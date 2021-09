–

De parte de Portal Libertario OACA September 7, 2021

A falta de verdades polisubjetivas, y a existencia de opresiones y represiones intersubjetivas, puede decirse que toda objetividad no s贸lo es un objeto ut贸pico, por tanto una ficci贸n inducida, o en otros casos una enga帽osa aspiraci贸n de los Aquiles molestos por el triunfo final de la tortuga: la objetividad es tambi茅n una creaci贸n mitologem谩tica del poder podre y de los podridos poderosos, siendo los 芦poderosos禄 nuestros queridos institucionalistas, desde los que 芦reclutan禄 a los inmigrantes sin recursos para 芦integrarlos禄 (o sea, para malearlos, modelarlos, modularlos y en definitiva modularizarlos) en el f茅rreo sistema claustral productivista, y no en una sociedad aperturista, hasta ejemplos de pseudosolidaridad como los tristemente celebrados 芦alcoh贸licos famosos禄, 芦proyectos yonqui禄 o los 芦tel茅fonos de la desesperaci贸n禄: de este modo, la jerarquizaci贸n vertical da migajas y no trigo, ofreciendo 煤nicamente infames y tambi茅n infamantes pactos sinalagm谩ticos (servidumbres 芦voluntarias禄), microfascismos antisustancias o unas metaf铆sicas retorcidas y perversas, que la lectura cr铆tica y activa de ciertos textos permite deconstruir, aunque dif铆cilmente destruir, como ser铆a aconsejable para una sociedad libre de mistificaciones, impiedades y abusos ortonormativos: vendiendo hogueras inquisitoriales a las que llaman calefacci贸n, el capitalismo institucionalista finge en efecto dar y se disfraza de salvapatrias o se traviste de salvaparias, s贸lo para recibir mucho m谩s de lo que da, y de paso lavar su imagen mediante t茅cnicas de blanqueamiento lamentables, de una espectacularidad grimosa y lastimera. As铆, el suicida potencial es un cliente confesional-informativo de uno de esos 芦servicios desinteresados禄, pero una voz de sofister铆a, malencarada y hostil, hace aparecer la verdadera prob贸scide de la cornuda serpiente astrosa y cerastosa, por debajo del delicado y propagand铆stico 芦jard铆n de lotos crepusculares禄 de la paz irenol贸gica de 芦los queridos hermanos禄. Esto, que resulta un poco como ir a devolver una pistola para no suicidarse y resultar acribillado a balazos por otro, resume someramente las consecuencias degradantes de la delegaci贸n de la voluntad en las manos sucias del corporativismo m谩s pornof铆lico, en sentido lato, as铆 como los peligros de ir a parar a la m谩s sucia decadencia de la honestidad, en la mengua, irrisionada adem谩s, del 芦fair play psicosocial禄. As铆 es como las reminiscencias m谩s ponzo帽osas de la reificaci贸n mistificante y confiscatoria, y la cosificaci贸n con falseada coartada 芦espiritualista禄 (隆por favor!) operan como derivada inmodificada del militarismo empresarial bismarckiano o del control total de los aspectos, t茅cnicas y tiempos productivos seg煤n patrones tayloristas: el da帽o que tales estructuras invasoras y reptilianas hacen a la sociedad (record茅moslo, siempre con el falsario 芦adoctrinamiento desinteresado salv铆fico禄 por delante de las gachas descompuestas y del pur茅 de mierda de segundo, 驴qu茅 habr谩 de postre?) nos coloca directamente en la boca del lobo o en la prob贸scide de lo m谩s bobo, aunque 茅ste no sea un tiempo para memeces ni tampoco astracanadas: quien capitula antes de tiempo da a los torturadores una excusa para seguir jodi茅ndole a saco, y re铆rse de paso a mand铆bula batiente en concili谩bulos grasientos, pues as铆 se comportan entre bambalinas ciertos chacales 芦de honest铆simas intenciones, y bien reconocidas por los expertos禄.

芦La gloria es una puta mierda禄, le vino a decir Paul Verlaine a Rub茅n Dar铆o cuando este 煤ltimo, siempre medio embriagado por no se sabe qu茅 rollos cursis, inquiri贸 al primero acerca de la 芦recompensa de la poes铆a禄, y por otra parte hemos consumido ya la idea central de nuestra misiva. Efectivamente, 芦la vida es un proceso de demolici贸n, en el cual los tiburones rezan y los delfines son condenados a la muerte por pir贸lisis, nada de agua aqu铆禄, como bien quiso apuntar de entrada otro escritor, blanco anglosaj贸n no sabemos si protestante, por cierto, aunque igual da. En la 芦sociedad de la informaci贸n禄, que no del conocimiento, el conocimiento es obligadamente t茅cnico o por el contrario se reputa como una inoperatividad excrecente y molesta, lo cual quiere decir que la epistemolog铆a adopta sesgos perniciosos y que no hay ninguna evidencia de algo as铆 como una 芦gnoseolog铆a humanista禄, retorn谩ndonos id茅nticamente la misma bazofia 芦eterna禄 de siempre. Sin embargo, la episteme o conocimiento general de origen intuitivo nos salvar铆a a todos un poco, pese a lo cual seguimos (o siguen, mejor dicho) encadenando al diamante de la verdad con el oropel de la 芦certeza f谩ctica禄, y condenando a los m谩s d茅biles, por medio de esas maniobras orquestales en la oscuridad llamadas 芦diagn贸sticos禄, diagn贸sticos pactados con multinacionales s谩dico-vengativas muy posiblemente (un acoso laboral se encubre y se tapa insultando gravemente al acosado, traspas谩ndoles encima las culpas de lo que le pasa, que no son suyas, y eso lo puede ordenar cualquier Rock Pierrot de la vida mortificante por la mera mortificaci贸n, y ello por medio de su jerga de duodenos sicofantistas y fantasmas corporativos copr贸fagos, como de hecho ocurre, no nos enga帽emos: la victimizaci贸n se vuelve doble en el debilitado, en el explotado, en el puro de coraz贸n frente a estas bestias de tiro, y total para qu茅, pues para salvar a una recua cerdosa, para exonerar de culpas a media piara a cambio, total por un papel o por un pedazo de v贸mito, escrito en una circular abrasada), lo cual explicar铆a cierta capacidad de cebarse que algunos orcos mitad gilipollas mitad asesinos, mitad imb茅ciles y mitad psic贸patas, esgrimen contra ciertos individuos renuentes a coaligarse con sinverg眉enzas: el hecho de negarse a bajar a las regiones tel煤ricas de los m谩s mediocres adocenistas, el hecho de ser enga帽ado familiar e institucionalmente no perjudica m谩s que al enga帽ado, y todo ello con lesiones y secuelas permanentes, irreversibles, incalculables an铆micamente. 芦Me llamasteis loco. Yo os llamo idiotas禄 -dijo el c茅lebre poeta y artista visionario, tambi茅n por cierto libertario, William Blake, y al hacerlo estaba enunciando una verdad particular de un modo general, o lo que es lo mismo defendiendo la evidencia autosubjetiva m谩s pura ante la corruptora, interesada, nada interesante y muy cutr铆sima, antiedificante 芦objetividad epistemol贸gica禄. Vaya todo ello pues por la autodignidad de todos y de todas, a ver si aqu铆 el que paga es siempre el mismo, pues la conciencia no les remuerde jam谩s a estos corazones de mel贸n y apandadores antihuman铆sticos: el sadismo es la generatriz de sus movimientos m谩s infames, y su verdadero 芦profeta fundador禄 es la crueldad mixturada con la estupidez; esto es as铆 y no tiene vuelta de hoja…

Vicarious Shamishen