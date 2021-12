–

El deq (tatuaje) es una tradici贸n kurda, muy com煤n entre las mujeres. Pero su pr谩ctica ha comenzado a olvidarse. Hoy en d铆a, se pueden ver deqs en los rostros o en los cuerpos de las ancianas. La historia de eesta tradici贸n se remonta a la antig眉edad. Cada motivo del deq tiene un significado diferente.

Fat锚 Temel, que naci贸 y creci贸 en el distrito de Derik, en la provincia de Mardin (sudeste de Turqu铆a), ha abierto un taller en Amed (Diyarbak谋r) para mantener viva la tradici贸n del deq. Ella realiza esta pr谩ctica para que as铆 la gente acuda a su taller. Fat锚 solo dibuja la luna, el sol, la estrella y el peine, los motivos m谩s conocidos de los deqs. De esta forma, mantiene viva la tradici贸n y brinda informaci贸n sobre esta cultura a aquellos que no saben nada sobre el tema

El Deq es un tatuaje permanente. Su tinta est谩 hecha de leche materna, particularmente leche de una madre lactante que ha destetado a una beb茅 鈥搒e cree que esto hace que el tatuaje se adhiera permanentemente-, y holl铆n o ceniza. La aplicaci贸n del deq incluye bordar la mezcla en la piel mediante el uso de agujas.

Cuando Fat锚 vio por primera vez un deq en el rostro de una anciana en su pueblo, decidi贸 aprender m谩s sobre esta tradici贸n y comenz贸 a practicarla en su barbilla. La gente de la aldea le pidi贸 que realizara deqs en sus cuerpos y pronto se convirti贸 en profesional en la pr谩ctica.

Visitamos su taller y nos cont贸 sobre la historia y los motivos de los deqs. 鈥淪e desconocen los or铆genes del deq. Pero sabemos que se empez贸 a utilizar en Mesopotamia. Los motivos del deqs se encontraron en G枚bekli Tepe (un sitio arqueol贸gico neol铆tico, cerca de la ciudad de 艦anl谋urfa, en el sudeste de Anatolia)鈥, indic贸.

Fat锚 agreg贸 que los deqs se encuentran 鈥渕谩s com煤nmente entre las mujeres kurdas, pero tambi茅n se observa entre los hombres. Las mujeres, de hecho, usaban deqs para expresar sus sentimientos. Los motivos del deq var铆an de una tribu a otra. Algunos motivos son la luna, el sol, la estrella, el peine y la gacela. En el pasado, la gente entend铆a a qu茅 tribu pertenec铆a alguien cuando ve铆an sus deqs鈥.

Fat锚 cont贸 que esta tradici贸n generalmente se realiza en las provincias de Mardin, 艦谋rnak, Urfa y Diyarbak谋r. A su vez, dijo que en la actualidad 鈥渧emos deqs principalmente en cuerpos de personas mayores鈥.

鈥淩ealic茅 mi primer deq en mi cuerpo. Luego, la gente me pidi贸 que tambi茅n realizara deqs en sus cuerpos. Despu茅s de ser profesional, decid铆 abrir este taller para mantener viva esta tradici贸n鈥, se帽al贸.

鈥淓l inter茅s de la gente me hace feliz. Al dibujar estos motivos, muestro esta tradici贸n a las pr贸ximas generaciones. Solo me concentro en los motivos de la tradici贸n deq. Cada motivo tiene un significado. Me siento especial y feliz al hacer este trabajo鈥, finaliz贸 Fat锚.

