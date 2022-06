–

“Putin le ha hecho un gran regalo a la OTAN. Este era un escenario no solo deseado, sino incluso forzado por la OTAN. Han conseguido que se cumpla su profec铆a sobre la invasi贸n de Ucrania, que tristemente ha generado la resurrecci贸n de la OTAN”, dice el eurodiputado de IU y responsable de Internacional del PCE.

Manu Pineda (M谩laga, 1965) es eurodiputado de IU y responsable de Internacional del PCE, organizaciones implicadas en la cumbre alternativa a la de la OTAN que se celebra esta semana en Madrid. Izquierda Unida, organizaci贸n nacida en 1986 de las movilizaciones contra la Alianza Atl谩ntica, sigue defendiendo el fin de una entidad militar surgida en la Guerra Fr铆a y que ahora afronta un rearme pol铆tico y militar cuando se cumplen cuatro meses de la invasi贸n rusa de Ucrania.

“Nosotros que somos gente de paz”, dice el eurodiputado de IU, “Izquierda Unida naci贸 incluso al calor de la mesa contra la OTAN, y siempre hemos considerado que la OTAN es una maquinaria de guerra, una maquinaria de muerte que no ha tenido sentido nunca, mucho menos despu茅s de la ca铆da del bloque sovi茅tico. No tiene ning煤n sentido que exista una organizaci贸n que lo que hace es ir montando guerras en el mundo y defender los intereses de las grandes corporaciones internacionales y de Estados Unidos”.

La OTAN, sin embargo, parece vivir un momento de rearme pol铆tico y militar.

Nosotros siempre hemos apostado por un mundo basado en la paz, al respeto, la soberan铆a, al respeto a los derechos humanos. Y la OTAN es todo lo contrario a eso. En el momento en que se convoca la cumbre de Madrid, empezamos a trabajar tanto en el 谩mbito nacional como internacional para hacer una cumbre alternativa, una cumbre por la paz, por la vida y por los derechos de los pueblos. Y a oponernos, por supuesto, a la escalada militarista y a la expansi贸n de la OTAN que va a suponer esta cumbre. No va a ser un encuentro m谩s, sino una reformulaci贸n de la OTAN, quit谩ndose el cors茅 de una organizaci贸n para el Atl谩ntico Norte, para que puedan entrar en ella pa铆ses como Colombia, como Israel y otros pa铆ses que nunca se han destacado por su respeto a los derechos humanos.

Hace no tanto el presidente franc茅s, Emmanuel Macron, hablaba de una organizaci贸n en muerte cerebral y con dudas existenciales. Pero a ra铆z de la guerra de Ucrania parece haber retomado vigor, con Finlandia y Suecia pidiendo la adhesi贸n y aumentando el gasto militar.

Yo creo que Putin le ha hecho un gran regalo a la OTAN. Este era un escenario no solo deseado, sino incluso forzado por la OTAN. Macron diagnostic贸 la muerte cerebral de la OTAN en la 茅poca de la presidencia de Trump. Y ahora ellos han conseguido que se cumpla la profec铆a que ven铆an haciendo sobre la invasi贸n de Ucrania. Tristemente ha generado la resurrecci贸n de la OTAN, el fortalecimiento de la OTAN.

Tenemos el ejemplo de Finlandia y de Suecia. Pero tambi茅n que los gobiernos de los Estados miembros de la OTAN, por ejemplo, el Gobierno de Pedro S谩nchez, han decidido ya aumentar el presupuesto militar a un 2%, a un nivel que nos parece una barbaridad en un pa铆s que no est谩 en guerra.

Nosotros no estamos en guerra, pero con nuestros impuestos estamos mandando tropas: tenemos misiones en 17 pa铆ses, en seis de ellos por imposici贸n de la OTAN. Cuando el gasto militar sea el 2% ser谩 cuatro veces lo dedicado a educaci贸n, por ejemplo. 驴Ese aumento del gasto militar, de d贸nde va a salir? Se va a restar de de partidas sociales, que son las que realmente creemos que garantizan la seguridad de la ciudadan铆a espa帽ola.

La mejor manera de estar seguros no es teniendo mucho gasto militar, sino no siendo un incordio para los vecinos. Si nosotros estamos todo el d铆a molestando a Rusia, molestando a Argelia, pues es normal que tengamos que invertir en gasto militar para defendernos. Nosotros buscamos otro tipo de relaciones con los pueblos, relaciones pol铆ticas y diplom谩ticas amistosas y fraternales, a ser posible.

Adem谩s del rearme de la OTAN, se est谩 hablando de una estrategia de defensa europea, con m谩s gasto militar, adem谩s de las armas que se est谩n enviando a Ucrania a trav茅s del Instrumento de la Paz.

No estamos hablando de ganar autonom铆a, sino de ser m谩s fuertes como complemento a la OTAN, porque Estados Unidos y la OTAN no son lo suficientemente expeditivos. Nosotros insistimos en que no es necesaria una estructura militar. La Uni贸n Europea no tiene que estar apostando por ser un elemento b茅lico, militarista. La Uni贸n Europea, en nuestra opini贸n, est谩 cabalgando en el camino diametralmente opuesto al correcto. Tenemos el ejemplo claro ahora con la guerra de Ucrania, donde en vez de jugar un papel de puente, pacificador, que apueste por el di谩logo, por la negociaci贸n, lo que est谩 haciendo la UE es seguir la pol铆tica de Estados Unidos, demandar millones de euros para armamento y mandar y mandar armas con el objetivo de que se alargue la guerra.

El objetivo que est谩 demostrando la Uni贸n Europea no es ni siquiera buscar la paz, sino estancar a Rusia en una guerra empantanada, en una guerra, a ser posible, lo m谩s larga posible para defender los intereses no de los ciudadanos europeos, sino de Estados Unidos, que es el que ha decidido que Rusia y China son sus enemigos sist茅micos.

Nosotros no apostamos por un instrumento militar de la Uni贸n Europea, por m谩s gasto militar. Nosotros apostamos por activar y fortalecer las v铆as diplom谩ticas, las v铆as pol铆ticas para la resoluci贸n de los conflictos. Pero est谩 el papel que est谩 jugando la Uni贸n Europea con Estados Unidos a la hora de defender sus intereses en vez de los de los nuestros, imponer a Rusia unas sanciones como las que est谩n imponiendo, que no le est谩n afectando lo m谩s m铆nimo a Putin y que est谩n afectando a nuestra ciudadan铆a.

Est谩n apostando por pol铆ticas que no son las que nosotros necesitamos, que al sector armament铆stico, energ茅tico y primario de Estados Unidos le viene muy bien, pero que a nuestro pueblo lo est谩n hundiendo. Tenemos una Uni贸n Europea que est谩 trabajando en el sentido contrario del de defender la calidad de vida de las capas m谩s populares de nuestra poblaci贸n.

En el Parlamento Europeo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, alguna vez le ha acusado de querer la paz a cualquier precio. 驴Es as铆? 驴Quieren una paz a cualquier precio con la fragmentaci贸n de Ucrania, con que Rusia se quede con una parte?

Nosotros queremos paz. No hay paz a cualquier precio. La paz es el objetivo. La Uni贸n Europea tiene mecanismos, tiene resortes, tiene medios para poder jugar un papel que facilite la paz. Yo creo que aqu铆 todo el mundo sabe que esta guerra no la va a ganar ning煤n pueblo. El pueblo ucraniano ya estamos viendo c贸mo est谩 sufriendo esta guerra, y tambi茅n el ruso, a base de sanciones y de injerencias. Yo defiendo una paz que ayude a los pueblos ucraniano y ruso. Al final la paz va a ser fruto de la negociaci贸n, pero es que sobre el terreno en el 谩mbito puramente militar, esta guerra no la va a ganar ni Zelenski, ni la Uni贸n Europea, ni Estados Unidos.

Putin, que ten铆a una situaci贸n interna muy complicada y es presidente gracias a un fraude, se aprovecha de que cuando tienes una guerra y un enemigo exterior, el pa铆s se cohesiona. En el 谩mbito pol铆tico, en lo interno la guerra la va a ganar Putin; y en lo militar todo apunta a que tambi茅n. Lo que no sabemos es si en seis meses o seis a帽os, y cuanto m谩s a帽os sea, m谩s lo van a sufrir, no solo el pueblo ucraniano y el ruso, sino todos nosotros.

Y en el 谩mbito pol铆tico, lo est谩 ganando la OTAN, mientras que antes se consideraba a la OTAN en muerte cerebral, ahora mismo hay un resurgir. Ahora mismo pa铆ses que siempre han sido neutrales se ponen en cola para entrar en la OTAN porque se ha instalado la idea de que solo la OTAN te puede proteger de una acci贸n militar de Putin que va a ir por ah铆 comi茅ndose pa铆ses como lo hac铆a Hitler. Es el escenario que tenemos.

Nosotros entendemos que en vez de estar echando m谩s le帽a al fuego para que esto se alargue eternamente, la Uni贸n Europea tendr铆a que estar jugando un papel de negociador, de forzar a las partes a que se sienten, a que buscan acuerdos, a un acuerdo que probablemente suponga p茅rdida de unidad territorial a Ucrania. Pero es que hay pueblos como los del Donb谩s que llevan desde 2014 siendo bombardeados de forma sistem谩tica por el ej茅rcito ucraniano, siendo agredidos por las bandas nazis ucranianas y que no tienen mucha simpat铆a por el gobierno ucraniano.

Han optado, como Crimea en su momento, por dejar de ser ucranianos. Tendremos que ver si esa es la soluci贸n, pero la soluci贸n no puede ser estar echando m谩s le帽a al fuego, dando m谩s armas a Ucrania, que se est谩n entregando a bandas sin ning煤n tipo de control institucional. Ya tenemos experiencias de esas en Siria, por ejemplo, cuando Estados Unidos y su entorno, Arabia Saud铆, Israel, Turqu铆a, estaban armando a los yihadistas para echar abajo a Bashar Al Assad.

Al final son yihadistas los que est谩n utilizando sus armas. Cuando se llega a alto el fuego, 驴qui茅n va a desarmar a estas bandas? Y me temo que desgraciadamente terminar谩n haciendo atentados en nuestra tierra, y nos podemos encontrar con situaciones como las del 11-M en Madrid. Cuando tu alimentas a bandas fascistas como se est谩n alimentando en Ucrania, resulta que est谩s armando batallones que all铆 no se esconden, porque reivindican como h茅roe nacional a Stepan Bandera, que era un nazi responsable del asesinato de miles de personas. El se帽or Borrell tendr铆a que estar pensando tambi茅n qu茅 va a pasar el d铆a despu茅s de la firma del acuerdo.

IU nace de las movilizaciones del movimiento contra la OTAN y sin embargo, ahora se organiza la cumbre de la OTAN en Madrid, estando IU en el Gobierno. 驴C贸mo se vive esa contradicci贸n de ser un partido que naci贸 contra la OTAN y pertenecer al gobierno que organiza una cumbre de la OTAN?

En una situaci贸n incomod铆sima para nosotros. En el acuerdo de Gobierno con el PSOE a nosotros no se nos da capacidad ni en el 谩mbito de Defensa, ni el de Exteriores, ni, por supuesto Interior o Econom铆a. Son decisiones que toma la parte socialista del Gobierno y a la que nosotros nos oponemos, pero obviamente se plantea no hacer lo que est谩n pidiendo desde la derecha de aqu铆 hasta el ministro de Defensa de Ucrania: nosotros no nos vamos a salir del Gobierno por este motivo, nos vamos a oponer de forma clara, porque es columna vertebral para nosotros, y vamos a seguir defendiendo las pol铆ticas de paz y las relaciones respetuosas basadas en el mutuo beneficio con los pueblos.

Pero es verdad que a nosotros nos genera una situaci贸n tremendamente inc贸moda. No es solamente la cumbre, porque la cumbre llega y se pasar谩. Nosotros tenemos varios hitos, como la aprobaci贸n de unos presupuestos en la que se incrementa el gasto militar y eso va a generar tensiones. Tenemos por delante un escenario que es tremendamente complicado, pero yo creo que vamos a seguir actuando con coherencia, no siendo corresponsables de las decisiones que toman otros y a las que nosotros nos oponemos en todos los 谩mbitos donde no es posible. Nos oponemos dentro del Gobierno, en el Congreso de los Diputados y en la calle e impulsando la cumbre alternativa a la de la guerra y la de la muerte.

