. Desde el respeto, el di谩logo, sabiendo que buscamos un mundo donde quepan muchos mundos. Volveremos a las calles una y otra vez porque no podemos permitirnos que nadie se quede atr谩s.

Recordamos que la lucha de los, les y las trabajadoras es global, aprendamos de las luchas de los pueblos originarios en resistencia y rebeld铆a, de las compa帽eras kurdas, zapatistas, mapuches鈥, de la lucha de la clase trabajadora en Francia, en Chile, en el movimiento Black Lives Matter en EEUU y tantas otras que nos recuerdan que la lucha obrera es siempre internacionalista.

Por todo esto, permanecemos juntas por un 1潞 de mayo interseccional y de clase, para exigir la derogaci贸n de las reformas laborales, acabar con los recortes y privatizaciones de las pensiones, la derogaci贸n de la Ley de Extranjer铆a y el cierre de los CIES, una sanidad y educaci贸n 100% p煤blica, gratuita y universal. Exigimos tambi茅n la derogaci贸n de la Ley Mordaza y la libertad para las personas presas por motivos pol铆ticos. Demandamos la abolici贸n de la polic铆a racista, xen贸foba y machista y del sistema carcelario pensado para que los ricos mantengan su poder. Luchamos por la abolici贸n de la psiquiatr铆a y denunciamos sus protocolos que permiten la tortura. Exigimos una ley trans estatal que incluya las identidades no binarias, a la infancia, adolescencia y migrantes porque la autodeterminaci贸n de g茅nero debe ser un derecho universal.

Luchamos por terminar con este r茅gimen mon谩rquico que nos fue impuesto para preservar los privilegios de los ricos y poderosos y tambi茅n por la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos en los que podamos decidirlo todo.

No queremos que la crisis econ贸mica se vuelva a sostener a hombros de la clase trabajadora, porque QUEREMOS que la crisis la paguen los capitalistas.

隆Seguiremos luchando por la abolici贸n del trabajo asalariado, los CIES y las prisiones, que est谩n llenas de v铆ctimas de este sistema clasista, imperialista, colonial, racista, LGTBIAQ+ f贸bico patriarcal y capacitista!

Si quieres adherirte a este manifiesto escribe a: 1mayointerseccional@riseup.net

Convocan: Red de Trabajadorxs Percarixs, Coordinadora de Vivienda Madrid, Rojava Azadi Madrid, Mujeres Libres, Sindicato OTRAS, Pan y Rosas, FEL, Observatorio Independiente de DDHH en Salud Mental, Orgullo Loco Madrid, YRetiemble, Courage, Movimiento Wiphala Espa帽a, Comisi贸n de Migraci贸n y Antirracismo 8M, Plataforma de Encuentros Bolleros, Asamblea Antirracista de Madrid, Orgullo Cr铆tico, Movimiento Marika de Madrid, Contracorriente, Bisexuales y Combativas, Women Defend Rojava Madrid, Sindicato de Manteros, CNT Sierra Norte, CNT Comarcal Sur, CNT Madrid, CGT Confederaci贸n Territorial de MCLMEX.