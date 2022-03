–

Hay quien sostiene, de manera encomiable por un lado, aunque sembrando la sospecha por otra, que el librepensamiento resulta imposible. Dejaremos claro que, efectivamente, entendido como concepto absoluto, el librepensamiento, o pensamiento independiente, resulta francamente dif铆cil. Es m谩s, lo que nos reafirma en nuestra defensa del mismo, lo cual no quiere decir que ninguno de nosotros merezca el calificativo de 鈥榣ibrepensador鈥, es nuestra m谩s firme oposici贸n a todo absolutismo sin que por ello caigamos en un vulgar relativismo (ya que, de una manera o de otra, todos tenemos ciertas creencias, aunque con la permanente cr铆tica en base a la verificaci贸n con la realidad que conocemos; no entraremos, de momento, en abstrusas pol茅micas sobre lo que es o no 鈥榬eal鈥); identificamos el absolutismo con cualquier tipo de creencia, y m谩s en concreto con toda creencia trascendente, es decir, no sujeta a la verificaci贸n y al debate en un plano humano (para bien, y tantas veces para mal, el 煤nico que conocemos).

Antiguamente, el librepensamiento alud铆a a una emancipaci贸n de la creencia religiosa en aras del conocimiento humano. Por supuesto, seguimos pensando tal cosa, aunque es necesario expandir esa emancipaci贸n a otro tipo de creencias dogm谩ticas; haberlas haylas, y de qu茅 manera. Como hemos dicho, entendemos como un pensamiento aceptablemente independiente aquel que obliga a revisar sus creencias de manera permanente; sin enloquecer por ello, ya que necesitamos a diario ciertas dosis de confianza en un conocimiento no verificado para sobrevivir (lo que denominan 鈥榓tajos cognitivos鈥, pero aceptando que es necesario oxigenar el cerebro de vez en cuando; pensamos que algunos cerebros no dejan pasar demasiado el aire).

Recientemente, hemos vuelto a sufrir el ataque dogm谩tico a la libertad de expresi贸n. Resulta muy f谩cil, de boquilla, atacar el fundamentalismo de esa gente que considera que su verdad no puede ser cuestionada ni ridiculizada y act煤a de forma violenta para remediarlo. Resulta muy f谩cil criticar el fundamentalismo, y m谩s si es una religi贸n ajena. Sin embargo, el Papa lo dej贸 muy claro, en un conversaci贸n que a buen seguro no pretend铆a que fuera p煤blica; reproducida con palabras no exactas, 鈥榮i te metes con algo sagrado para m铆, te llevas una hostia鈥 (y no precisamente consagrada). Nos gusta el clero cuando act煤a como lo que es; dicho de manera no irrisoria, una clase mediadora que cree estar en contacto con una verdad absoluta y trascendente. A buen seguro que la inmensa mayor铆a de religiosos no coger铆an un arma para fulminar al que les ha ofendido; no obstante, irritan un poco esas seudocr铆ticas al fundamentalismo que llevan siempre un 鈥榮铆, pero鈥︹.

Dejemos la religi贸n y hablemos de otro tipo de creencias, muy directamente relacionadas con la manipulaci贸n a la que estamos sujetos en un mundo en el que la informaci贸n deber铆a estar al alcance de cualquiera. Claro est谩, hay personas bastante m谩s proclives a dejarse manipular que otras; es decir, aquellas que ni se cuestionan si su pensamiento es razonablemente independiente, es decir, aquellas encastilladas en sus creencias que no dejan que permee la cr铆tica ni atienden demasiado a un saludable pragmatismo (utilizo este concepto tambi茅n de forma filos贸fica; recordaremos que la actitud pragm谩tica es aquella que coloca el concepto de verdad en funci贸n de su utilidad y valor para la vida humana). Podemos poner muchos ejemplos. Si hablamos de nacionalismos, al igual que ocurre con la religi贸n, lo f谩cil que resulta criticar y ridiculizar el ajeno sin caer en la cuenta de lo muy alienante que es el propio (es m谩s, la experiencia demuestra que los que m谩s se enervan con las 鈥榗reencias鈥 nacionalistas son aquellos que esgrimen otra similar, pero de otro pelaje; a vueltas con lo pernicioso que consideramos el dogmatismo, se presente como se presente).

A nivel ideol贸gico, ocurre exactamente lo mismo. Es m谩s, nos atrevemos a decir que toda ideolog铆a tiene una considerable cantidad de creencias, junto a valores que pueden ser muy encomiables si no los tomamos de forma absoluta. Aclararemos, para aquellos falsamente orgullosos de no tener ideolog铆a alguna (tal vez porque, de nuevo, identifican lo pernicioso de las mismas con las creencias ajenas, no con las propias); todos tenemos, de una manera u otra, una ideolog铆a, m谩s o menos propia de la sociedad que nos ha tocada vivir, m谩s o menos ajena, m谩s o menos independiente en cualquiera de los casos. Obviamente, unas ideolog铆as conllevan una base mayor de posibilidades de desembocar en el odioso fundamentalismo, no solo por las propias ideas y valores, tambi茅n por la actitud de la persona; insistimos en que una buena dosis de pragmatismo, junto a otra m谩s incierta de relativismo, puede compensar actitudes proclives al dogmatismo. En este blog, nos hemos mostrado partidarios del anarquismo en alguna ocasi贸n. Ello ha sido porque identificamos dicho movimiento (no solo un conjunto de doctrinas ni una mera ideolog铆a) con, ni m谩s ni menos, con el librepensamiento; es decir, la permanente verificaci贸n de lo que es m谩s eficaz y valioso para la vida humana. Dej茅moslo ah铆, de momento.

Capi Vidal