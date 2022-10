–

MANIFIESTO UNIDAD SINDICAL

Con el permiso de la familia de Sami, vamos a pediros a tod@s l@s que hoy nos acompa帽谩is, que guardemos juntos un minuto de silencio en se帽al de respeto y condolencia a la familia y como muestra de cari帽o y recuerdo de la que ha sido nuestra compa帽era hasta hace unos d铆as.

Despu茅s de este minuto, en el fondo, sobran los motivos para estar hoy aqu铆 moviliz谩ndonos y mostr谩ndonos unid@s al pedir y defender condiciones de trabajo dignas que no acaben con nuestra salud f铆sica y mental.

Cuando se cumple un a帽o de la firma del ERE e independientemente de la valoraci贸n que cada secci贸n sindical hagamos del mismo, el punto de encuentro de todos los miembros de esta PLATAFORMA DE UNIDAD DE ACCI脫N SINDICAL es el diagn贸stico en cuanto a lo inasumible de la situaci贸n en la que ha quedado la plantilla de BS y el compromiso por luchar por el respeto de cumplimiento de los derechos de la plantilla y la mejora urgente de las condiciones de trabajo.

La Alta Direcci贸n de BS ha dejado una estructura organizativa ca贸tica, desestructurada, carente de los recursos necesarios, sin una hoja de ruta planificada ni consensuada y con cambios continuos de estrategia. Como resultado de todo ello, la plantilla est谩 al l铆mite de sus posibilidades, porque la f贸rmula de + presi贸n con – medios y sueldos congelados, aunque en un principio refleje + beneficio a corto plazo, NO FUNCIONA, PORQUE EST脕 ACABANDO CON EL QUE DEBIERA SER EL M脕S PRECIADO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA: SUS RECURSOS HUMANOS.

Quienes nos hemos reunido hoy aqu铆 tenemos un objetivo com煤n, visualizar la situaci贸n que d铆a a d铆a est谩 padeciendo la plantilla de Banco Sabadell: FALTA DE PERSONAL (se han destruido 4.000 puestos de trabajo en los dos 煤ltimos a帽os, 22% de la plantilla) y a quienes han quedado les toca seguir haciendo el mismo trabajo, lo que ha provocado cargas de trabajo desbordantes e inasumibles, prolongaciones de jornada diarias, que adem谩s ni siquiera se reconocen como horas extras, al tiempo que se presiona para que todas las tareas se finalicen.

El grado de digitalizaci贸n con el que la empresa contaba es totalmente ficticio, no confluyen la oferta y la demanda de servicios y las herramientas digitales fallan constantemente, con lo que diariamente se ha de lidiar con la insatisfacci贸n l贸gica de los clientes.

Todo esto ha generado NIVELES DE ESTR脡S Y ANSIEDAD INASUMIBLES en todos los 谩mbitos y principalmente en la plantilla de red de oficinas, que son quienes atienden directamente a los clientes y sufren sin poder ofrecer un servicio de calidad y desarrollar de manera eficiente y satisfactoria su trabajo.

Quienes nos hemos movilizado hoy aqu铆, adem谩s de otros muchos que hoy no pueden estar, somos quienes vivimos y padecemos esta situaci贸n a diario. Sin embargo, la Alta Direcci贸n de BS no lo percibe; no tiene ojos, ni o铆dos, ni sensibilidad ni empat铆a alguna. Ante nuestra demanda de medidas para una mejora del clima laboral responden que NO OBSERVAN DEFICIENCIAS ORGANIZATIVAS.

El colmo de la incompetencia y la hipocres铆a consiste en ofrecer cursos de Yoga, Mindfulness y Team Buildings como 煤nica propuesta de soluci贸n. POR FAVOR, EXIGIMOS RESPETO, SERIEDAD Y SOLUCIONES INMINENTES. 隆LA PLANTILLA NO PUEDE M脕S!

El punto de partida debe ser el reconocimiento de esta situaci贸n, y la creaci贸n urgente de una mesa de NEGOCIACI脫N con la Representaci贸n Legal de los Trabajadores que desde el mes de mayo no cesa de ofrecer soluciones.

Porque es una cuesti贸n de salud. 隆Las compa帽eras y compa帽eros se est谩n dejando la piel! 隆Y hasta la vida! 隆Hay que revertirlo YA!

Para finalizar, agradecemos a cuant@s hab茅is asistido hoy aqu铆 a esta concentraci贸n, por vuestra aportaci贸n a esta reivindicaci贸n, y animamos a todos los compa帽eros y compa帽eras a que participen en las pr贸ximas movilizaciones, porque JUNT@S SOMOS M脕S FUERTES.

19 de octubre 2022

