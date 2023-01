–

De parte de Kurdistan America Latina January 3, 2023 168 puntos de vista

En una nueva serie de art铆culos, la web 鈥楴没莽e Ciwan鈥 publica las 3 obras traducidas al ingl茅s del Manifiesto por una Civilizaci贸n Democr谩tica, de Abdullah Ocalan, cap铆tulo por cap铆tulo, cada 2 d铆as.

La primera entrega de esta serie es la Introducci贸n al primer libro,

芦Manifiesto por una Civilizaci贸n Democr谩tica: la era de los dioses enmascarados y los reyes disfrazados禄.

Agradecemos la iniciativa a 鈥楴没莽e Ciwan鈥 y esperamos que el primer cap铆tulo, reproducido aqu铆 en castellano, sirva para animar a los lectores de Rojava Azadi Madrid a profundizar en los conceptos del Confederalismo Democr谩tico mediante la lectura de los textos de Abdullah Ocalan.

Los libros en castellano pueden solicitarse en cualquier libreria. En la web Ocalan Books pueden verse todos los libros publicados.

Que el a帽o que est谩 a punto de comenzar traiga paz y libertad al pueblo kurdo y a todos los pueblos oprimidos, que la Revoluci贸n de las Mujeres llegue a todos los rincones del planeta y que reemprendamos el camino de respeto a la Madre Naturaleza, que es tanto como respetarnos a nosotrxs mismxs. 隆Viva la utop铆a!

Introducci贸n

Tras la traici贸n a la amistad por parte del estado-naci贸n griego y su relaci贸n con la Rep煤blica de Turqu铆a a帽adida a la ecuaci贸n de intereses, fui entregado a los EE.UU. (por tanto, a la CIA). Cuando me llevaron por primera vez a la prisi贸n de Imrali, me recibi贸 la entonces presidenta del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT), Silvia Casale. Me dijo: 芦Te quedar谩s en esta prisi贸n e intentaremos encontrar alg煤n tipo de soluci贸n bajo la supervisi贸n del Consejo de Europa禄. As铆 qued茅 encadenado a las rocas de Imrali; condenado a vivir un destino m谩s severo que el del m铆tico Prometeo.

Es importante exponer c贸mo y por qu茅 abandon茅 Siria, ya que esto inici贸 la cadena de acontecimientos que finalmente condujeron a mi secuestro. Mi marcha de Siria fue el resultado de la contradicci贸n que surgi贸 una vez m谩s entre el valor que yo daba a la amistad y la pol铆tica kurda de Israel. Tras su fundaci贸n, poco despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, Israel trat贸 de condescender con la cuesti贸n kurda, pero era tan sensible que no toler贸 la soluci贸n alternativa a la cuesti贸n kurda propuesta por nuestro movimiento, que se hizo m谩s influyente. Nuestra alternativa propuesta no serv铆a a los intereses de Israel. Sin embargo, no debo negar sus esfuerzos: el MOSSAD me invit贸 indirectamente a trabajar con ellos en su propia soluci贸n. Pero yo no estaba abierto a ello, ni lo deseaba, ni pol铆tica ni moralmente.

Por otra parte, el gobierno sirio-谩rabe nunca quiso superar su alianza t谩ctica con la direcci贸n del PKK. La alianza con el PKK hab铆a sido parte de la respuesta de Siria a las amenazas que proven铆an de Turqu铆a desde 1958 y a las extremas tendencias proisrael铆es de Turqu铆a. El PKK no se opuso a esa relaci贸n t谩ctica. (Nadie quer铆a ver que esta relaci贸n pod铆a desembocar en una pol铆tica kurda alternativa; as铆, los esfuerzos de las administraciones turcas fueron ineficaces). Pero, viendo que Hafez Al-Assad obtuvo el liderazgo sirio por la lucha de poder entre EEUU y la URSS, Siria no estaba en condiciones de mantener ninguna de sus alianzas t谩cticas tras la desintegraci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica. Incluso este breve recordatorio demuestra que, aunque la presi贸n pol铆tica de Estados Unidos y la presi贸n militar de Turqu铆a desempe帽aron sin duda un papel, la verdadera potencia que me oblig贸 a abandonar Siria fue Israel. No hay que olvidar que Israel y Turqu铆a ya ten铆an acuerdos clandestinos en la d茅cada de 1950, y con el segundo acuerdo 芦antiterrorista禄 de 1996 se complet贸 la alianza anti-PKK entre EEUU, Israel y la Rep煤blica turca. Otro factor cr铆tico fue la coalici贸n anti-PKK que la Rep煤blica turca hab铆a establecido con la Uni贸n Patri贸tica del Kurdist谩n (PUK) y el Partido Democr谩tico del Kurdist谩n (KDP), los cuales ya ten铆an relaciones con EEUU e Israel; en otras palabras, con la Asamblea Federal Kurda y su administraci贸n establecida en 1992.

La combinaci贸n de todos estos factores adversos me llev贸 a abandonar Siria en 1998. Adem谩s, sab铆a que hab铆a llegado el momento de marcharme. Llevaba ya demasiado tiempo en Siria, atra铆do por los acontecimientos pol铆ticos en torno al Kurdist谩n y la amistad que esperaba que se tradujera en una cooperaci贸n estrat茅gica. Debo admitir que altos cargos del gobierno sirio me hab铆an advertido de sus inconvenientes. Sin embargo, no quer铆a renunciar a mi creencia en el poder de la amistad y la cooperaci贸n entre los pueblos. Por esa misma raz贸n me march茅 de Siria a Grecia. Quer铆a desarrollar lazos de amistad con el pueblo griego, aprender de su cultura cl谩sica y de su tr谩gica historia. Mi 煤nica alternativa era irme a las monta帽as del Kurdist谩n. Dos factores me hicieron decidir no hacerlo. Primero, mi presencia atraer铆a una fuerza militar masiva. Esto causar铆a graves da帽os a los civiles de la zona y a mis camaradas.

Tambi茅n podr铆a llevar a que la lucha armada se convirtiera en el medio exclusivo de obtener una soluci贸n para la cuesti贸n kurda. En segundo lugar, era urgente educar a los j贸venes que se un铆an a nuestra organizaci贸n.

En resumen, las afirmaciones oficiales y extraoficiales en Turqu铆a de 芦lo tenemos acorralado禄 y 芦vean los resultados que hemos obtenido禄 no reflejan del todo la realidad. A pesar de ello, Turqu铆a sigue intentando atrapar a Ir谩n e Irak del mismo modo que hizo con Siria. Tampoco se puede predecir el resultado de la alianza de Turqu铆a con Siria e Ir谩n. Si se intensifican los antagonismos entre Estados Unidos, la UE, Israel, Ir谩n, Rusia y China, 驴estar谩 preparada la Rep煤blica turca para las consecuencias? Sin embargo, mi peregrinaci贸n de tres meses entre Atenas, Mosc煤 y Roma no ha sido in煤til. Esta aventura me llev贸 a comprender la esencia de la modernidad capitalista -la base sobre la que se construye esta defensa- a pesar de sus muchas m谩scaras y disfraces. De no haber sido por esta perspicacia, o bien habr铆a sido un nacionalista primitivo que aspiraba a un estado-naci贸n, o bien habr铆a acabado en un movimiento cl谩sico de izquierdas. As铆 pues, mi cambio de pensamiento y de pol铆tica puede atribuirse a esta aventura forzada. Ahora lo tengo claro: el verdadero poder de la modernidad capitalista no es su dinero ni sus armas; su verdadero poder reside en su capacidad para sofocar todas las utop铆as -incluida la utop铆a socialista, que es la 煤ltima y la m谩s poderosa de todas- con su liberalismo. A menos que se analice a fondo este poder del liberalismo, ninguna ideolog铆a escapar谩 a ser la humilde sierva del capitalismo. No hay casi nadie que haya analizado el capitalismo tan exhaustivamente como Marx, o que se haya centrado en el Estado y la revoluci贸n tanto como Lenin. Sin embargo, hoy ha quedado mucho m谩s claro que, a pesar de pretender ser su negaci贸n, la contribuci贸n de la tradici贸n marxista-leninista al capitalismo en t茅rminos materiales y conceptuales fue significativa.

Para ayudar a encauzar a la humanidad en su corriente natural, necesitamos comprender al individuo y la sociedad que trajo consigo el liberalismo (explicar茅 esto con todo detalle m谩s adelante). Adem谩s, para comprender mi propio destino, necesito comprender la modernidad capitalista que se esconde tras la representante del Consejo de Europa que me recibi贸 en la prisi贸n de Imrali. Toda la odisea fue planeada por Israel, Estados Unidos, la UE y una Rusia sovi茅tica desintegrada. Los gobiernos sirio, griego y turco tuvieron un papel secundario; s贸lo echaron una mano burocr谩tica. La forma en que me capturaron demostr贸 que la modernidad capitalista, de la que EE.UU. es l铆der mundial, es un sistema sin inhibiciones para oprimir y abusar. No es que yo no comprendiera el funcionamiento del Estado turco. Al contrario, en aquella 茅poca exist铆a una sentencia de muerte para la kurdicidad. Ten铆a que elegir: o resist铆a -no renunciaba a mi honor, a mi humanidad, a mi kurdismo- o renegaba de lo que soy y me desvanec铆a en un oscuro cautiverio. Al principio estaba solo y muy d茅bil, pero resist铆. No voy a entrar en un discurso sobre esto; quienes lo hayan presenciado dar谩n fe de que he luchado a fondo. Tampoco siento rabia por ello.

Pero s铆 siento rabia por no haber podido trascender los conceptos y la ideolog铆a subyacentes al sistema capitalista occidental. El sistema al que nos enfrentamos est谩 supuestamente basado en los derechos humanos. Pero, en realidad, es un grupo de 茅lite que manipula y explota al resto de la humanidad y a la naturaleza, desencadenando guerras siempre que les interesa. Son ellos los que dictan los papeles que debe desempe帽ar el resto de la humanidad.

Aunque la sociedad en la que nac铆 no ha progresado realmente m谩s all谩 de la cultura neol铆tica, ha integrado f谩cilmente los efectos negativos de las diferentes etapas de la civilizaci贸n. La modernidad capitalista, combinada con las tradiciones m谩s estrictas y conservadoras de Oriente Pr贸ximo, dio lugar a que nuestra sociedad se viera asediada por el ideal del nacionalismo 茅tnico y el estado-naci贸n. De hecho, esta es la ideolog铆a dominante en nuestra sociedad y de la que resulta m谩s dif铆cil desprenderse. Combinado con la posibilidad siempre presente de la violencia, este ideal nos esclaviza a todos en una vida sin oportunidades antes incluso de nacer. Sin embargo, no abandon茅 Turqu铆a por la causa de la 芦gloriosa resistencia禄. De hecho, buscaba un respiro para la resoluci贸n de la cuesti贸n nacional a la que nos dedic谩bamos mediante un an谩lisis dogm谩tico de izquierdas. El PKK no ten铆a ninguna posibilidad de sobrevivir en Oriente Pr贸ximo si no aprovechaba los vac铆os del sistema. Aun as铆, el hecho de que el PKK haya sido capaz de librar una lucha armada ha sido importante por las implicaciones que ha tenido. Para los kurdos ha supuesto una mayor politizaci贸n. El hecho de que los kurdos hayan podido liberarse progresivamente de los colaboracionistas cl谩sicos ha significado que, por primera vez, se ha sentido y comprendido la alternativa de la libertad. Esta es exactamente la raz贸n por la que este movimiento nunca ha sido abrazado por los llamados estados-naci贸n 芦modernos禄 (Estados que en realidad se parecen a los reg铆menes desp贸ticos de la 茅poca medieval); la raz贸n por la que los colaboracionistas kurdos, los estados-naci贸n de la regi贸n y los dirigentes imperialistas mundiales se confabularon para calificar al PKK de 芦organizaci贸n terrorista禄. La falacia de que la ideolog铆a conquistadora del islam y la ideolog铆a nacionalista del liberalismo hab铆an aniquilado y excluido a los kurdos de la historia fue destruida por el kurdo libre -un individuo kurdo libre y una sociedad kurda libre-. De hecho, no soy yo, sino este kurdismo libre, el que cumple la condena de aislamiento en esta prisi贸n insular de un solo recluso. Que esta sentencia no se refiere al individuo Abdullah 脰calan queda claro por las pol铆ticas de encarcelamiento aplicadas diariamente durante los nueve a帽os que he estado aislado en Imrali; no son las pol铆ticas que se aplican en la prisi贸n turca media.

Llegu茅 a comprender que Turqu铆a no puede decidir luchar o hacer la paz en su propio nombre. El papel que se le ha asignado a Turqu铆a es el de ser el vulgar gendarme, el perro guardi谩n y el carcelero de todos los pueblos de Oriente Medio para hacerlos m谩s susceptibles a la opresi贸n y explotaci贸n del sistema capitalista. De ah铆 que las sociedades turcas y anatolias estables -tanto dentro como fuera de Europa- sean de vital importancia para el sistema. Las relaciones de Turqu铆a con la OTAN y la UE deben entenderse en t茅rminos de estas pol铆ticas. Lo anterior deber铆a bastar para ilustrar la imposibilidad de una defensa significativa ante el tribunal sin una comprensi贸n profunda de la modernidad capitalista. Tambi茅n deber铆a quedar claro que una defensa significativa no podr铆a construirse 煤nicamente sobre la base del derecho. Un enfoque pol铆tico y estrat茅gico superficial no sacar谩 a la luz por qu茅 no se aplic贸 la sentencia de 芦nuevo juicio禄 del tribunal(4) que tambi茅n habr铆a tenido importantes implicaciones para aclarar lo que supondr铆a una soluci贸n kurda libre.

Los juicios de Imrali no fueron m谩s que un simulacro. Respond铆 a ello con mi discurso de defensa titulado 芦Declaraci贸n sobre la soluci贸n democr谩tica de la cuesti贸n kurda禄 y, m谩s tarde, con las exhaustivas alegaciones que present茅 ante el Tribunal Europeo* de Derechos Humanos tituladas 芦Ra铆ces de la civilizaci贸n禄. Mi obra 芦En defensa de un pueblo禄 fue, en esencia, un intento de hacer comprensibles la verdadera democracia y la justicia6. Estas defensas, sin embargo, no s贸lo pretenden plantear el problema que supone la modernidad capitalista y la necesidad de superar esta modernidad; tambi茅n pretenden determinar el sistema pol铆tico de la democratizaci贸n y su v铆nculo con la libertad como soluci贸n alternativa. Todo lo relacionado con el juicio de Imrali era un escaparate y, hasta el m谩s m铆nimo detalle, estaba planeado de antemano: la fecha en que se anunciar铆a la sentencia, la elecci贸n del juez, la duraci贸n del juicio y c贸mo se utilizar铆an los medios de comunicaci贸n. No se me dio la oportunidad de defenderme adecuadamente. Todo el plan consist铆a en utilizarme lo mejor posible en relaci贸n con la cuesti贸n kurda y todo lo dem谩s ten铆a que estar al servicio de este fin. El calvario de Kenia no fue m谩s que una violaci贸n de la legislaci贸n europea, keniata y turca, y la amenaza de la pena de muerte se cerni贸 sobre m铆 para obtener resultados pol铆ticos. El plan era asustarme. En estas circunstancias, lo 煤nico que pod铆a hacer era ofrecer una contribuci贸n pol铆tica lo m谩s amplia posible.

Por esta raz贸n, mi defensa se bas贸 en la argumentaci贸n pol铆tica. Adem谩s, era necesario buscar respuestas de fondo a los errores que condujeron a este desenlace. Esto es lo que intent茅 hacer. Era la 煤nica manera de tener un papel m铆nimo en el juego de los conspiradores y de contribuir a la lucha por la libertad. Debo admitir que esperaba que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarara ilegal mi detenci贸n. S贸lo este veredicto habr铆a conducido a un juicio justo. Pero no se hizo. M谩s tarde, el tribunal no tuvo m谩s remedio que determinar que se trataba de un juicio injusto. Tras una prolongada espera por un juicio justo, el Comit茅 de Ministros del Consejo de Europa acord贸 escandalosamente archivar el caso, probablemente a cambio de importantes concesiones pol铆ticas del gobierno turco. Nadie cuestion贸 la gesti贸n del gobierno turco de la sentencia del tribunal; en nombre de un nuevo juicio, el 11潞 Tribunal de lo Penal de Ankara y el 14潞 Tribunal de lo Penal de Estambul confirmaron unilateralmente la sentencia anterior. Mis abogados defensores han vuelto a llevar esta situaci贸n ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ser谩 interesante ver la postura del Tribunal ante su propia sentencia. Hab铆a empezado a preparar una defensa adecuada para el nuevo juicio, s贸lo para descubrir que el juicio no ser铆a m谩s que un escaparate.

Tambi茅n llegu茅 a comprender mejor el grado de comunicaci贸n y cooperaci贸n entre EE.UU., la UE y la Rep煤blica turca en relaci贸n con el PKK, conmigo y con la cuesti贸n kurda en general. A Turqu铆a, a cambio de amplias concesiones econ贸micas, se le permiti贸 eliminar la cuesti贸n kurda en Turqu铆a y parece que Turqu铆a apoyar谩 condicionalmente la construcci贸n del Estado Federal kurdo en Irak. Est谩 claro que hubo muchas discusiones con este fin. De hecho, las concesiones y la cooperaci贸n con EE.UU. se llevaron a cabo abiertamente en el caso de mi detenci贸n, la eliminaci贸n de la cuesti贸n kurda en Turqu铆a y la declaraci贸n del PKK como 芦organizaci贸n terrorista禄. El FMI y los Criterios de Copenhague de la UE no son m谩s que un pretexto para disfrazar la cooperaci贸n clandestina. Francamente, no esperaba un juego tan sucio y una actitud tan cuestionable por parte de las instituciones de la UE. Este resultado me llev贸 a cuestionar profundamente los derechos humanos y las normas democr谩ticas de la UE. Llegu茅 a la conclusi贸n de que los problemas a los que nos enfrentamos tienen ra铆ces muy profundas y, por tanto, requieren soluciones igualmente profundas. Sin duda, la UE tiene un enfoque progresista de los derechos humanos y la democracia y ofrece esperanza al resto del mundo. Sin embargo, la modernidad capitalista en sus ra铆ces la ha atado tan firmemente que uno se vuelve pesimista sobre su futuro. Los revolucionarios rusos cre铆an que la victoria de su revoluci贸n estaba garantizada si se produc铆a una revoluci贸n en al menos una parte de Europa. Pero sus expectativas no se hicieron realidad. Por el contrario, la contrarrevoluci贸n liberal europea provoc贸 la desintegraci贸n no s贸lo de la Rusia sovi茅tica, sino de todo el sistema que dirig铆a. Europa adopta el mismo enfoque ante las revoluciones democr谩ticas de hoy. Si queremos evitarles un destino similar, el ideal europeo de lo que constituye la democracia no puede ser nuestro 煤nico modelo. En una 茅poca en la que el capital global est谩 tan desarrollado, perseguir una democratizaci贸n global ser铆a m谩s realista. En un paradigma de democratizaci贸n global, la democracia, los derechos humanos y la libertad de Europa aportar铆an una contribuci贸n m谩s significativa. Me di cuenta de que sin un an谩lisis profundo y detallado de la modernidad capitalista como base de conceptos como rep煤blica democr谩tica, sociedad y naci贸n, acabar铆a siendo simplemente superficial. Sin embargo, conf铆o en que mis escritos posteriores contengan la profundidad necesaria. Tengo previsto desarrollar estas ideas en varios libros.

He esbozado a grandes rasgos por qu茅 no se celebr贸 mi 芦nuevo juicio禄, pero es necesario un an谩lisis detallado. En mi anterior defensa, puse mucho cuidado en desvelar los or铆genes de los principales problemas. Aunque un reduccionismo excesivo puede dar lugar a graves errores de interpretaci贸n en nuestro an谩lisis de la modernidad, tenemos que correr los riesgos. He intentado minimizar los peligros que presenta el reduccionismo tratando las secciones principales en su totalidad. A continuaci贸n de este pr贸logo, hay un discurso sobre el m茅todo y el r茅gimen de la verdad. Puesto que el m茅todo es la forma aceptada de analizar e investigar una cuesti贸n espec铆fica, deber铆a ser beneficioso definir primero el modus operandi empleado en el pasado y en el presente. Revelar las razones subyacentes en los aspectos positivos y negativos de los diversos enfoques del m茅todo s贸lo puede beneficiar a nuestro an谩lisis. Para cualquier discurso serio es necesario resolver las cuestiones de 芦qu茅 es la verdad禄 y 芦c贸mo podemos llegar a la verdad禄. Por lo tanto, tratar茅 la cuesti贸n de 芦c贸mo alcanzar mejor el sentido de la vida禄 bajo el r茅gimen de la verdad. Aqu铆 intentar茅 exponer el objetivismo y el subjetivismo junto con algunos de los principales teoremas que han cautivado la mentalidad humana.

M谩s adelante en el libro dejar茅 claro que las cuestiones relacionadas con la construcci贸n de categor铆as fundamentales no pueden desligarse del tiempo y la ubicaci贸n. Las caracter铆sticas y la formaci贸n de la sociedad se conciben como una cadena de meros 芦acontecimientos hist贸ricos禄 o como una narraci贸n abstracta, como si estos acontecimientos no tuvieran ubicaci贸n. Como resultado, estas percepciones sociales conducen a mucha ret贸rica enga帽osa y demagogia. La 芦vida humana禄 tendr谩 m谩s sentido si basamos las realidades sociales en el tiempo y el espacio de lo que es realmente importante. Tambi茅n veremos que muchas de las nociones y teoremas no son m谩s que especulaci贸n y enga帽o. M谩s concretamente, considerar茅 el desarrollo hist贸rico y local de la civilizaci贸n actual.

En el segundo volumen, 芦La civilizaci贸n capitalista: la era de los dioses desenmascarados y los reyes desnudos禄, intentar茅 mostrar el nacimiento del capitalismo y su impacto perjudicial en la sociedad. Aunque el capitalismo pueda parecer muy transparente, mostrar茅 c贸mo el capitalismo ha utilizado el poder pol铆tico y la ciencia para construirse a s铆 mismo y c贸mo los ha subyugado despu茅s. Tambi茅n mostrar茅 c贸mo se ha establecido un c铆rculo vicioso hegem贸nico sobre nuestras mentalidades mediante la creaci贸n de conflictos permanentes y el empleo del m茅todo, las nociones y los teoremas del cientificismo. Intentar茅 analizar su capacidad para transformar una gran variedad de movimientos opuestos -como la socialdemocracia, el anarquismo, la liberaci贸n nacional e incluso el marxismo- en una herramienta que puede ser utilizada en su propio beneficio. 驴C贸mo fue posible que la mercantilizaci贸n y el valor de cambio, despreciados por todas las sociedades, se convirtieran en los nuevos dioses que m谩s tarde comandaron la sociedad? 驴C贸mo fue posible que el limitado n煤mero de reyes que se disfrazaban con ropas de colores y ten铆an vidas separadas se multiplicaran m谩s tarde y ya no pudieran diferenciarse de sus s煤bditos? Si proclama que es un sistema muy cient铆fico, poderoso y material, entonces 驴por qu茅 las sociedades est谩n al borde del agotamiento medioambiental e interno? Intentar茅 responder a estas preguntas. Tambi茅n cuestionar茅 el verdadero papel de la categorizaci贸n cient铆fica en lo que respecta a los estados-naci贸n en t茅rminos de su estructura econ贸mica, social e instituciones pol铆ticas y c贸mo a帽aden significado a la vida o la vac铆an de sentido. Tambi茅n intentar茅 aclarar el papel del liberalismo, el nacionalismo y el individualismo.

En el volumen tres, 芦Sociolog铆a de la libertad禄, examinar茅 c贸mo podemos alcanzar un estilo de vida ut贸pico y libre. Me centrar茅 en la nueva mentalidad necesaria para llegar a la tan cacareada 芦vida libre禄. Las formas capitalistas modernas han hecho que el dualismo antag贸nico de muerte y vida carezca de sentido, y al hacerlo desprende a la vida de todos sus aspectos m谩gicos y po茅ticos y crea una era de muerte perpetua, similar al d铆a del juicio final. La alternativa de la vida libre ut贸pica no es ni una forma de producci贸n ni una sociedad, sino una vida que puede ser construida diariamente por las comunidades.

En el cuarto volumen me centrar茅 exclusivamente en Oriente Pr贸ximo en la era del capitalismo. No s贸lo evaluar茅 cu谩les son los aspectos fundamentales que hacen posible que Oriente Pr贸ximo se mantenga en pie a pesar de las dos Guerras Mundiales urdidas por el capitalismo, sino que tambi茅n me preguntar茅 por qu茅 se ha convertido en una de las regiones m谩s problem谩ticas del mundo. Como escenario de lo que podr铆a llamarse la Tercera Guerra Mundial, 驴cu谩l ser谩 su probable futuro? 驴C贸mo interpretar su resistencia contra la modernidad capitalista? 驴Puede esta regi贸n, que fue cuna de la civilizaci贸n pero que ahora es un cementerio, convertirse en la regi贸n que pueda hacer la transici贸n hacia utop铆as libres? 驴Podr铆a esta regi贸n reconstruir sus valores sublimes para ofrecer 芦estilos de vida libres禄 significativos, cautivadores y po茅ticos? 驴Ser谩 capaz al mismo tiempo de romper las formas e 铆dolos materiales y cient铆ficos de la modernidad capitalista para hacer posible la vida libre? 驴Se lograr谩 la constituci贸n de m茅todos de administraci贸n democr谩ticos, grupos de producci贸n respetuosos con el medio ambiente y asambleas significativas de sabidur铆a? Intentar茅 responder a estas preguntas fundamentales.

La situaci贸n de los kurdos sigue siendo tr谩gica. Se puede decir que los kurdos son una naci贸n que no es una naci贸n. En ninguna parte se encontrar谩 otra naci贸n, otra comunidad humana distinta, que haya huido de -se haya visto obligada a huir de- sus propios valores esenciales. No se les puede llamar una naci贸n d茅bil, una naci贸n carente de capacidad de lucha: la naturaleza de su tierra y sus caracter铆sticas hereditarias les han convertido en fieros luchadores, y el valor potencial de las mujeres y los j贸venes es muy alto. Sin embargo, se han vuelto tan cobardes que han llegado a temer a sus propias sombras. La situaci贸n general en Oriente Pr贸ximo podr铆a exigir alg煤n d铆a que EE.UU. tenga que elegir a los kurdos como su nuevo aliado estrat茅gico en Oriente Pr贸ximo. Israel tiene su propio proyecto kurdo. Sin embargo, ser铆a un error considerar el papel de los kurdos en este nuevo periodo de caos como de mera colaboraci贸n. La gran mayor铆a, que anhela vivir una vida de libertad, encontrar谩 a los campeones para cumplir esta expectativa. Tiene la posibilidad tanto de dejar atr谩s su modo de vida medieval como de escapar al ideal de

del estado-naci贸n de la modernidad capitalista, un sistema que no ha dado a ninguna naci贸n la posibilidad de vivir una vida de libertad. Dadas las caracter铆sticas hist贸ricas, geogr谩ficas y hereditarias del Kurdist谩n y de los kurdos, el confederalismo democr谩tico es el formato pol铆tico m谩s adecuado. Esta forma de gobierno ofrece tambi茅n la mejor posibilidad de alcanzar los ideales de libertad e igualdad. Adem谩s, evitar谩 los problemas que acarrear铆a el establecimiento de un nuevo estado-naci贸n. Por lo tanto, la Uni贸n de Comunidades del Kurdist谩n (Koma Civak茅n Kurdistan, KCK) ser谩 la entidad encargada de resolver los problemas con los r铆gidos estados-naci贸n que la rodean. La KCK puede ser el modelo principal para un confederalismo democr谩tico de Oriente Medio que re煤na a aquellos cuyas vidas libres fueron destruidas por las guerras de los estados-naci贸n impuestas al antiguo mosaico de los pueblos de Oriente Medio: los 谩rabes, los iran铆es, los turcos, los kurdos, los armenios, los griegos, los jud铆os, los cauc谩sicos y todos los dem谩s que sue帽an con una vida libre y una comodidad material. Pero si la situaci贸n actual diera lugar a una rep煤blica federal democr谩tica a partir del caos de Irak, esta forma de gobierno tambi茅n puede desempe帽ar un papel protagonista. La 芦Tercera Guerra Mundial禄 de la modernidad capitalista no tiene fin. El resultado vendr谩 determinado por los esfuerzos y las iniciativas de los grupos dirigentes, de los cuales el PKK es s贸lo uno.

S贸lo podremos superar este sistema que se alimenta de un continuo estado de guerra dentro y fuera de la sociedad constituyendo centros significativos de resistencia y justicia contra la explotaci贸n y el poder, y abrazando cada vez m谩s nuestra utop铆a de libertad. Todos los dem谩s caminos no parecen ser m谩s que c铆rculos viciosos. Escribo en condiciones de total aislamiento en la isla de Imrali. En estas condiciones, no he podido realizar las investigaciones necesarias para los reconocimientos de rigor. Pero las obras de los l铆deres de la humanidad, que han contribuido al conjunto de la sociedad humana, han sido para m铆 una fuente de conocimiento. No es posible enumerarlos a todos. Dedico esta defensa a los que han sido y ser谩n buenos amigos y camaradas.

Fuente: Yeni Ozgur Politika 鈥 Erdal Baz 鈥 Traducido por Rojava Azadi Madrid

<!–

–>