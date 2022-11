–

Son los maestros de las movilizaciones. Los hermanos Mark y Paul Engler acaban de publicar en espa帽ol su libro 鈥楳anual de desobediencia civil鈥 (Icaria), que, en palabras de Naomi Klein, es 鈥渄e lectura obligada para las personas y colectivos comprometidos en hacer un mundo m谩s habitable y unas sociedades m谩s equitativas y libres鈥. Durante una reciente visita a Espa帽a para presentar su libro, nos hablaron de c贸mo lograr triunfar desde el activismo y las dificultades a las que se enfrentan las reivindicaciones relacionadas con la crisis ambiental y clim谩tica.

Paul es uno de los fundadores de Momentum Training, una empresa que se dedica a la formaci贸n de activistas de todo el mundo, sea cual sea su reivindicaci贸n, mientras que est茅 basada en derechos humanos vulnerados. Su hermano Mark, que trabaja con 茅l, es tambi茅n el escritor, colaborador en medios como 鈥榊es Magazine鈥 en Estados Unidos y analista en diferentes foros.

驴Es necesario tener un manual para desobedecer?

Paul Engler: Nosotros ya est谩bamos muy involucrados en diferentes movimientos sociales, como el movimiento anti-globalizaci贸n, que nos gusta llamar 鈥榙e justicia global鈥, contra la guerra en Irak, por los derechos de los inmigrantes, Ocuppy Wall Street鈥 y vimos que en todos hab铆a un patr贸n similar: explotaban y luego colapsaban. Y ese colapso era destructivo, no gan谩bamos, as铆 que comenzamos a pensar c贸mo podemos hacerlo mejor. Muchos, como mi hermano y yo, empezamos a experimentar con diferentes tipos de organizaci贸n y a crear una teor铆a que procede del estudio de diferentes casos en todo el mundo. De ah铆 surgi贸 nuestro manual y un instituto de formaci贸n, Momentum (Impulso), que ha funcionado y ahora influye en muchos movimientos, as铆 que s铆 es 煤til.

驴Cu谩les son las claves para triunfar en una movilizaci贸n social?

Mark Engler: No hay una f贸rmula m谩gica. Hablamos de grupos muy marginalizados, que no tienen poder ni representaci贸n en las instituciones democr谩ticas y se enfrentan a una injusticia. Por ello acuden al activismo de protesta, que es otra forma de adquirir poder y ejercitar su voz. No hay una f贸rmula, pero s铆 cosas que podemos aprender de la historia. La tendencia de los medios de comunicaci贸n es se帽alar que estas protestas son algo espont谩neo, emocional, no planificadas, que no se repiten. Pero s铆 lo hacen. Y nosotros dijimos: que no nos sorprendan, podemos aprender habilidades para responder a estos eventos cuando surgen. El manual est谩 lleno de conceptos diferentes que no se hab铆an analizado en las organizaciones. Por ejemplo, los eventos trigger, protestas puntuales que act煤an de desencadenantes. Pas贸 en los a帽os 60, en la lucha por los derechos civiles. Rosa Parks se neg贸 a sentarse en una zona restringida a los negros en un autob煤s y salt贸 la chispa. Antes que ella, otros lo hicieron antes, pero el movimiento no estaba maduro para iniciarse. Lo hizo con una acci贸n que nadie planific贸. Martin Luther King fue un genio, porque supo que entonces se iba desencadenar un movimiento de masas.

Ahora hay un movimiento social en Ir谩n de las mujeres contra el uso del pa帽uelo. 驴Hab茅is identificado claves que permitan saber si triunfar谩 o no?

Paul: No hemos estudiado a煤n este caso en profundidad, pero en el manual hablamos de sacrificio, disrupci贸n y escalada. A veces la gente no cree en la importancia de crear esa acci贸n desencadenante, que pueden ser sacrificios muy importantes, a veces voluntarios y otras veces no. Es el caso de las mujeres m谩rtires apaleadas por la polic铆a; han creado un movimiento y ahora la gente pone en riesgo sus vidas y sus cuerpos por esta causa. Se genera una escalada porque ya exist铆an tensiones en la sociedad, una resistencia al r茅gimen de Ir谩n, y al elevar la violencia y la represi贸n, aumenta la reacci贸n de la sociedad en contra.

驴Qu茅 retos tienen las movilizaciones contra fen贸menos como las crisis ambientales y clim谩ticas? 驴Son diferentes frente a otro tipo de luchas sociales?

Mark: Hist贸ricamente en el movimiento clim谩tico hemos visto algunas dificultades. El cambio clim谩tico es un gran reto, pero se percibe como algo para el futuro, no es inmediato. S贸lo ahora empezamos a ver su gravedad, aunque los peores impactos se ver谩n en 10, 20 o 30 a帽os, y no puedes utilizarlos hoy como acciones desencadenantes para movilizar. Es complicado. Aun as铆, hay movimientos en acci贸n. En Estados Unidos tenemos Sunrise y en Reino Unido y otros pa铆ses Extinction Rebellion y otros muchos que intentan visibilizar la urgencia del problema

Paul: Me gustar铆a a帽adir que en el tema del cambio clim谩tico hay una ingente cantidad de recursos en juego, como no he visto jam谩s en otro asunto. Son los que mueve la industria de los combustibles f贸siles y sus infraestructuras, trillones de d贸lares que deber铆an ser abandonados para que todos podamos sobrevivir. Y eso supone una enorme presi贸n econ贸mica y de poder contra nosotros, cambia la din谩mica de lo que hay en juego y los obst谩culos contra los que hay que luchar.

驴Qu茅 consejos dar铆ais a organizaciones ambientales para poder desencadenar una movilizaci贸n masiva en todo el mundo?

Mark: Algunos ya se han puesto en marcha muchas veces. El movimiento ambiental Sunrise tiene acciones muy famosas. Algo innovador fue relacionar la organizaci贸n electoral con la de acci贸n directa. Eligieron a la congresista dem贸crata Alexandria Ocasio-Cortez y la enfrentaron a Nancy Pelosi, de su propio partido, en una acci贸n en sus oficinas junto con ecologistas, universitarios鈥 Eso gener贸 mucha atenci贸n y anim贸 al Partido Dem贸crata a actuar. Se reactiv贸 espacio pol铆tico y oblig贸 a los dem贸cratas a volcarse en una pol铆tica ambiental m谩s importante que la que ten铆an hasta entonces.

En el pasado ya hab铆a habido l铆deres pol铆ticos y ambientalistas, como Al Gore, pero ya era historia鈥

Paul: Todos los grandes cambios en Estados Unidos, sea por la Seguridad Social, el D铆a del Trabajo, los derechos a votar de los negros o de las mujeres son respuestas a movimientos sociales. No han llegado porque los pol铆ticos tengan una postura moral al respecto, sino porque el apoyo p煤blico va creciendo. Ese apoyo es activo s贸lo unos momentos, pero a la larga esos momentos son fundamentales para ganar a la mayor铆a, lo que llamamos el apoyo pasivo. Cuando ese apoyo pasivo es importante, se convierte lo imposible en lo posible. Los movimientos son efectivos. Cuanto m谩s protestemos y m谩s sacrifiquemos, mejor. Y si funcionan es porque ganan una masa cr铆tica de gente, aunque tarde tiempo en lograrse. Por ello, a la larga los altibajos pol铆ticos son menos importantes que el apoyo p煤blico. Nosotros estamos ganando en el tema del cambio clim谩tico y en muchos asuntos progresistas. La cuesti贸n es: 驴vamos a tener tiempo de generar esa masa cr铆tica como para salvarnos de una muerte inevitable si no cambiamos?

Mark: Si estudias la Historia, se tiene esperanza. Mucha gente va a una manifestaci贸n y piensa que con eso ya basta. Si no tiene el resultado deseado, deja de creer en ello. Al ver la Historia se reconocen los principios de la protesta de masas y se genera menos pesimismo, porque se comprueba que hay ciclos, altibajos que escalan con el tiempo y se aprende a manejar esos altibajos. Por ello es importante estudiar estos movimientos, nos permite ser m谩s objetivos y no decepcionarnos por que no funcione una protesta.

Paul, hablabas de masa cr铆tica, 驴qu茅 volumen debe tener esa masa cr铆tica social para crear esa base pasiva, pero consolidada, que genere un cambio?

Paul: Hay un te贸rico de derechas que dice que hay que aislar a la oposici贸n para activar tu base social. Una investigadora americana ha recogido todos los movimientos sociales en los 煤ltimos 80 a帽os en una base de datos y los ha analizado para ver cu谩les son efectivos, qu茅 t谩cticas utilizan鈥 Tras recabar toda esa informaci贸n ha detectado que, en reg铆menes autoritarios, la mayor铆a de los movimientos sociales ganan despu茅s de llegar al 3,5% de apoyo social sostenido y activo. Pero el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos no ten铆a ni eso y gan贸, as铆 que es algo arbitrario, aunque es una orientaci贸n.

Mark: Si movilizas en Estados Unidos a ese 3,5% estamos hablando de 12 millones de habitantes. Y si los mantienes, es probable que ganes.

驴Y qu茅 pasa con el riesgo de polarizaci贸n?

Mark: Momentum son los factores de la polarizaci贸n: c贸mo de un apoyo activo surgen acciones que polarizan al p煤blico. Esa polarizaci贸n puede ser positiva o negativa. Si est谩s polarizando al 75% de la gente hacia tus posturas, es constructiva, vas a ganar masa cr铆tica, pero si movilizas a ese 75% contra ti es un regalo para la oposici贸n, y esto es algo que pasa tanto en la izquierda como en la derecha. En los a帽os 80, con el tema de las cl铆nicas de aborto, la derecha en mi pa铆s hizo un regalo a la oposici贸n, porque polarizaron a la sociedad sobre el derecho a tener derechos de reproducci贸n.

Vosotros promov茅is las movilizaciones noviolentas, pero 驴c贸mo saber d贸nde est谩 el l铆mite en pa铆ses con leyes muy restrictivas?

Mark: 隆Qu茅 me vas a contar! He estado en la c谩rcel al menos ocho veces en mi pa铆s, no s茅 si detenido o encarcelado, y he hecho huelgas de hambre, marchas largas鈥 Nosotros hablamos de no violencia estrat茅gica, no hablamos de lo que es moralmente violento o no, sino de lo que el p煤blico percibe porque los l铆mites dependen de cada pa铆s. En Per煤 o Bolivia hay un concepto diferente de los l铆mites de la violencia. Pero sabemos que se obtiene una polarizaci贸n negativa con el uso de t谩cticas violentas. El p煤blico no responde igual si percibe actos violentos, no te defiende. La no violencia es nuestro mejor escudo de protecci贸n. Si eres violento y hay represi贸n policial contra ti, a la gente no le importa tanto. Adem谩s, se cambia la percepci贸n del problema.

驴Qu茅 tipo de movimientos os reclaman formaci贸n?

Mark: Hemos formado a miles de personas. Cuando creamos Momentum ten铆amos grupos como jud铆os j贸venes contra la ocupaci贸n en Palestina, activistas del cambio clim谩tico, de los derechos de inmigrantes, contra el sistema penal o del Black Lives Matter, es decir, el racismo institucionalizado, pero ahora son de todo tipo, desde derechos sanitarios al activismo sindicalista o los estudiantes. Todos de izquierdas. No queremos formar a nadie que no sea de centro o de izquierdas, aunque sabemos que los de derechas nos citan y conocen el manual. Estrat茅gicamente tiene sentido, yo tambi茅n leo sobre ellos y puedo aprender.

驴Alg煤n otro proyecto entre manos?

Mark: Tenemos una beca para investigar c贸mo los movimientos sociales interact煤an con los partidos pol铆ticos desde dentro hacia fuera. Tiene que haber una estrategia concreta para que un movimiento social pueda afectar a una campa帽a pol铆tica. En Espa帽a ha habido una relaci贸n interesante entre los movimientos y los partidos como Podemos. En Estados Unidos es m谩s dif铆cil, porque no tenemos un sistema multipartidista. Pero son cosas que queremos aprender del ejemplo espa帽ol, de Uruguay, de otros lugares. Eso se nos da bien: reunir ejemplos de otros pa铆ses, sistematizarlos y darlos a conocer al p煤blico para que lo utilicen para facilitar el cambio.

驴Y el factor cultural?

Paul: Influye, claro; es una de las razones por las que no hay una f贸rmula m谩gica. Cuando en pa铆ses como Egipto o Ir谩n se analizan los movimientos de resistencia social se presentan como acciones de personas de fuera que llegan a invadir el pa铆s, algo ajeno. Y es justo lo contrario. Por ello es tan importante que la gente cree un movimiento adecuado para su cultura, que responda a su contexto nacional. No puedes proponer una revoluci贸n no violenta desde fuera por una causa. Lo que s铆 hay es una ciencia que aprender para movilizarse. Es una ciencia que puedes aprenderla en un pa铆s y ense帽arla en otro.

